«Он играл за муку и воду. И где теперь?». Орещук о том, кто забивал «Зениту»

Франк Ачимпонг (справа) Источник: Reuters

Роман Орещук, ставший сегодня спортивным директором московского «Торпедо», прокомментировал свое назначение и рассказал о нападающем «Андерлехте» Франке Ачимпонге. Несколько лет назад он предлагал его ЦСКА, но армейцы от ганца отказались. Теперь он забивает за «Андерлехт» «Зениту».

- Когда появился вариант с «Торпедо»? – первый вопрос Роману Орещуку.

- Еще до Нового года. Встречался с Александром Тукмановым и Борисом Игнатьевым (президентом и вице-президентом клуба – Прим. ред.). Обсудили тогда ситуацию, взяли время на раздумье. Месяц в этом году я работал в клубе без контракта. Посмотрел внутреннюю кухню, пообщался с ребятами. В итоге принял решение подписать соглашение.

- Известно, что у «Торпедо» были проблемы с финансированием…

- Да, я это знал.

- Сейчас, учитывая, что перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, ситуация улучшается?

- Если будем открывать заявку (новых игроков – Прим. ред.), наверное, улучшается.

- Каковы ваши первоочередные задачи?

- Мы уже подписали контракты с тремя игроками. Подпишем еще одного-двух игроков – и на этом селекцию в это окно закончим.

- Известные игроки есть среди тех, кого подписываете?

- Это же вторая лига, непросто кого-то из известных игроков пригласить.

- Тогда вопрос про Лигу чемпионов. Ваш твит про Ачимпонга, которого вы несколько лет назад предлагали ЦСКА, оказался весьма популярен. Тогдашний спортивный директор ЦСКА Антон Евменов назвал Ачимпонга «лилипутом», а теперь этот парень забивает «Зениту»…

- Предлагал Ачимпонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблиногм в 17-18 лет!.. Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это топ-игрок. Но все-таки Ачимпонг играет в «Андерлехте», на его счету почти 20 игр за национальную сборную Ганы…

Вот как бывает😳5 лет назад про Ачемпонга Евменов сказал следующее 😂😂😂А сейчас Евменов работает в Зените и лилипут ему забил 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/469NGbdipQ — Орещук Роман (@papanin02) 16 февраля 2017 г.

Лилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКА

- После двух голов «Зениту» самое время было его вспомнить.

- Да, вспомнил и посмеялся. Ни в коем случае не хотел оскорбить или унизить Антона (Евменова – Прим. ред.). У него свое видение футбола, у меня – свое. Тогда мы разошлись во мнениях. Кто прав, только время рассудит. Вот оно и рассудило. Прошло пять лет – и где оказался этот парень, игравший за муку и воду?

- Удивлены, как играли зенитовцы против него?

- Для меня стал откровением его футбол и то, что он творил с обороной «Зенита». Тренер «Зенита» должен был разбирать игру Ачимпонга. А я не тренер, поэтому не могу комментировать действия футболистов «Зенита».

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- А действия Ачимпонга?

- Приятно, что в далекой глуши я когда-то увидел такого футболиста и поверил, что он может вырасти в серьезного игрока. Да, он маленького роста. Но и Месси тоже ростом невелик. Хотя их сравнивать, конечно, не приходится. Ачимпонгу расти и расти в профессиональном плане.

- Вы тогда Ачимпонга только ЦСКА предлагали?

- Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА – резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ачимпонгу. Но не получилось…

P.S. «Советский спорт» обратился за комментариями к Антону Евменову, однако он сообщил, что не общается с прессой.

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