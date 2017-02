Супербоул устроит личную жизнь! Болельщик выиграл свидание с 44-й ракеткой мира

Парень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.

Полторы недели назад в США прошло самое яркое, важное и крутое событие в американском футболе – 51-й финал Супербоула, в котором «Нью-Ингланд Пэтриотс» победил «Атланту Фэлконс». Однако матч затмила следующая история.

При счете 3:28 в пользу «Фэлконс» канадская теннисистка Эжени Бушар в твиттере написала:

– Я знала, что «Атланта» будет победителем.



Один из подписчиков по имени Джон Герк так не думал, поэтому рискнул и спросил спортсменку:

– Если «Пэтриотс» победят, сходим на свидание?

@geniebouchard if patriots win we go on a date?

– Я подумал, что все-таки есть шанс, что она ответит, – рассказал Герк в интервью The Kansas City. – Но не мог представить, что она согласится. Когда игра закончилась, случился настоящий взрыв. Все начали писать мне сообщения. Мой твиттер разрывался. Впервые мне пришлось отключить уведомления.

Бушар не проигнорировала предложение, а позже призналась, что по-другому сделать и не могла.

– После такого внимания со стороны СМИ я уже не могла от этого отвертеться, – заявила спортсменка The Telegraph. – Однако я переживала, так как поначалу, открыв страницу этого парня в твиттере, увидела, что там стоит фото Тайгера Вудса. Я подумала: «Это один из фанатов из твиттера. Я даже не знаю, как он выглядит. Что же будет?» Но он оказался очень милым парнем.

Вчера молодые люди сходили на игру НБА между «Бруклином» и «Милуоки». Джон назвал свидание лучшим в его жизни.

Check my snap for the deets of my date and what gift John gave me👸🏼

Genieebouchard pic.twitter.com/BtCA6KlvYW