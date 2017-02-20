Вместо пены для бритья. Топ-5 спортивных подарков на 23 февраля

На носу 23 февраля, а у вас еще не готов подарок своему парню/сыну/брату/отцу (нужное подчеркнуть)? Он занимается спортом? Нет ничего проще, чем выбрать подарок спортсмену!

Мы постараемся не давать банальных советов вроде гантелей качку, мяча футболисту и клюшки хоккеисту. Во-первых, эти подарки слишком узконаправленные – придется давать советы по каждому виду спорта. Во-вторых, как футболисту подойдет не каждый мяч, так и хоккеист выбирает себе клюшку индивидуально. Покупая спортивный инвентарь или одежду, вы рискуете просто выкинуть деньги на ветер. Подарок в итоге будет пылиться в чулане.

«Советский спорт» подобрал пять оригинальных и одновременно максимально универсальных подарков, которые был бы рад получить практически любой спортсмен-любитель.

Фитнес-трекер

Еще совсем недавно спортсменам приходилось на отдельных секундомерах засекать время, за которое они пробегают круг. Они пользовались специальными шагомерами, а дистанцию в большинстве случаев прикидывали на глазок. О том, чтобы точно посчитать, сколько калорий было затрачено за время тренировки и речи быть не могло. А пульс измеряли отдельные приборы.

Сегодня, чтобы получить все необходимые данные, достаточно лишь одного гаджета – фитнес-трекера. Этот прибор обладает разным набором функций в зависимости от комплектации. Лучшие из моделей и дистанцию, которую вы пробежали замерят, и темп на каждом из кругов определят, и на карту местности ваш маршрут положат, и затраченные калории посчитают, и количество сердечных сокращений отследят, и за перепадом высот понаблюдают, и даже советы на следующую пробежку могут дать.

Если у вашего спортсмена по какой-то причине еще нет подобной чудо-вещицы, покупайте ее немедленно. Цены колеблются от 500-700 рублей до нескольких тысяч и даже десятков тысяч, если речь идет об умных часах. Мы советуем, все-таки, не экономить и раскошелиться на пару-тройку тысяч рублей – минимум. В противном случае подаренный гаджет будет обладать лишь минимальным набором функций, а к его измерениям будет много вопросов.

Абонемент

Каким бы спортом не занимался ваш атлет, ему в любом случае необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме. Для этого и существуют фитнес-клубы. Поэтому лучшим подарком для любого спортсмена-любителя будет абонемент в фитнес клуб. Это может быть ближайший клуб к его дому, популярный зал среди его друзей, ваш клуб – будете ходить туда вместе, или какой-то узконаправленный клуб, в котором ему хотелось бы позаниматься.

У него уже есть абонемент в фитнес-клуб? Тоже не беда. Он ведь когда-нибудь закончится. Так что 23 февраля вы можете его просто продлить на определенное количество месяцев, или сразу на год. Поверьте, спортсмен обязательно оценит такой подарок.

Беспроводные наушники

Нет ничего лучше, чем заниматься спортом под музыку. Вот только нас зачастую останавливают шнуры от наушников. С ними невозможно ни бегать, ни заниматься в зале. В итоге ваша тренировка превращается в компромисс, на который вы идете ради любимых ритмов.

Цивилизация не стоит на месте. Вскоре все наушники, кроме профессиональных моделей, будут беспроводными. Некоторые компании уже отказываются от аудио-разъемов на своих гаджетах. Так чем же ваш спортсмен хуже остальных? Подарите ему беспроводные наушники – пусть спорт под любимую музыку перестанет быть в тягость.

Сейчас на рынке уже есть огромное множество моделей от самых маленьких «затычек» до больших, закрывающих все ухо, почти профессиональных. Цена также колеблется от тысячи до нескольких десятков. Отличные наушники можно выбрать за 3-4 тысячи рублей. Но для тренировок вполне подойдут и модели подешевле. В них же не Вивальди в исполнении симфонического оркестра звучать будет.

Пакет тренировок

Зачастую одного абонемента в фитнес-клуб бывает недостаточно. Многие спортсмены в дополнение пользуются индивидуальными тренировками. Это могут быть обычные занятия по общефизической подготовке, или специальные тренировки, направленные, например, на улучшение растяжки и гибкости мышц, повышение функциональной подготовки спортсмена… Да что угодно.

Обычно такие тренировки продаются не только по одной, но и целыми пакетами. В случае приобретения пакета стоимость одной тренировки снижается. Если вы в курсе, какой пакет необходим вашему спортсмену – смело покупайте. Он будет вам благодарен. Не знаете, какие тренировки нужны? Не беда – купите абонемент на обычные групповые занятия – это ему уж точно не повредит, и наверняка будет очень даже кстати.

Шейкер

Что объединяет всех , кто занимается спортом? Любым спортом. И бегунов, и тяжелоатлетов, и футболистов, и боксеров, и даже богинь йоги. Все они много пьют. Вообще, любому человеку, который занимается спортом советуют много пить.

Согласитесь, что приятнее пить воду не из одноразового стаканчика, и не из пластиковой бутылки, которую вы купили при входе в зал или в ларьке на улице. Приятно иметь для воды свою собственную тару – красивую и удобную спортивную фляжку. Подарок получится не таким и дорогим, зато каждый раз будет напоминать спортсмену о вашем внимании. Есть даже индивидуальные фляжки, на которых можно разместить любую надпись и изображение.

Тем, кто занимается наращиванием или поддержанием на определенном высоком уровне своей мышечной массы, никак не обойтись без специальных белково-углеводных коктейлей. Чтобы их нормально смешать, необходим шейкер. С помощью специальной конструкции он сможет размельчит те самые неприятные комочки сухой смеси, которые иногда попадаются, если пытаться смешать коктейль в обычной бутылке.

Шейкеры бывают разные – стоимостью от 200 рублей за самый простой и до двух-трех тысяч за навороченный, со встроенным миксером, который сам приготовит смесь за спортсмена – просто добавь воды, как говорится.

