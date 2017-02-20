Кто перезимовали претенденты на «золото» чемпионата России? Анонс «ССФ»

Завтра, 21 февраля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Динияр Билялетдинов: «Слова Карпина давно пропускаю мимо ушей»

В эксклюзивном интервью полузащитник «Рубина» рассказывает о желании играть, отношениях с экс-наставником «Спартака» Валерием Карпиным, узком кругозоре англичан и рифовых акулах.

«Зимние забавы»

До возобновления чемпионата России остается меньше двух недель. Напоминаем, как перезимовали главные претенденты на титул - «Спартак» и «Зенит», и делаем выводы, чего ждать от них весной.

«Сходить на футбол и выжить»

В четверг «Краснодар» сыграет с «Фенербахче» в Стамбуле. Российские фанаты, ранее побывавшие в крупнейшем городе Турции, делятся своими приключениями, а обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев дает прогноз на этот и другие матчи Лиги Европы.

Эдуард Безуглов: «На Евро-2016 игроки на перегрузки не жаловались»

Врач сборной России - о выступлении команды на чемпионате Европы, сравнении Федора Смолова и Криштиану Роналду, самоотверженност и Анюкова и Самедова, наркотиках и нарушении режима.

«Квинси для ЦСКА, Диарра для «Зенита»

«ССФ» собрал команду именитых свободных агентов, которая могла бы дать бой любому клубу российской премьер-лиги.

Унаи Эмери: «Я знаю страхи игроков»

Откровения испанского специалиста, чей «ПСЖ» неделю назад пошумел в Лиге чемпионов.

10 кошмаров «Барсы»

Рейтинг наиболее болезненных поражений каталонского клуба на международной арене.

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