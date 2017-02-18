Анри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал

Анри Хагуш проводит свой третий сезон в «Арсенале», с которым не намерен опускаться обратно в ФНЛ. Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Воспитанник московского «Спартака» Анри Хагуш не провел за красно-белых ни одного официального матча. Сегодня защитник помогает тульскому «Арсеналу» спастись от вылета из премьер-лиги. В интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Анри ХАГУШ

Родился 23 сентября 1986 года в Гаграх (Абхазия).

Защитник. Карьера: выступал за челябинский «Спартак» (2005), белорусские БАТЭ (2006–2008, 2014) и «Торпедо-БелАЗ» (2013), «Кубань» (2009), «Ростов» (2010–2011), «Спартак-Нальчик» (2012), «Нефтехимик» (2012–2013). В тульском «Арсенале» с декабря 2014 года. В чемпионатах Белоруссии сыграл 87 матчей (забил 2 мяча), в российской премьер-лиге – 93 матча (3 мяча). Достижения: четырехкратный чемпион Белоруссии (2006–2008, 2014), обладатель Кубка (2014) и Суперкубка Белоруссии (2007).

«ДЕЛЬ ПЬЕРО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПИХАЛ»

– Готовясь к интервью, заметил, что у вас могли меняться футбольная форма, бутсы, настроение, но прическа практически всегда оставалась одна!

– Порой было желание что-то поменять, но, говорят, мне другие прически не подходят. В 2013 году, когда порвал «кресты» и лечился в Италии, а затем вернулся в Минск, постригся коротко. Не понравилось, поэтому больше не меняю.

– Длинные волосы – попытка быть похожим на кумира детства Алессандро Дель Пьеро?

– Да, поначалу «косил» под него. А потом пришлась по душе прическа – и оставил.

– Как вы в конце 90-х следили за его игрой? Интернета же не было.

– Я тогда жил в Москве в школе «Спартака». Читал футбольные журналы, смотрел на кассетах фильмы. Например, про Марадону, Пеле. И вот одна кассета была про Дель Пьеро. Я был в восторге! Вообще всегда болел за сборную Италии и «Ювентус».

– Чем так впечатлял итальянец?

– Стилем и тем, как исполнял штрафные.

– В итоге вы сыграли против него – в Лиге чемпионов за БАТЭ.

– Алессандро как раз вышел на мою бровку. В одном моменте хотел меня между ног обыграть. Не получилось! Еще запомнилось, что голос у него такой… писклявый. И всем своим очень сильно пихал.

30 сентября 2008 года. Групповой этап Лиги чемпионов. БАТЭ – «Ювентус» – 2:2. В атаке Алессандро Дель Пьеро (справа), кумир и двойник Анри Хагуша. Источник: Russian Look/Imago

«ОБВЕСТИ КЕБЕ БЫЛО НЕРЕАЛЬНО»

– Как попали в «Спартак»?

– Тогдашний спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов приезжал в Абхазию к своему другу. Заметил менял, забрал на просмотр. Занимался вместе с Алексеем Ребко, Олегом Ивановым. Приехал как центральный хавбек, но потом тренер нашего возраста Иван Васильевич Лях перевел в центр обороны. Я взбунтовался, мол, не буду там играть, и он меня отстранил от тренировок. Спустя время пришлось согласиться. А в дубле стали уже на край защиты ставить.

– Вы ведь очередной спартаковский воспитанник, чей уход из клуба получился непростым.

– Когда Цымбаларь взял к себе в дубль, все было хорошо. В первой команде тогда главным тренером был Невио Скала. Общительный мужик! Он часто подбадривал, говорил со мной, настраивал, мол, готовься – возьму тебя на следующие сборы. Это, конечно, психологически очень подхлестывало. А потом Цымбаларя убрали, Скала ушел. И все поменялось. В итоге не только в первую команду на сборы не позвали, но и в дубле оказался не нужен. Сергей Родионов прямо сказал, чтобы я искал себе другую команду. После этого отношение ко мне в клубе резко поменялось. Это было самое обидное и тяжелое.

– С первой командой при Скале успели потренироваться?

– Потренироваться – нет, но двусторонки с первым составом часто играли. В этих матчах особенно впечатлял Егор Титов. Еще очень нравился защитник Ибра Кебе. Его иногда отправляли к нам в дубль тренироваться. Из тех, кого видел в России, это один из самых сильных защитников. Цепкий, быстрый. Нереально было один в один обыграть! Но, видимо, сенегалец не очень ладил с коллективом в первом составе. Бывало, проведет матч за дубль, Скала зовет в первую команду, а он отвечает: «Не хочу играть за основу».

– Про Кебе много странных историй ходило: якобы с ножом за кем-то гонялся, сборы прогуливал. В дубле ничего подобного не было?

