Бабушка контратакует! Видео драки между родителями юных уфимских хоккеистов

Один из многих скандалов в детском хоккее. Пока мальчишки готовятся к матчу на льду, их родители выясняют отношения в фойе «Уфа-Арены».

На днях «Советский спорт» уже сообщал о конфликтной ситуации, сложившейся в одной из детских команд «Салавата Юлаева», где занимаются мальчики 2008 года рождения.

Суть проблемы в тренере Вадиме Шарифьянове, которого половина родительского состава команды пытается уволить за грубость и некомпетентность . А другая также рьяно требует вернуть, а уволить наоборот его сменщика Илью Полицинского.

По сути, же родители сражаются за отношение тренеров к своим чадам. Или, если более конкретно, за то, кто из детей займет место в первой пятерке команды восьмилеток.

Это кажется абсурдным, но конфликт дорос до рукоприкладства и заявлений в полицию.

Бабушка одного из юных игроков «Салавата Юлаева» обратилась в больницу с подозрением на сотрясение мозга. А затем написала заявление на ударившего ее мужчину, сын которого также выступает в этой команде.

В интервью ГТРК Башкортостан 55-летняя Елена Валиева заявила, что получила удар в висок, когда выходила из раздевалки, где помогала внуку переодеться. После этого почувствовала себя настолько плохо, что могла по ее словам, даже умереть и была вынуждена вызвать скорую

Однако «отец-хулиган» в ответ заявил, что перед этим Валиева неоднократно оскорбляла его самого и его супругу. И он ее один раз «только легонько толкнул», когда она в очередной раз «нарушила его личное пространство». И тоже написал заявление в полицию.

Напомним, что все эти препирательства проходили на «Уфа-Арене», в момент команда 8-летних игроков «Салавата Юлаева» встречались со сверстниками из Альметьевска.

В последствии оказалось, что оба участника драки-перепалки, мягко говоря, лукавят. Потому что в интернете сегодня появилось видео, где зафиксирована, судя по всему, финальная часть конфликта.

На нем тренер команды пытается образумить родителей игроков. В этот момент в кадре появляется Валиева, быстрым шагом подходит к своему оппоненту и пинает его ногой. Затем резко толкает находящуюся рядом с ним женщину, у которой руки заняты детской одеждой. Видимо, супругу ее обидчика.

При этом одной рукой бабушка игрока держится за лицо. Похоже, что перед этим ее уже ударили по голове. Но, конечно, ни о какой потере сознания речи нет.

Есть обычное бытовое хамство, а также крайняя степень раздражительност и и нетерпимости по отношению друг к другу.

Вот такое воспитание детей, играющих в одной команде. Самым действенным способом – личным примером.

Может надо начать их воспитывать по-другому? И начать, непременно, с самих себя?