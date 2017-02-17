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Посмотрим, что Ибрагимович с Джеко против «Ростова» покажут!

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Посмотрим, что Ибрагимович с Джеко против «Ростова» покажут!
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о прошедших матчах Лиги Европы.

Еврофутбол вернулся - и приятно сознавать, что мы все же не совсем чужие на этом празднике жизни, пусть даже главный турнир и не про нас. Хотя у тут есть повод для гордости - «Ростов»-то эту «Баварию», все мы помним, возил - а она вон как катком по «Арсеналу»! И чтоб тогда «Ростов» с этими англичанами сделал...

Но «Ростов» хорош и на своем нынешнем месте. «Дуракам полработы не показывают» - это аккурат про команду Бердыева. Почти все остальные наши клубы готовятся к возобновлению чемпионата открыто, чуть ли не на показ, а ростовчане словно отбывают на необитаемый остров, где можно что-то рассмотреть издалека и в бинокль, а ближе тебя не подпустят. Вся утечка информации - Тимофей Калачев может обмолвиться, что раньше на глазок бегали-нагружались, а теперь - с датчиками, что гораздо практичнее. А начинаются на деньги игры - и «Калач» несется по своей бровке так, словно у него вместо датчика под футболкой - мотор, и на бешеной этой скорости вбивает мяч в голову Полозу - вынимайте!  А ведь Тимофею перед этим только что как раз правую ногу чуть не отломили - человек еще и удаления на себе зарабатывать успевает!

Зато «Зенит» зимой с экранов не слезал - как будто для него и перерыва не было. Мирча Луческу дал наиграться всем, да только не каждому, видно, это на пользу пока пошло. За команду не  то что боязно - страшно. Если бы не Лодыгин, еще пара-тройка мячей должна была залетать. На вратаря партнерам просто молиться сейчас нужно: Кержаков в аренде, а Лунев на Лигу Европы не заявлен. Полевых игроков, правда, на три состава, но Кокорина, например, тренер после такой игры открыто призвал задуматься о своей роли в команде. Неужели «мистер» в отношении Александра только сейчас прозрел?

Если «Ростов» с «Зенитом» - два эмоциональных полюса, то «Краснодар» - территория спокойствия. Меняет одного сурового викинга на другого - оба одинаково умелыми оказываются, что у своих ворот, что у чужих. Но вот инстинкта убийцы команде не хватает по-прежнему. Если «Ростов» забивает быстрый мяч, и ситуация требует голевого развития, то, будьте уверены, так и произойдет. В «Краснодаре» же с этим заминка - взбодриться могут, но чтобы додавить, методично и неотвратимо - этого не про него. И вроде аккуратная такая победа, но чувства, что сделано больше, чем полдела, стойкого нет.

Но вообще знатный же турнир - Лига Европы! Такие люди, как Ибрагимович с Джеко штампуют там хет-трики, словно на заказ. Но это они, конечно, не над теми соперниками пока издеваются - посмотрим, что будет, когда им «Ростов» попадется. А вот «Зенит», есть ощущение, мы скоро реже будем видеть по телевизору из Европы...

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Спарта - 4:0 (3:0)

Голы

Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)

Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш

Предупреждения:

нет - Конате, 20; Дочкал, 35

Удаления:

нет - Конате, 32

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)

Голы

Классон 4 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс

Предупреждения:

Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

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