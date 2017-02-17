И мозг отдыхает и мышцы растут. Что такое флоатинг?
Если вы занимаетесь спортом, то, конечно, знаете, как сложно
расслабиться после пары часов в фитнес-зале. На следующий день будет ныть
каждая мышца, над которой вы работали, спина – деревянная, ноги – отваливаются.
В зависимости от интенсивности тренировки ее последствия могут ощущаться и
двое, и даже трое суток.
Плавай и отдыхай
Флоатинг – волшебный способ избежать подобных последствий,
или хотя бы свести их к минимуму. Вы не поверите, но всего за 60 минут этой
процедуры вы отдохнете так, будто проспали 6-8 часов подряд.
Флоатинг – английский термин. На русский язык он переводится
как «плавание на поверхности воды». Представляете себе лодку на глади озера –
для нее это и есть флоатинг. Только вместо лодки – человек, а вместо озера –
бассейн или капсула.
Человек ложится на поверхность воды в специальном бассейне
или капсуле и удерживается на поверхности без всяких усилий.
Такой эффект достигается, благодаря высокой концентрации
английской соли, растворенной в воде – выше, чем в Мертвом море. Лежа на воде
просто невозможно погрузиться в нее хотя бы наполовину, не говоря уже о том,
чтобы уйти под воду с головой.
Без чувств
Температура воды – 34-35 градусов, как у поверхности вашей
кожи, чтобы не чувствовать жар или холод. Свет – либо приглушен, либо вообще
отсутствует. Звуков тоже нет, если не попросить включить спокойную музыку.
Это называется сенсорная депривация –организм лишается
любого воздействия извне. Все чувства, зрение, обоняние, осязание, слух, -
отдыхают. Человек находится на грани сна и бодрствования.
Английская соль, которая разбавлена в воде, отличается от
обычной. В ее состав в основном входит не натрий, а магний. Он не только
благотворно влияет на кожу, делая ее мягче и эластичнее, но и оказывает более
глубокое действие. Эта соль препятствует образованию молочной кислоты в мышцах.
Благодаря этому мышцы перестают болеть после нагрузок и
быстрее восстанавливаются. Любой, кто занимается в зале знает – чем быстрее
восстановление мышц, тем эффективнее их рост. Сложно поверить, но такая простая
процедура, как флоатинг реально позволяет более эффективно наращивать мышечную
массу.
И до нас дошло
Флоатинг уже давно используют западные спортсмены для
быстрого восстановления – особенно во время соревнований, когда на стандартное
длительное восстановление просто нет времени. Постепенно эта процедура приходит
и в наш спорт.
Однако флоатинг рекомендуют не только спортсменам и людям,
которые занимаются спортом. Во время процедуры расслабляется не только тело, но
и мозг. Процедура идеально подойдет людям с ненормированным днем, нервной
работой в стрессовых ситуациях. Поэтому в больших городах уже начали появляться
салоны, в которых любой может попробовать все прелести флоатинга на себе.
Существует только несколько ограничений: серьезные сердечные заболевания, заболевания уха, инфекционные заболевания, эпилепсия, клаустрофобия (при флоатинге в капсуле), открытые раны, алкогольное и наркотическое опьянение.