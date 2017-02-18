«Он убегал от стаи защитников, как Болт!». Ловчев поздравляет Рейнгольда
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поздравляет с 75-летием
чемпиона СССР в составе «Спартака», постоянного эксперта «Советского спорта»
Валерия Рейнгольда, которому сегодня исполняется 75 лет.
– Из «Спартака» вышло столько
людей, которые говорят – говорят интересно, говорят так, что с ними хочется
соглашаться или спорить. Рейнгольд, Севидов,
Ловчев, Бубнов, тот же Карпин.
Потому что в «Спартаке» у Николая
Петровича Старостина даже в то время существовала демократия, которой не
было в армейском ЦСКА или милицейском «Динамо». Вот и с Валерой Рейнгольдом можно соглашаться или нет. Но спорить, что он был
классным футболистом, не получится. Ведь это с его передач большинство своих
голов забил Юрий Севидов.
Сейчас тренеры часто говорят, что
одна из главных проблем – отсутствие быстрых игроков. А Рейнгольд был быстр,
как электричка. Да его так и называли. Иногда за Рейнгольдом гналась стая
защитников по бровке, а он оббегал их по беговой дорожке, как Болт, – и
оказывался быстрее. Мог забить сумасшедший гол – до сих пор перед глазами мяч
тбилисскому «Динамо». Рейнгольд только вышел на замену – и метров с 40 засадил
в «девятину».
Валерий Леонидович, как и я в свое
время, недавно перенес операцию на сердце. Так что желаю Валере подольше жить. Всем
ветеранам «Спартака» говорю так: «Живите дольше, потому что с вами чище,
правильнее и честнее аура в стране».
Рейнгольд мне нечасто звонит, но
как-то у него получается – именно тогда, когда его очень нужно услышать. И это
очень ценно. Знаю, что близкие в его день соберутся. И я обязательно буду рядом.
Чтобы сказать: «Валерий Леонидович, я вам близок по духу».
«Советский спорт» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию
Леонидовичу всегда оставаться на острие.