Ужасно, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о поражении питерцев в Лиге Европы

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Зенита» с «Андерлехтом» и приходит к выводу: питерцы провалили подготовку.

Эхо подготовки

После матча Мирча Луческу долго ругал бельгийский газон. Но хоть не судей. И никак не прокомментировал готовность команды и свои кадровые решения. Поле действительно было довольно низкого качества, но вряд ли оно так уж подкосило комбинационную игру «Зенита». Брак в передачах составил всего 17%. Почему-то «Андерлехту» (33%) поле не мешало играть в вертикальный футбол, с минимумом касаний, через длинные передачи из глубины в свободные зоны. А зоны открывались такие, что в них можно было разместить весь автопарк Кокорина! В отсутствии компактности уж точно виноват не газон.

Все проще. «Зенит» оказался не готов к первому официальному матчу. Функционально, ментально, тактически, технически – как угодно. Зимние сборы Луческу провел по новаторской методике – за три недели было сыграно одиннадцать контрольных матчей (играли буквально каждый день), обыграны все китайцы, узбеки и даже молодежь из Омана. Конечно, наблюдать за этим фестивалем было одно удовольствие – все-таки межсезонье, голод, скука. Хотя уже по ходу первого сбора засела мысль: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали». И с каждым новым матчем скепсис нарастал.

А все потому, что «Зенит» очень много играл, но ничего не наигрывал. Хотя ему было что наигрывать. В матче с «Андерлехтом» в стартовом составе вышли два новичка, а во втором тайме появился Данни, который в «Зените» Луческу тоже новичок. Но даже в последних спаррингах, когда все клубы шлифуют основу, Мистер тасовал состав. Основа не провела ни одного полного матча. Только тайм, иногда чуть больше. Девиз – играют все! Доходило до абсурда. Так, в последнем контрольном матче, когда уже была известна заявка на Лигу Европы, на поле вышли Зуйков и Молло, в заявку не попавшие…

Иванович

Что толку от одиннадцати спаррингов, если в первом же официальном матче выходит новый квартет защитников? На сборах «Зенит» в таком сочетании не играл. Иванович провел два контрольных матча, один – в центре обороны, другой – на правом фланге. Сыгранность и взаимопонимание с партнерами исчисляются несколькими десятками минут. Всю зиму Луческу наигрывал Зуйкова. И даже не включил его в заявку на турнир. Видимо, ждет, когда Иванович адаптируется, найдет общий язык с Нету. Когда-нибудь эта связь наладится. Но к тому моменту «Зенита» уже может и не быть в еврокубках.

Через фланг Ивановича «Андерлехт» забил два мяча. Мог больше. Пожалел. Но обязательно вспомнит об этом в Санкт-Петербурге.





Защитник уровня «Челси» даже не видит Ачимпонга. Может быть, Иванович сам запутался: не мог вспомнить, кого он играет – центрального или флангового защитника. А может, 166-сантиметровый ганец, помимо третьей космической скорости, обладает и какими-то паранормальными способностями. В общем, Иванович оппонента не увидел. Не увидел этот рывок и Лодыгин – вполне мог выйти и забрать мяч. А еще обратите внимание на расположение игроков «Зенита» – в зоне между Ивановичем и центральными хавбеками можно спокойно посадить «Боинг».

Кокорин совершает обрез, и Ачимпонг, получив мяч, тут же включает скорость. Иванович и Гарсия уже отыграны. А дальше разворачивается забавная сцена. Серб пытается догнать шустрого ганца, но понимает, что не может. И тогда показывает Нету – встречай его, коси, ломай! Но португалец Ивановича не слышит и не понимает, пятится, тем самым закрывая обзор Лодыгину. Удар – гол.





Иванович оказывается в полупозиции. Своеобразный тактический шах и мат на ограниченном участке поля. Атаковать Ачимпонга серб не может – тот отдаст короткую диагональ налево и откроется весь фланг. Поэтому, как несколькими минутами ранее Нету, Иванович отходит к своим воротам. Следует опасная подача, и только Лодыгин спасает ворота.

Это далеко не все эпизоды, иллюстрирующие беспомощность питерцев против темповых атак «Андерлехта». Бесспорно, Иванович сыграл плохо, ужасно, катастрофично. Но сама проблема глубже – «Зенит», установивший рекорд по количеству контрольных матчей, предстал несыгранным, дезорганизованным, разобранным. «Зенит» оказался не готов ни к тактике, ни к скорости бельгийцев.

10 процентов

Очевидно, что на сборах «Зенит» готовился к сезону, а не к «Андерлехту». И методика Луческу должна принести плоды позже. Где-нибудь в середине марта питерцы, сбросив гири с ног и наполнив легкие кислородом, полетят вперед, в их игре появится компактность, осмысленность, драйв, атаки станут разнообразными, а оборона обретет прочность. Выйдут на пик формы – и никому тогда не поздоровится.

Но сейчас-то что? Неужели все, конец?

Луческу пообещал, что через неделю «Зенит» будет другим. Это каким же? И разве это возможно за неделю? «Андерлехт» так же, как в четверг, будет играть вторым номером, атаковать с ходу, искать и находить свободные зоны. Иванович, скорее всего, будет переведен в центр обороны, но «Зениту» это не особо поможет. Потому что сам «Зенит» пока не выглядит командой, способной забить три мяча и при этом не пропустить. Все, что мы увидели в Брюсселе – однотипные подачи на Дзюбу. Видимо, это все, что наиграла команда в одиннадцати межсезонных спаррингах.

Что совсем печально, «Зенит» уступил «Андерлехту» в самом главном – в командном движении. У бельгийцев в порядке были все пружины. Они и играли-то как – дразнили наших. Укусят – отскочат, перекроют все зоны. И смотрят, как тяжелый, неповоротливый «Зенит» нудно катает мяч в центре поля. Скорость паса, скорость бега, скорость принятия решений – все у нашей команды было хуже.

0:2 – конечно, не приговор. Это нам так хочется думать. Шансы «Зенита» на выход в следующую стадию можно оценить где-то в 10%, не больше. Чудесные преображения за неделю случаются крайне редко. Очень даже возможно, что весной «Зенит» разгонится так, что оставит за спиной «Спартак», ЦСКА и всех остальных. Но к противостоянию с бельгийцами он подготовку, увы, провалил.