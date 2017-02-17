И мозг отдыхает и мышцы растут. Что такое флоатинг?

Если вы занимаетесь спортом, то, конечно, знаете, как сложно расслабиться после пары часов в фитнес-зале. На следующий день будет ныть каждая мышца, над которой вы работали, спина – деревянная, ноги – отваливаются. В зависимости от интенсивности тренировки ее последствия могут ощущаться и двое, и даже трое суток.

Плавай и отдыхай

Флоатинг – волшебный способ избежать подобных последствий, или хотя бы свести их к минимуму. Вы не поверите, но всего за 60 минут этой процедуры вы отдохнете так, будто проспали 6-8 часов подряд.

Флоатинг – английский термин. На русский язык он переводится как «плавание на поверхности воды». Представляете себе лодку на глади озера – для нее это и есть флоатинг. Только вместо лодки – человек, а вместо озера – бассейн или капсула.

Человек ложится на поверхность воды в специальном бассейне или капсуле и удерживается на поверхности без всяких усилий.

Такой эффект достигается, благодаря высокой концентрации английской соли, растворенной в воде – выше, чем в Мертвом море. Лежа на воде просто невозможно погрузиться в нее хотя бы наполовину, не говоря уже о том, чтобы уйти под воду с головой.

Без чувств

Температура воды – 34-35 градусов, как у поверхности вашей кожи, чтобы не чувствовать жар или холод. Свет – либо приглушен, либо вообще отсутствует. Звуков тоже нет, если не попросить включить спокойную музыку.

Это называется сенсорная депривация –организм лишается любого воздействия извне. Все чувства, зрение, обоняние, осязание, слух, - отдыхают. Человек находится на грани сна и бодрствования.

Английская соль, которая разбавлена в воде, отличается от обычной. В ее состав в основном входит не натрий, а магний. Он не только благотворно влияет на кожу, делая ее мягче и эластичнее, но и оказывает более глубокое действие. Эта соль препятствует образованию молочной кислоты в мышцах.

Благодаря этому мышцы перестают болеть после нагрузок и быстрее восстанавливаются. Любой, кто занимается в зале знает – чем быстрее восстановление мышц, тем эффективнее их рост. Сложно поверить, но такая простая процедура, как флоатинг реально позволяет более эффективно наращивать мышечную массу.

И до нас дошло

Флоатинг уже давно используют западные спортсмены для быстрого восстановления – особенно во время соревнований, когда на стандартное длительное восстановление просто нет времени. Постепенно эта процедура приходит и в наш спорт.

Однако флоатинг рекомендуют не только спортсменам и людям, которые занимаются спортом. Во время процедуры расслабляется не только тело, но и мозг. Процедура идеально подойдет людям с ненормированным днем, нервной работой в стрессовых ситуациях. Поэтому в больших городах уже начали появляться салоны, в которых любой может попробовать все прелести флоатинга на себе.

Существует только несколько ограничений: серьезные сердечные заболевания, заболевания уха, инфекционные заболевания, эпилепсия, клаустрофобия (при флоатинге в капсуле), открытые раны, алкогольное и наркотическое опьянение.