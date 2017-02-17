Три девушки, не считая соперниц: следим за чемпионатом мира по шахматам

В Тегеране продолжается чемпионат мира среди женщин по шахматам. К третьему кругу из стартовавших 11 россиянок борьбу за звание чемпионки мира продолжат всего три шахматистки. Это Александра Костенюк, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

Два круга шахматного турнира — много или мало? Казалось бы, турнир стартовал совсем недавно (11 февраля), однако кто-то умудрился сыграть уже аж 12 партий!

Все дело в организации соревнования — под словом «турнирный круг» подразумеваются не только две классические партии, но также дополнительные раунды для тех пар, кто в «основное» время победителя выявить не смог. После классического контроля (1,5 часа каждой + полчаса после 40-го хода), играется «темпо» — 25 минут на партию + 10 секунд на ход. Если же и на этой стадии участницы не смогли выявить сильнейшую, помериться силами предлагается в блице — 5 минут + 3 секунды на ход. Для самых стойких придумали армагеддон: белым на партию 5 минут, черным — 4, и только одна партия, в случае ничьей победа достается черным. Таким образом, за два круга можно вполне сыграть 7 полноценных партий.

Неожиданности подстерегали россиянок уже на первых шагах турнира. Петербурженка Анастасия Боднарук (межд. рейтинг - 2456) потерпела поражение от иранской соперницы Митры Хеджазипур (2357)





Хеджазипур - Боднарук

В чуть лучшей позиции, Анастасия, видимо устав от жары, царившей в игровом зале, почему-то пошла 37.... Крg6? И получила справедливое 38. Лg8 с выигрышем ладьи.

Впрочем, во второй партии Боднарук удалось отыграться, российская шахматистка «сломала» соперницу в армагеддоне, однако во втором круге проиграла своей соотечественнице Ольге Гире и покинула чемпионат.

После первого круга амбиции на чемпионство пришлось забыть и двум армянским спортсменкам: Элина Даниэлян и Лилит Мкртчян, будучи фаворитками в своих парах, проиграли матчи с одинаковыми счетами — 0,5:1,5.





Падмини — Даниэлян

28.... Фc6?? 29. Лf6!! с последующим матом в 2 хода.

Во втором круге россиянок стало значительно меньше — одна из фавориток турнира Валентина Гунина (рейтинг 2502) проиграла две классические партии китаянке Ни Шикьюн (2386) и так же, как и многие представительниц ы России (Александра Горячкина, Анастасия Боднарук, Анастасия Савина, Алина Кашлинская), пакует чемодан и отправляется домой.

В третьем круге встретятся Ю Веньюн (Китай, рейтинг 2543) и Ольга Гиря (Россия, 2456), Рут Падмини (Индия, 2437) и Тан Жинглю (Китай, 2493), Харика Дронавали (Индия, 2513) и Софико Гурамишвили ( Грузия, 2368), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2559) и Шень Янь (Китай, 2477) , Анна Музычук (Украина, 2535) и Фам Нгуен (Вьетнам, 2319), Антоанета Стефанова (Болгария, 2521) и Нино Хурцидзе (Грузия, 2432), Шинкьюн Ни (Китай, 2386) и Наталья Погонина (Россия, 2454), Александра Костенюк (Россия, 2542) и Пия Крамплинг (Швеция, 2523).