Мама погибшего хоккеиста: Надо наказывать тех, кто калечит и убивает наших детей

Наталья Солнышкина, мама погибшего хоккеиста «Витязя»-2003 Ильи Солнышкина, дала интервью обозревателю «Советского спорта».





«СЫН НЕ ИМЕЛ ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ»

- Следствие заявляет, что Илья Солнышкин скончался из-за ОРВИ. Вы с этим согласны?

- Нет. Вообще нам в Следственном комитете ничего не показали после того, как сделали вскрытие. Мы всё узнали из открытых источников.

- Ваш сын чем-то болел?

- Он болел 17 января. Очень хорошо запомнила эту дату, потому что 16 января у него был день рождения.

На катке «Витязя» есть медкабинет. Илья туда официально обратился. У него была температура 38,5.

Мы лечились дома. Врач прописал лекарства, мы их принимали. Тогда ходил вирус, болели многие в команде. Только в тот день четверо ребят ушли с тренировки. Болела команда 2002 года рождения, 2001, 2000…

- Илья вылечился, когда снова пришел на хоккей?

- Естественно.

- У него раньше были проблемы с сердцем?

- Нет, никогда. Мы в Следственный комитет принесли его медкарту, которая велась с рождения. А еще – медкарту с тех пор, как он начал заниматься хоккеем. Все это забрали, нам назад не вернули.

В Санкт-Петербурге, где Илья занимался в школе СКА, очень серьезно относятся к здоровью детей. Медосмотр проходят досконально. УЗИ сердца, кардиограмма – это все изучается профессорами. Там даже ортопед – профессор.

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Фото: ВКонтакте

«ДЕТЯМ СКАЗАЛИ: «СВОИХ НЕ ВЫДАЕМ»

- У вас есть представление о том, что на самом деле случилось в раздевалке? Вы ведь там не находились в момент трагедии.

- Раздевалка – это закрытая территория для всех родителей во всех клубах. Но да, у меня есть информация о том, что произошло в раздевалке.

Я даже вам больше скажу – у меня есть информация о том, что тренеры собрали детей и сказали: «Своих не выдаем». Там детей как надо подготовили. Я сама видела, как они сидели в раздевалке.

- Хотят замять эту историю?

- Да, но мне два человека, которые находились там, все рассказали как было. Они не могли соврать.

- Я видел две ваших цитаты. В первой вы передаете сообщение игрока «Витязя»-2003, ставшего свидетелем: «Я скажу правду. Чурюканов нанес ему два удара примерно в область живота и ребер. Илья начал как будто задыхаться, и, как я понял после случившегося, начал терять сознание. Все сначала восприняли это не всерьез, но я воспринял это всерьез и начал его спрашивать: «Илья, что с тобой?» Он не отвечал и начал медленно закрывать глаза».

Вторая цитата – о хоккеисте Иване Чурюканове: «Сын рассказывал, что на катке и в раздевалке Чурюканов заставлял детей курить электронные сигареты. Бил детей. Ребята не рассказывали об этом дома родителям. Его боялись все. Он не любил питерских». Сейчас вы подтверждаете эти слова?

- Я не знаю, сколько ему лет. Это очень сложно выяснить. Если бы хоккейные чиновники были в этом заинтересованы, то это бы узнали.

Да, заставлял курить. Да, не любил питерских. Да, бил детей. Это все правда.

- И он полез на Илью?

- Да, ударил сзади два раза. Понимаете, сын даже этого не ждал. Не был к этому готов.

- Из-за чего мог возникнуть конфликт? Правда ли, что они не поделили место в команде, потому что на тренировке произошла ротация в звеньях?

- Да, была ротация. Я тоже это слышала. Но настоящая причина до конца непонятна. Я разговаривала с Ваней Чурюкановым. Он все отрицает.

- Как-то извинился?

- Нет. Нет. Не извинились ни его родители, ни Иван. Никто и никак.

- И что, он правда постоянно бил других детей?

- Это правда.

- Дедовщина в детском хоккее?

- Да. И не только дедовщина.

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Фото: ВКонтакте

«МЫ НЕ ОБВИНЯЕМ НИКОГО…»

- То, что тренера не было в раздевалке в тот момент – это обычное дело?

- Я считаю, что это неправильно. Тренеров все-таки двое. Понимаю, что они могли отойти попить или в туалет. Но их двое, он не один.

- Тренер Вячеслав Курочкин рассказал, что старался оказать первую медицинскую помощь, что приехала скорая… Все было так?

- Я зашла в раздевалку одновременно со скорой. Там не было никого из тренеров. Только два медработника клуба, а также один из родителей нашей команды «Витязь». Тренеров не было.

- У вас не возникло никакого подозрения? Ведь у Курочкина плохая репутация. А вы ему ребенка доверили.

- Вы понимаете, от чего я отталкивалась – если у Курочкина плохая репутация, если на его тренировке уже умирал ребенок (за год до этого в восьмилетнего мальчика попали шайбой, он скончался, - Прим.ред.), то человек должен сидеть в тюрьме. Но этого не было.

- На прощание с Ильей в Подольске пришла вся команда «Витязь»?

- Нет, не вся. Но в Петербурге приехало очень много ребят из СКА. Многие детские команды города. Из тех, кто смог, естественно.

- Вам оказывают какую-то помощь?

- Очень серьезно помогают такие, как мы – родители хоккеистов всех годов рождения. Спасибо за помощь командам Ярославля, СКА, «Серебряные львы», «Обуховец», «Газпромбанк», «бульдоги», Питер все года и люди из многих городов.

- Что вы будете делать дальше?

- Мы не обвиняем никого, несмотря ни на что. Но мы написали Путину и в другие инстанции о том, что должны быть пересмотрены правила по работе с детьми в спорте. За драки нужно наказывать серьезно. А самое серьезное – это отстранение от спорта. Пока этого не произойдет, избиения в раздевалках будут продолжаться. Как я знаю, в других странах такие правила есть. Нужно наказывать тех, кто калечит и убивает наших детей. И я считаю, что после этой смерти Ивана Чурюканова надо дисквалифицировать пожизненно.

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Фото: ВКонтакте