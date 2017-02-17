В Центральном Доме шахматиста чествовали Бориса Спасского

16 февраля в Центральном Доме шахматиста состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Бориса Васильевича Спасского.

Поздравить 10 чемпиона мира пришли его друзья, коллеги, почитатели таланта великого шахматиста. В начале вечера Борис Васильевич пообщался с журналистами, а в это время в соседнем зале гроссмейстер Сергей Шипов показывал гостям избранные партии Спасского, в том числе его знаменитую эффектную победу над Фишером в королевском гамбите.



Вскоре Большой зал ЦДШ заполнился до отказа. Когда Борис Васильевич вышел к гостям, его приветствовали стоя бурными аплодисментами. Вели вечер историки и журналисты Сергей Воронков и Владимир Линдер. Вначале слово было предоставлено помощнику Президента России Игорю Левитину. Игорь Евгеньевич зачитал Благодарственное письмо Владимира Владимировича Путина. Затем выступил Андрей Филатов. Президент РШФ признался, что его поразило недавнее интервью Бориса Васильевича, в котором тот сказал, что звание чемпиона мира не сделало его счастливым. «Казалось бы: как же так, ведь об этом мечтает любой шахматист? Но ваше творчество, ваши партии сделали счастливыми сотни тысяч любителей шахмат, и огромное спасибо вам, Борис Васильевич, за это счастье!» - сказал Андрей Васильевич.

Прозвучали поздравления от общества «Локомотив», за которое долгие годы выступал Борис Спасский, и от Москомспорта. В честь юбиляра написали стихи Владимир Линдер (в стиле Владимира Высоцкого и Александра Пушкина), а также гроссмейстер Игорь Зайцев, который передал их в своем собственном стиле - через жену. Гости с большим интересом посмотрели документальный фильм и несколько роликов, посвященных Спасскому. Один из роликов, в котором звучала песня Высоцкого «Честь шахматной короны», пришлось даже повторить на бис.



Неделю назад Борис Спасский приехал в Государственную публичную научно-техническ ую библиотеку, чтобы поздравить с 95-летием Юрия Авербаха, а сейчас старейший гроссмейстер мира нанес ответный визит и произнес немало теплых слов по адресу юбиляра.

Очень эмоциональным и содержательным было выступление заслуженного тренера СССР Анатолия Быховского. Анатолий Авраамович знаком с Борисом Васильевичем с 1949 года, и ему есть что вспомнить. Быховский, к сожалению, не любит выступать публично (ни устно, ни письменно), но на этот раз он сделал исключение - из любви и уважения к своему давнему другу.



Приятным сюрпризом стал визит Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Оказывается, двух ленинградцев связывают давние дружеские отношения, Борис Спасский не раз приезжал в гости к ленинградским физикам. Еще одним сюпризом стал визит вице-чемпиона мира Сергея Карякина, который приехал на юбилейный вечер прямо со сборов. Сергей от имени Российской шахматной федерации и от себя лично вручил Борису Васильевичу огромный букет алых роз.



Известные тележурналисты Марина и Сергей Макарычевы признались, что в юные годы у них был кумир - Борис Васильевич Спасский. Они восхищались его независимым характером и свободолюбием. Марина вспомнила, в частности, как на одну из встреч с высоким начальством Спасский, всегда одевавшийся очень элегантно, специально пришел в слегка помятой одежде, шлепках на босу ногу и предложил обсудить «половой вопрос». Начальство пришло в замешательство, а оказалось, что у Спасского в его квартире были какие-то проблемы с полом.



Воспитанники санкт-петербургс кого шахматного клуба, которая носит имя Бориса Спасского, подарили 10 чемпиону мира свои рисунки, открытки и другие поделки. Прозвучало видеопоздравлени е от преподавателей и учеников шахматной школы имени Спасского в городе Сатка Челябинской области.



Наконец, слово взял Борис Васильевич Спасский. Он поблагодарил всех, кто пришел его поздравить, вспомнил несколько интересных историй и попросил РШФ помочь спасти его архив, который в настоящее время находится во Франции. В конце торжественной части Спасского вновь наградили овациями.