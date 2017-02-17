Валенки, коньки и рестлинг: русский хоккей на Красной площади

Сегодня на Красной Площади состоялись решающие матчи седьмого по счету Кубка Патриарха по хоккею с мячом. В розыгрыше главного трофея приняли участие десять команд со всей России, состоящих из игроков 2005-2006 годов рождения.

Из года в год на Красной площади собираются юные спортсмены, чтобы выяснить, чья школа самая сильная в стране.

Финальную часть турнира предвосхищает зрелищная забава, за которую тут тоже дают кубок.

Команда Ленобласти, полностью состоящая из девочек, не только украшала турнир, но и разносила мальчишеские надежды на победу в пух и прах.

Вратарям в любом спорте просто не приходится. Хоккейные голкиперы могут рассказать об этом особенно много.

Само собой, самая красивая форма была у девочек. Но триколорные платья и расписные жилетки помимо эстетической функции несли еще и практический смысл.

Хоккей на валенках - спорт не менее суровый, чем на коньках. Падать игрокам приходится явно чаще.

Главная гордость всех участников турнира - общее фото с Патриархом, который каждый год лично открывает турнир.

Еще один важный гость - талисман следующей Универсиады. Пес пришелся по душе хоккеистам и даже ненадолго отвлек от подготовки к матчу.

Игры отнимали силы не только у тех, кто боролся за победу на льду.

Запасные игроки плотной стеной стояли за родной клуб и как могли помогали тем, кто находился на площадке ГУМ-катка.

Площадка для хоккея с мячом необычно маленькая, поэтому борьба за каждый мяч была обоснованно жесткой.

Плюс мужской команды в том, что всегда можно устроить небольшой спарринг с коллегами, чтобы согреться и не скучать у бортов.

Главные болельщики всегда знают, как лучше двигаться и куда бить.

Не всегда советы доходят до игроков в правильном контексте. Может быть, поэтому кто-то обязательно проигрывает.