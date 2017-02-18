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«Гарри горько сожалеет…». В кого превратился экс-игрок «Локомотива» О'Коннор

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Гарри горько сожалеет…». В кого превратился экс-игрок «Локомотива» О'Коннор
Источник: «Советский спорт»

Экс-форвард «Локомотива» и «Томи» Гарри О'Коннор на этой неделе украл пиджак в одном из магазинов Эдинбурга. Как шотландец докатился до жизни такой – в материале «Советского спорта».

Мечта всей жизни – играть за клуб, который поддерживаешь с детства. У Гарри О'Коннора это получилось. Профессиональную карьеру уроженец Эдинбурга начал в родном для сердца «Хайберниане» в начале 2000-го...

Алкоголь

Гарри отыграл за родной клуб шесть лет, после чего за 1,6 миллиона фунтов был продан в «Локо». Но в РФПЛ, как окажется потом, у представителей Великобритании получается всегда плохо: Макгиди и Бентли этот факт лишь подтвердят. О'Коннор же за два сезона в «Локо» провел 43 игры, забил 11 мячей и уехал в Англию.

К алкоголю Гарри, как и любой шотландец, пристрастился рано. Выпивать футболист начал в «Хайберниане». Возможно, и поэтому Гарри выбрал Россию. Хотя главной-то причиной, стала сумма контракта. Она была слишком велика, хоть шотландец и забил победный гол в финале Кубка России-2007.

Наркотики

Дебют О'Коннора в английской премьер-лиге получился что надо: в первом же матче за «Бирмингем» Гарри огорчил «Сандерленд». Правда, стабильным игроком основы Гарри так и не стал. Лихорадило тогда не только нападающего, но и его клуб, который вылетел во второй дивизион.

Сезон-2008/09 шотландец начал резко и даже забил три гола в стартовых встречах, но вскоре сломался и выбыл на месяц. Потом опять начал забивать – и снова травмировался. Говорят, тогда Гарри и подсел на наркотики. В результате, большую часть следующего сезона он пропустил «из-за травмы», хотя, как оказалось позже, Футбольная ассоциация Англии впаяла О'Коннору девять месяцев дисквалификации за проваленный тест на запрещенные препараты. Об этом и других случаях наркотических дисквалификаций в футболе мы уже писали.

Во время 9-месячного бана Гарри проходил курс лечения в одном из наркологических центров США, но безрезультатно. Вскоре полиция нашла у Гарри дома кокаин. Местные правоохранительные органы приговорили экс-игрока сборной Шотландии к исправительным работам и обязали выплатить штраф в несколько десятков тысяч фунтов.

«Бирмингем», несмотря на это, продлил контракт с горе-футболистом, но на старте сезона-2010/11 командировал О'Коннора в «Барнсли», куда в итоге шотландец и перебрался окончательно. Чтобы спустя четыре месяца после подписания соглашения его разорвать.

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Опять наркотики

Летом 2012-го Гарри вернулся в родной «Хайберниан». Его 16 голов помогли клубу сохранить место в местной премьер-лиге, а также просочиться в финал Кубка, где был разгром от «Хартс».

А О'Коннора вскоре взяли с поличным: в кармане у спортсмена нашли пакетик белого порошка, после чего последовало наказание: 200 часов исправительных работ. Повезло, что игрока на год не упекли за решетку, ведь он снова попался, да еще и оказал сопротивление при аресте. Эта шумиха, правда, не помешала «Томи» подписать О'Коннора. В Томске, правда, не было шикарной жизни с тачками, как во времена «Локо» в Москве. Да и игр было мало, а голов – тем более.

Кража

До последнего времени 33-летний О'Коннор сначала играл, тренировал и управлял командой «Селкирк» из низшей шотландской лиги. Видимо, с деньгами была напряженка, раз Гарри стал воровать. Но не на трансферах игроков.

После кражи пиджака в одном из бутиков Эдинбурга Гарри пришел с повинной в полицию. Суд оштрафовал шотландца на 200 фунтов и обязал выплатить магазину 700 фунтов в качестве компенсации за украденную вещь.

После судебного заседания адвокат экс-футболиста заявил, что его «клиент горько сожалеет о содеянном, и просит суд разрешить выплачивать штраф в рассрочку – по 100 фунтов в месяц».

Суд разрешил.

Кежман, Коллер, О'Коннор. Чем сейчас занимаются экс-легионеры РФПЛ

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