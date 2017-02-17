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Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта Митриона

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта Митриона

«Федор Емельяненко встанет утром раненько
И пойдет махать руками, и пойдет махать ногами, Федор Емельяненко»

Уже совсем скоро, 19 февраля, российский боец Федор Емельяненко проведет свой дебютный поединок в американской организации Bellator против местного спортсмена Мэтта Митриона — крепкого миксфайтера, который долгое время выступал в UFC.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о сильных и слабых сторонах американца. Для того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.

Перед тем, как перейти к разбору полетов, давайте вспомним вот эту фотографию.


Эту гематому Митрион получил во время поединка с Трэвисом Брауном. Часто в социальных сетях эта фотография всплывает и большинство комментариев под ней такие: «ничего себе Трэвис его «уничтожил», «если Браун так избил Мэтта, то Федор ему две таких гематомы сделает как минимум». И все в таком роде. Просто, видимо, «диванные эксперты» не смотрели ту схватку. Отмечу, что эту травму Мэтт получил в грязном поединке. Соперник дважды серьезно попадал пальцами в глаза. А это не по правилам ММА. Бой могли остановить и признать «несостоявшимся», но Мэтт, как истинный воин продолжил драть. За это ему большой и жирный плюс. Однако, в итоге, он все же проиграл. 

ФЕДОРУ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Сильные стороны Митриона

Митрион раньше играл в американский футбол за команду Университета Пердью, но в 2009 году решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Начинал хорошо, одержал пять побед кряду. «Советский спорт» проанализировал пять последних поединков Митриона, в которых он одержал три победы (Габриэль Гонзага, Карл Симанутафа и Оли Томпсон) и потерпел два поражения (Трэвис Браун и Бен Ротвелл).

Для бойца весом в 115 килограмм, Мэтт двигается в октагоне очень быстро, раскованно и неплохо защищается от ударов на дальней дистанции. Имеет свойство хорошо контратаковать ударами руками и неплохо добивает в партере. Именно так было в поединке против бразильца Габриэля Гонзаги — ветерана UFC (видео боя). Эти качества помогли Митриону одержать победу уже в первом раунде техническим нокаутом.

В поединке против Трэвиса Брауна (видео боя), Митрион наносил сильные лоукики (удары ногами по ногам), что заставляло соперника двигаться назад. Что плохо для Федора Емельяненко, так это то, что Мэтт — левша. И готовиться Последнему императору нужно к правым сильным джебам и моментальному выбросу левой руки.

Все мы помним, как Федор «рубился» с Фабио Мальдонадо на турнире в Санкт-Петербурге. Так вот, лучше так в поединке против Митриона не делать. Американец в ближнем бою начинает жестко «зарубаться», а удары человека весом в 115 кг — это всегда большой шок для головы соперника. Так можно быть и нокаутированным.

Про хайкики (удар ногой в голову) Федору Емельяненко тоже желательно забыть. Американец умело обороняется от таких действий и может очень быстро нанести контрудар. Если Митрион видит какую-то зажатость в сопернике, или же, панику, яростно накидывается на жертву, а тут уж как повезет. Симанутуфе и Томпсону не повезло, они были нокаутированы (видео поединков).

ФЕДОРУ НА ЗАМЕТКУ

Слабые стороны Митриона

В последних поединках Федор плохо защищал лицо, держал руки низко. В этот раз придется лучше оборонять подбородок, ведь именно туда и целится Митрион. Однако, сам американец руки держит еще ниже и это шанс для молниеносного Федора наносить точные удары с выпадом на дальней дистанции. Так пытался делать Гонзага, но ему не всегда хватало скорости и, поэтому, его удары просто не достигали цели. Но скорость Федора и скорость Габриэля — совершенно несопоставимые вещи.

Арсенал боевых действий Митриона на самом деле довольной скудный. Он не является ни профессиональным боксером, ни борцом. Начинает свою атаку он как деревенский мальчуган, вышедший подраться против соседа. Закрывая частенько глаза, как бык налетает на соперника, наносит серию из двух-трех ударов и пятится назад. Если Федор смотрел его бой против Бена Ротвелла в UFC, то он, однозначно, это должен был заметить. Ротвелл пробивает лоукик — Митрион закрывает или опускает глаза вниз. Уверен, что так будет и в бою с Федором. Главное, для нашего бойца в таком случае, наносить точечные удары в голову, но не сериями, так как увлеченность Федора в ближнем бою может ему аукнуться. Все помнят бой с Мальдонадо и тот роковой удар бразильца. А удар Митриона посильнее будет.

Что касается навыков борьбы, то за пять поединков, которые мы проанализировали, то лишь один раз Митрион провел тейкдаун (бросок), да и тот выглядел неуклюже. Борьба — не сильная сторона американца. Его броски скорее похожи на блок-приемы в американском футболе. Именно после такого броска Митрион и проиграл Ротвеллу, отдав ему свою шею. Защищаться от болевых и удушающих приемов он тоже не мастер. Очень быстро сдался в том бою (видео боя).

Очень важный момент удалось заметить в перерыве его боя против Брауна. У Мэтта не было плана, он не знал, что делать с тактически обученным спортсменом. «Что мне делать? Что мне делать», - взволнованно спрашивал он у тренера. Это говорит о его встревоженности или некой панике во время боя. Психологически это действует на бойцов только отрицательно.

А как Мэтт проиграл Брауну? Трэвис, не напрягаясь контролировал его в партере и наносил удары руками. Митрион не пытался вырваться из сложившейся ситуации, он лишь держал перчатки около головы. В итоге получил поражение техническим нокаутом.

Выводы

Что нужно Федору для победы?

Наш небольшой анализ показал, что Митрион соперник серьезный, но не имеющий навыков борьбы. Мэтт берет своими габаритами, сильными ударами, иногда и психологическим давлением. Но сколько Емельяненко подобных соперников перебил в свои лучшие годы? Палец четырех рук не хватит. Федору просто нужно вспомнить, как таких «орешков» он «щелкал» на раз-два-три. Главное не лезть в сумасшедший размен ударами и вовремя применить свое мастерство самбиста. Как в лучшие годы!

«Кому вставит в рот носки, кому выкрутит соски,
А кто от страха сам напустит лужу.
Кому брови удалит, кому шею удлинит,

Вот какой мужик России нужен!»

Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

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