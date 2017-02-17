Малкин устроил лютую потасовку в матче, когда Кросби набрал 1000-е очко (видео)

Евгений Малкин поучаствовал в серьезной заварушке, а его одноклубник Сидни Кросби набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Матч «Питтсбург» - «Виннипег» (4:3 ОТ) войдет в историю как день, когда Сидни Кросби набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Сид мог отметить юбилей в Денвере или в Аризоне, но все сделал красиво. Дотерпел до домашнего матча «Питтсбурга».

Счет открыл Евгений Малкин, когда уже на 59-й секунде «Виннипег» небрежно обошелся с шайбой в своей зоне, и наш Джино налетел на нее как коршун.

А на седьмой минуте Сидни Кросби поборолся за шайбу как лев, выцарапал ее у соперника и наградил Криса Куница такой передачей, что тому оставалось лишь удачно вложиться в бросок.

Это было грандиозно! Рукоплескал весь стадион. Родителей Сидни Кросби показали на большом экране. Папа, сам бывший вратарь, чуть не прослезился. Можно представить его эмоции…

Итак, Сидни Кросби стал 86-м игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах лиги. В этом сезоне также этой отметки достигли Александр Овечкин и Хенрик Седин.

Если посмотреть со времен локаута-2005, то Сидни Кросби набирал в среднем 1,32 очка за игру. Это лучше, чем у Евгения Малкина (1,18), Александра Овечкина (1,14) и всех остальных.

В истории «Питтсбурга» этой планки достигали только Марио Лемье и Яромир Ягр.

Вообще же Кросби уложился в 757 матчей – по скорости это 12-й результат. Более шустрыми ребятами оказались Гретцки, Лемье, Босси, Штястны, Курри, Лефлер, Троттье, Савар, Айзерман, Дионн, Эспозито. Вот в какой клуб попал Малыш Сид. Да, в списке нет Ягра, потому что Кросби сделал это на шесть матчей быстрее.

Вообще же в этом матче Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка. Он забил решающий гол за 21,1 секунду до окончания овертайма. Настоящий капитан. Лучший хоккеист мира. Даже спорить не о чем.

А еще юбилейный матч запомнился скандалом.

В третьем периоде, когда «Виннипег» вел 3:2, Евгений Малкин полетел в атаку. Совершил вираж за воротами и когда уже выкатывался, то проезжал мимо капитана Блэйка Уилера и применил против него силовой прием.

Повтор показал, что Малкин попал сопернику в голову. Тут же на Джино набросился Марк Стюарт – и поступил, между прочим, не по правилам, когда начал бить его клюшкой по ноге. Напомню, что Малкин лишь недавно вернулся после травмы. Причем подозреваю, что залечивал как раз колени.

Вспыхнула массовая драка, сам Малкин просто рухнул на Стюарта и лежал, пока их не растащили судьи. Евгений имел всколоченный вид, лицо было красным (может, какой-то удар и прилетел). Дали ему двойной малый штраф – за атаку Уилера, который не владел шайбой, а также за возню с Марком Стюартом.

Какие выводы? Конечно, Малкин не хотел «убить» Уилера. Но не совсем удачно в него попал. Ну а если «Питтсбург» в итоге победил, то этот эпизод взбодрил команду.