– Нет. Даже так скажу: из иностранцев он и еще Кавенаги с Тамашем лучше всех относились к молодым. С Кебе мы вообще дружили. Помню, когда спустя два года я оказался в БАТЭ, он нашел мой номер, позвонил: «Привет, друг!» Я английский плохо знаю, но все равно немного поговорили. Еще виделись после моего возвращения в Россию. Он тогда за «Анжи» выступал.

– Сейчас обида на «Спартак» прошла?

– Конечно. У нас в клубе несколько воспитанников топ-клубов РФПЛ. Кантемир Берхамов – из «Локо», Бурмистров – из ЦСКА, есть ребята из «Зенита». Каждый в гонке за чемпионство своих поддерживает. А я – за «Спартак». Хочу, чтобы «золото» взяли.

«ГОНЧАРЕНКО – МАКСИМАЛИСТ»



– Как оказались в БАТЭ?

– После ухода из «Спартака» полгода был без клуба. Уехал домой в Гагры, занимался там самостоятельно, играл в чемпионате Абхазии. Потом предложили поехать в Пятигорск – начал тренироваться с «Машуком-КМВ», он в первом дивизионе выступал. Спустя два месяца позвонил агент Арсен Минасов: «Есть вариант с БАТЭ». Посоветовал ехать, мол, в Россию я всегда успею вернуться. И получилось так, что я полгода нигде не играл, а через месяц вышел за БАТЭ против «Рубина» в Кубке УЕФА!

– Команда из Борисова – самый яркий период в карьере?

– Там я чувствовал себя как дома. В клубе очень теплая атмосфера. Нет такой дистанции между тренерами, игроками и руководством, как в России. Все общались друг с другом вне зависимости от возраста и статуса.

– Там же вы застали начало тренерской карьеры Виктора Гончаренко.

– Ух, и строгий он был! Однажды ему не понравилось, как мы разминались перед игрой. Причем мы тогда нормально шли по сезону, не было какой-то неудачной серии. Но Гончаренко загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться. Решил так команду встряхнуть.

- По нему было видно, что растет сильный тренер?

- Он – максималист. Помню, играли первый матч в основном турнире Лиги чемпионов в истории клуба. Многие ребята тоже первый раз вышли на такой уровень. Проигрываем к перерыву мадридскому «Реалу» 0:1 в гостях. Меня удалили в первом тайме еще. Гончаренко тогда так кричал! И мне за удаление очень жестко «напихал». Казалось, Мадрид, звезды, Лига чемпионов, но Гончаренко был очень зол. Во втором тайме, играя в меньшинстве, мы второй пропустили и проиграли. Но в ответном матче очень достойно с ними смотрелись, хоть и уступили 0:1.

– Кто больше всех в той Лиги чемпионов впечатлил из футболистов, не считая Дель Пьеро?

– Роббен и Гути. Голландец на моей бровке играл, очень резкий и быстрый. Кстати, заметил, что в Европе вообще по-другому относятся к футболу. У нас – война, битва. А у них – театр. Болельщики аплодировали каждому удачному действию игроков. Даже нам хлопали, если получалась хорошая комбинация.

«НЕ ПОШЕЛ В «ЗЕНИТ» ИЗ-ЗА БЕРДЫЕВА»

– В 2008 году вы могли оказаться в «Зените». Почему не вышло?

– Клуб сделал официальное предложение БАТЭ, но мне сразу сказали, что справа есть Анюков, а я буду вторым, игроком ротации. В Москве встретился с Курбаном Бердыевым. Он сказал: «Хочу тебя видеть у себя. Мы вышли в Лигу чемпионов, у тебя такой опыт есть. Приходи, я на правый фланг даже никого брать не буду».

– Курбан Бекиевич умеет убеждать.

– Я и подумал, зачем мне идти в «Зенит»? Тут Лига чемпионов, тренер рассчитывает. И дал слово Бердыеву, что прекращу переговоры с «Зенитом». Сдержал обещание.

– Но за «Рубин» вы так и не сыграли.

– Очень странная ситуация. Мы подписали контракт, но на первый же сбор меня не взяли. Не знаю, чье это было решение.

– С Бердыевым побеседовали?

– Нет. Попросил вернуть документы. В итоге меня пригласили только на второй сбор. Но уже через два дня я звонил агенту: «Забери меня отсюда». После той атмосферы, что была в БАТЭ, в «Рубине» очень непривычно – люди почти не общались между собой. В итоге перед сезоном появился вариант с арендой в «Кубань», и я ушел. Но странностей и дальше хватало. Мой трансфер несколько раз хотели выкупить – «Кубань», дважды «Ростов». Но «Рубин» постоянно отказывал. И никаких объяснений не звучало.

- Успели понять, почему Бердыев везде побеждает?

