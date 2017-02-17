Катастрофа на последнем этапе. Как россиянки потеряли шанс на медаль в эстафете

Татьяна Акимова Источник: Reuters

Женская сборная России стала десятой в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Перед заключительным этапом наши девушки претендовали на медаль: Ирина Старых передала эстафету в четырех секундах от третьего места. Но на последнем отрезке лидера сборной Татьяну Акимову настигла целая череда неудач.

Первый этап: Ольга Подчуфарова

«Выходить вперед было невыгодно»

Первой бежала Подчуфарова. Расчет на эту спортсменку сводился к тому, что она не промахнется и это позволит ей удержаться в группе лидеров. Но в такую погоду обойтись без промахов крайне сложно. Перед женской эстафетной гонкой в Хохфильцен пришла зима: посыпал снег.

– Погода тяжелая, скольжение плохое, – рассказала Ольга после финиша телеканалу «Матч ТВ». – Преимущество имели те спортсменки, что шли за спинами у других: их меньше сдувало. Поэтому вперед выходить было невыгодно. Была уверена, что последним выстрелом закрыла мишень, но пришлось лезть за доппатроном.

Все это вылилось в 30 секунд отставания от лидера после первого этапа.

Второй этап: Светлана Слепцова

«На стойку я пришла тепленькая»

На втором этапе честь сборной России защищала Слепцова. Вернее, пыталась защитить, но не получилось.

Ее участие в эстафете было под вопросом. Перед гонкой в Хохфильцен из Риднау приехала Ирина Услугина – в случае чего заменить Светлану. Но этого так и не произошло.

Сама Слепцова после неудачной индивидуалки заявила, что эстафету бежать недостойна. На 15-ти километрах спортсменка и правда показала ужасный результат: сделала пять промахов и отстала почти на 8 минут от лидера. Но свой этап в эстафете Светлана начала превосходно. Почти в одни ноги с лидером она пришла на первую стрельбу и сходу закрыла все мишени, после чего закрепилась на пятом месте.

Увы, два доппатрона на стойке отбросили ее на 10-е место, отставание увеличилось до 45 секунд. Но это еще не все: за последний круг минус перевалил за минуту. 11-е место.

Что же произошло?

– Там много тренеров стояло на трассе, мне сказали держаться за Джимой, – объяснила Слепцова в эфире Матч ТВ. – Зря я, наверное, это сделала, потому что на стойку я пришла тепленькая.

После этого Светлана попрощалась с болельщиками, заявив, что это была ее последняя гонка на чемпионатах мира. Впрочем, это уже давно не секрет.

Третий этап: Ирина Старых

Четыре секунды до третьего места

У тренерского штаба на эту эстафету был план. Задача для первых этапов была не сильно отстать, а для последних – нарастить преимущество. Запасной план – в случае если первые две спортсменки залезут в минус, Старых и Акимовой придется догонять.

Работать пришлось по второму варианту.

Пусть после лежки Старых отставание по-прежнему было больше минуты, это не мешало россиянкам продолжать борьбу за медаль – полминуты до виртуального пьедестала. Третьей вслед за немками и итальянками шла украинка Анастасия Меркушина.

Ноль на стойке, и Старых сделала наши медальные мечты еще более осязаемыми, особенно после того, как на финишном круге 11 секунд отставания от третьего места она превратила в четыре. И место сборной России в этот момент тоже было четвертым.

Четвертый этап: Татьяна Акимова

Падение, штрафной круг, 10-е место

А дальше была катастрофа. Во-первых, Акимова упала на одном из спусков на первом же километре. 4 секунды превратились в 20. Во-вторых, она сломала палку. И судя по всему -- повредила оружие. На три незакрытых мишени три доппатрона не хватило. Штрафной круг и теперь она почти на две минуты отставала от лидера.

Так сборная России попрощалась с медалью в эстафете. Увы, завоевать эту награду была готова только одна спортсменка в нашей команде – Ирина Старых.

А медали разыграли пять команд: немкам почти по умолчанию привалило очередное золото: 23-летняя Лаура Дальмайер выиграла четвертый титул на этом турнире (ну и про серебро в спринте не забывайте). Елена Пидгрушная добежала до серебра, хотя второй с последней стрельбы уходила Коукалова. Плюс чешка на последнем круге проиграла еще и Мари-Дорен Абер. Вирер включилась было в борьбу, но вскоре выключилась.

Сборная России завершила гонку на 10-м месте.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4x6 км

1. Германия (Хинц 0+2; Хаммершмидт 1+3; Хильдебранд 0+0; Дальмайер 1+2) - 1:11.16,6 (0 штрафных кругов+9 дополнительных патронов)

2. Украина (Варвинец 0+1; Джима 1+1; Меркушина 1+0; Пидгрушная 0+0) – отставание 6,4 (0+4)

3. Франция (Шевалье 0+1; Аймонье 0+3; Бреза 3+0; Дорен Абер 0+0) – +8,1 (0+7)

4. Чехия (Шислова 0+0; Пускарчикова 1+1; Виткова 2+2; Коукалова 0+0) – +14,0 (0+6)

5. Италия (Витоцци 0+1; Санфилиппо 0+1; Рунггалдьер 2+1; Вирер 0+1) – +36,5 (0+6)

6. Швеция – +1.20,4 (0+7)

7. Польша – +1.23,1 (0+6)

8. Словакия – +1.36,9 (0+7)

9. Белоруссия (Скардино 0+1;Кривко 0+0; Писарева 2+1; Домрачева 0+1) – +1.50,7 (0+5)

10. Россия (Подчуфарова 1+1; Слепцова 0+2; Старых 0+0; Акимова 4+1) – +2.15,5 (1+8)