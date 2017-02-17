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Образ Карпина в произведениях современных художников. Шоу «Теория заговора»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Образ Карпина в произведениях современных художников. Шоу «Теория заговора»
Источник: «Советский спорт»

Наконец-то спортивное телевидение выходит на новые рубежи.

Сергей Данилевич и Николай Яременко злобно завидуют Валерию Карпину.

Степан Чаушьян и его работа над триптихом «Матч, перенесенный 24 октября из-за атмосферных явлений на новую дату, которая будет уточнена в процессе мартовского заседания комитета по составлению календаря» - в шоу «Теория заговора».

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