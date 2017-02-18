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«Он убегал от стаи защитников, как Болт!». Ловчев поздравляет Рейнгольда

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд (справа) в составе "Спартака". Фото из личного архива
Валерий Рейнгольд (справа) в составе "Спартака". Фото из личного архива

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поздравляет с 75-летием чемпиона СССР в составе «Спартака», постоянного эксперта «Советского спорта» Валерия Рейнгольда, которому сегодня исполняется 75 лет.

– Из «Спартака» вышло столько людей, которые говорят – говорят интересно, говорят так, что с ними хочется соглашаться или спорить. Рейнгольд, Севидов, Ловчев, Бубнов, тот же Карпин. Потому что в «Спартаке» у Николая Петровича Старостина даже в то время существовала демократия, которой не было в армейском ЦСКА или милицейском «Динамо». Вот и с Валерой Рейнгольдом можно соглашаться или нет. Но спорить, что он был классным футболистом, не получится. Ведь это с его передач большинство своих голов забил Юрий Севидов.

Сейчас тренеры часто говорят, что одна из главных проблем – отсутствие быстрых игроков. А Рейнгольд был быстр, как электричка. Да его так и называли. Иногда за Рейнгольдом гналась стая защитников по бровке, а он оббегал их по беговой дорожке, как Болт, – и оказывался быстрее. Мог забить сумасшедший гол – до сих пор перед глазами мяч тбилисскому «Динамо». Рейнгольд только вышел на замену – и метров с 40 засадил в «девятину».

Валерий Леонидович, как и я в свое время, недавно перенес операцию на сердце. Так что желаю Валере подольше жить. Всем ветеранам «Спартака» говорю так: «Живите дольше, потому что с вами чище, правильнее и честнее аура в стране».

Рейнгольд мне нечасто звонит, но как-то у него получается – именно тогда, когда его очень нужно услышать. И это очень ценно. Знаю, что близкие в его день соберутся. И я обязательно буду рядом. Чтобы сказать: «Валерий Леонидович, я вам близок по духу».

«Советский спорт» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Леонидовичу всегда оставаться на острие. 

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