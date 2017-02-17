Посмотрим, что Ибрагимович с Джеко против «Ростова» покажут!

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о прошедших матчах Лиги Европы.



Еврофутбол вернулся - и приятно сознавать, что мы все же не совсем чужие на этом празднике жизни, пусть даже главный турнир и не про нас. Хотя у тут есть повод для гордости - «Ростов»-то эту «Баварию», все мы помним, возил - а она вон как катком по «Арсеналу»! И чтоб тогда «Ростов» с этими англичанами сделал...



Но «Ростов» хорош и на своем нынешнем месте. «Дуракам полработы не показывают» - это аккурат про команду Бердыева. Почти все остальные наши клубы готовятся к возобновлению чемпионата открыто, чуть ли не на показ, а ростовчане словно отбывают на необитаемый остров, где можно что-то рассмотреть издалека и в бинокль, а ближе тебя не подпустят. Вся утечка информации - Тимофей Калачев может обмолвиться, что раньше на глазок бегали-нагружались, а теперь - с датчиками, что гораздо практичнее. А начинаются на деньги игры - и «Калач» несется по своей бровке так, словно у него вместо датчика под футболкой - мотор, и на бешеной этой скорости вбивает мяч в голову Полозу - вынимайте! А ведь Тимофею перед этим только что как раз правую ногу чуть не отломили - человек еще и удаления на себе зарабатывать успевает!



Зато «Зенит» зимой с экранов не слезал - как будто для него и перерыва не было. Мирча Луческу дал наиграться всем, да только не каждому, видно, это на пользу пока пошло. За команду не то что боязно - страшно. Если бы не Лодыгин, еще пара-тройка мячей должна была залетать. На вратаря партнерам просто молиться сейчас нужно: Кержаков в аренде, а Лунев на Лигу Европы не заявлен. Полевых игроков, правда, на три состава, но Кокорина, например, тренер после такой игры открыто призвал задуматься о своей роли в команде. Неужели «мистер» в отношении Александра только сейчас прозрел?



Если «Ростов» с «Зенитом» - два эмоциональных полюса, то «Краснодар» - территория спокойствия. Меняет одного сурового викинга на другого - оба одинаково умелыми оказываются, что у своих ворот, что у чужих. Но вот инстинкта убийцы команде не хватает по-прежнему. Если «Ростов» забивает быстрый мяч, и ситуация требует голевого развития, то, будьте уверены, так и произойдет. В «Краснодаре» же с этим заминка - взбодриться могут, но чтобы додавить, методично и неотвратимо - этого не про него. И вроде аккуратная такая победа, но чувства, что сделано больше, чем полдела, стойкого нет.



Но вообще знатный же турнир - Лига Европы! Такие люди, как Ибрагимович с Джеко штампуют там хет-трики, словно на заказ. Но это они, конечно, не над теми соперниками пока издеваются - посмотрим, что будет, когда им «Ростов» попадется. А вот «Зенит», есть ощущение, мы скоро реже будем видеть по телевизору из Европы...