- Несмотря на то, что между нами произошло, скажу, что это очень сильный тренер. У него каждый знает, что нужно делать. На тренировках это многократно оттачивается. С какой стороны, например, встречать игрока во время прессинга. И много прочих нюансов.

– Вы ушли в «Кубань», ставшей в сезоне-2009 грозой авторитетов.

– Мы тогда очень здорово играли с московскими командами – «Спартак», «Локомотив», ЦСКА в первом круге победили. За счет чего? Коллектив подобрался хороший. А Сергей Овчинников (главный тренер краснодарцев с декабря 2008 по август 2009 года. – Прим. ред.) мог так настроить! Очень сильный мотиватор. Команда шла нормально, но потом Овчинникова убрали. Считаю, ошибка. И команда просто повалилась и вылетела.

– На «Спартак» Овчинников особенно настраивал?

– Он нам даже запретил выйти на поле и поздороваться с кем-то из футболистов «Спартака». Сказал: «Если увижу кого, пусть забирает вещи и идет обратно на базу». А еще говорил: «Главное – выиграйте и запомните это чувство. А потом отдыхайте». Мы в итоге победили – 1:0.

У Хагуша теплые воспоминания о работе в «Кубани» под началом Сергея Овчинникова (в центре). Источник: «Советский спорт»

«ПРОТАСОВ И АДАМОВ ПОДКАЛЫВАЛИ ДРУГ ДРУГА»

– Этап в «Ростове» запомнился тренерской чехардой?

– При мне за год сменилось три тренера – Протасов, Лютый и Балахнин. Но в России подобное много где происходит.

– Почему у Протасова не получилось? Считался очень перспективным наставником.

– Не скажу, что не получилось. При нем мы хорошо играли, но потом начался период, когда пять месяцев не платили зарплату. Это, конечно, повлияло – в итоге заняли девятое место. Следующий сезон с Протасовым неплохо начали, «Спартак» разгромили – 4:0. Затем был матч с «Аланией» в полуфинале Кубка России. Если бы выигрывали, попадали в еврокубки. Но мы уступили, и из-за этого Протасов ушел.

– Говорят, у него прекрасное чувство юмора.

– С Адамовым они друг друга подкалывали. Олег Валерьевич обладатель «Серебряной бутсы» (за второе место среди бомбардиров национальных первенств Европы в сезоне-1986. – Прим. ред.). Так вот Рома и подшучивал над ним: «Серебряная бутса»? Да когда вы там играли! В те времена, наверное, бутсы через голову надевали!» Протасов никогда не злился на такое, отвечал: «А ты только золотой картой можешь девчонок брать».

– В конце 2014 года вы оказались в тульском «Арсенале», который с Дмитрием Аленичевым бился за выживание в РФПЛ. Тренировки походили на спартаковские?

– Все, что было в школе «Спартака», мы делали и тогда в Туле. Думаю, и у Романцева такие же занятия проводились: много квадратов, футбола, «стеночек», забеганий.

– С «физикой» проблем не возникало?

– Нет, хотя работы у меня прибавилось. Мы перешли на схему с тремя центральными защитниками, а два крайних должны были по всей бровке играть. Большой объем работы получался!

– Той весной «Арсенал» чуть не спасся от вылета. Хотя в первой части сезона, казалось, был обречен.

– Мне сложно говорить, что не получилось осенью. Я пришел в команду во время зимнего перерыва. Но согласен, мы прибавили и, кстати, опять победили «Спартак».

– Часто вы его побеждаете.

– Да, с «Кубанью» один раз, с «Ростовом» – дважды.

– В нынешнем сезоне попробуете?

– Постараемся, тем более ответная встреча дома. Всегда так перед «Спартаком» говорю: «Можно попробовать». А потом получается, что выигрываем. На такие команды легче настраиваться.

«МЕЧТАЮ ВЕРНУТЬСЯ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ»

- На правой руке у вас татуировка – английское слово «ангел», что, как вы говорили, означает «ангел-хранитель». Почему решили именно такую надпись сделать?

- Просто по вере. С детства каждую неделю вместе с семьей ходили в церковь. И сейчас тоже стараюсь успевать. Конечно, знаю, что тату – это грех. Нельзя ничего такого делать на своем теле. Поэтому без кофты в церковь не хожу.

- Почему тогда сделали татуировку?

- Нравится очень сильно. Хотя у меня отец жестко против. Надпись «ангел» набил в аренде в челябинском «Спартаке», когда отец не видел. А когда он узнал, так кричал! До сих пор просит убрать их.

- У вас несколько татуировок. Новые не планируете делать?

- Нет, отец попросил больше не делать.

- Вы исполнили свою мечту, выйдя на игру с Дель Пьеро. О чем теперь мечтаете?

- Вернуться в Лигу чемпионов. Это совсем другой уровень, другой мир. Хочется снова это ощутить.

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