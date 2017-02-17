Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия1 : 0Монако
Хоккей  Металлург1 : 0 БТрактор
Футбол  Ювентус1 : 0Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валенки, коньки и рестлинг: русский хоккей на Красной площади

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на Красной Площади состоялись решающие матчи седьмого по счету Кубка Патриарха по хоккею с мячом. В розыгрыше главного трофея приняли участие десять команд со всей России, состоящих из игроков 2005-2006 годов рождения.

Из года в год на Красной площади собираются юные спортсмены, чтобы выяснить, чья школа самая сильная в стране.
Из года в год на Красной площади собираются юные спортсмены, чтобы выяснить, чья школа самая сильная в стране.

Финальную часть турнира предвосхищает зрелищная забава, за которую тут тоже дают кубок.
Финальную часть турнира предвосхищает зрелищная забава, за которую тут тоже дают кубок.

Команда Ленобласти, полностью состоящая из девочек, не только украшала турнир, но и разносила мальчишеские надежды на победу в пух и прах.
Команда Ленобласти, полностью состоящая из девочек, не только украшала турнир, но и разносила мальчишеские надежды на победу в пух и прах.

Вратарям в любом спорте просто не приходится. Хоккейные голкиперы могут рассказать об этом особенно много.
Вратарям в любом спорте просто не приходится. Хоккейные голкиперы могут рассказать об этом особенно много.

Само собой, самая красивая форма была у девочек. Но триколорные платья и расписные жилетки помимо эстетической функции несли еще и практический смысл.
Само собой, самая красивая форма была у девочек. Но триколорные платья и расписные жилетки помимо эстетической функции несли еще и практический смысл.

Хоккей на валенках - спорт не менее суровый, чем на коньках. Падать игрокам приходится явно чаще.
Хоккей на валенках - спорт не менее суровый, чем на коньках. Падать игрокам приходится явно чаще.

Главная гордость всех участников турнира - общее фото с Патриархом, который каждый год лично открывает турнир.
Главная гордость всех участников турнира - общее фото с Патриархом, который каждый год лично открывает турнир.

Еще один важный гость - талисман следующей Универсиады. Пес пришелся по душе хоккеистам и даже ненадолго отвлек от подготовки к матчу.
Еще один важный гость - талисман следующей Универсиады. Пес пришелся по душе хоккеистам и даже ненадолго отвлек от подготовки к матчу.

Игры отнимали силы не только у тех, кто боролся за победу на льду.
Игры отнимали силы не только у тех, кто боролся за победу на льду.

Запасные игроки плотной стеной стояли за родной клуб и как могли помогали тем, кто находился на площадке ГУМ-катка.
Запасные игроки плотной стеной стояли за родной клуб и как могли помогали тем, кто находился на площадке ГУМ-катка.

Площадка для хоккея с мячом необычно маленькая, поэтому борьба за каждый мяч была обоснованно жесткой.
Площадка для хоккея с мячом необычно маленькая, поэтому борьба за каждый мяч была обоснованно жесткой.

Плюс мужской команды в том, что всегда можно устроить небольшой спарринг с коллегами, чтобы согреться и не скучать у бортов.
Плюс мужской команды в том, что всегда можно устроить небольшой спарринг с коллегами, чтобы согреться и не скучать у бортов.

Главные болельщики всегда знают, как лучше двигаться и куда бить.
Главные болельщики всегда знают, как лучше двигаться и куда бить.

Не всегда советы доходят до игроков в правильном контексте. Может быть, поэтому кто-то обязательно проигрывает.
Не всегда советы доходят до игроков в правильном контексте. Может быть, поэтому кто-то обязательно проигрывает.

Пока тебе еще не так много лет, то эмоции скрыть очень сложно. Ребята с родины Михаила Свешникова второму месту в турнире совсем не рады, хотя и принимают участие в этом кубке впервые.
Пока тебе еще не так много лет, то эмоции скрыть очень сложно. Ребята с родины Михаила Свешникова второму месту в турнире совсем не рады, хотя и принимают участие в этом кубке впервые.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Роббен признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол
«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили
Футбол
Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»
Хоккей
Глава словацкой Экстралиги: «Слован» должен перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ
Футбол
Презентация автобиографии Александра Кержакова состоится 21 февраля
Хоккей
Малкин избежал наказания за грубый силовой прием (видео)
Футбол
«Рубин» не взял Билялетдинова на третий сбор и готов расстаться с игроком
Футбол
Антонио Конте: Уверен, что Коста хочет остаться в команде
Футбол
Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи
все новости