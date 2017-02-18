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Китайская рулетка. Кто третий лишний - «Сибирь», «Адмирал» или «Куньлунь»?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Китайская рулетка. Кто третий лишний - «Сибирь», «Адмирал» или «Куньлунь»?
Источник: ХК «Сибирь»

Сегодня завершится гладкий чемпионат КХЛ. И лишь в его последних поединках определятся обладатели двух последних путевок в Кубок Гагарина. 

Вообще нынешний регулярный чемпионат КХЛ просто удивительный. Всего несколько часов осталось до его финиша… А попробуйте назвать хоть одну уже сложившуюся пару для участия в первом раунде плей-офф.

Что, трудно навскидку? Ну одна-единственная все же есть – «Трактор» с «Барысом» сойдутся в битве на Востоке. Но вот все остальные – пока под вопросом.

Более того, в Восточной конференции еще не определились все участники Кубка Гагарина. Кто займет первые шесть строчек – понятно. Хотя «Салават Юлаев» тоже еще может и опустится в турнирной таблице. Но не ниже восьмого места.

А вот на оставшиеся две путевки претендует три клуба – «Сибирь», «Адмирал» и «Куньлунь». А значит один из них – третий лишний. Попробуем разобраться – кто?

1. «Сибирь»

Сейчас главный кандидат на вылет – еще совсем недавно мощные и уверенные в себе новосибирцы. Вот как можно было проиграть в предыдущем поединке «Югре»? Ладно бы команда была никудышная. Но ведь именно из «Сибири» главный тренер сборной России Олег Знарок регулярно приглашает на этапы Евротура боеспособную связку Шумаков-Шалунов, а то и целое звено. И ведь после окончания турнира специалисты их хвалят.

В кулуарах ходят слухи, что в Новосибирске тренеры переругались с руководством и все только и ждут, чтоб этот кошмарный для «Сибири» сезон поскорее закончился. Может и так. Но мы слухи обсуждать не будем.

А вместо этого подчеркнем, что для того, чтобы хотя бы питать надежды на участие в плей-офф, команда Андрея Скабелки должна сегодня побеждать «Автомобилист» в Екатеринбурге в основное время. А потеряют там хотя бы одно очко – можно начинать подготовку к следующему сезону.

Легкой жизни гостям в этом матче не будет. Уральцы тоже рвались в Кубок Гагарина и не дотянули до него совсем немного. Выиграть последний поединок чемпионата дома – дело чести в такой ситуации.

2. «Адмирал»

Дальневосточники могли прописаться в плей-офф еще в четверг, когда веди в матче с московским «Динамо», но удержать преимущество не сумели и выполнили задачу ровно на половину – дотянули до овертайма.

Теперь от гарантированного места в кубковой восьмерке их отделяет всего одно очко. И добыть его надо в матче с «Витязем» в Подольске.

Задача это для «моряков» вполне посильная. Тем более, что «Витязь» себе прописку в плей-офф уже обеспечил. Причем, сделал это впервые в истории КХЛ. И теперь имеет полное право на некоторое эйфорию в ничего не значащем для себя матче.

Хотя, как вспомнишь, что после Нового года «Адмирал» не заработал ни одного очка (которого сейчас как раз и не хватает) встречаясь с «Кузней» и рижским «Динамо»… За голову хочется хвататься!

И все же дальневосточников хочется поддержать и пожелать им удачи. Не буду вдаваться в подробности, но в этом сезоне они получили от КХЛ крайне неудобный календарь. Из-за которого и дома почти постоянно играли, как в гостях, попадая под смену часовых поясов.

3. «Куньлунь»

Я бы с удовольствием посмотрел, как китайский новичок будет сражаться в плей-офф. Потому что его тренеры, руководители и игроки это заслужили. Собрать команду к концу июля из хоккеистов, которые оказались не нужны другим клубам. Сколотить из них боеспособный состав. Постоянно находиться в зоне плей-офф… Ну не справедливо терять все это в самом последнем матче!

Встреча предстоит непростая – с московским «Динамо». Но есть несколько плюсов.

1) В первом периоде «Куньлунь», равно как и «Адмирал» узнают, чем закончился матч «Сибири» и надо ли им рвать жилы.

2) Даже одно набранное в этом матче очко гарантирует плей-офф.

3) «Динамо» завоевав право начать плей-офф дома, также утратило турнирную мотивацию. Выбирать соперника москвичам в принципе невозможно – слишком много переменных составляющих. Правда, бело-голубые не умеют играть в пол накала… Но при этом ничто не мешает тренерам поберечь лидеров в этом матче, выпустив наполовину или там на треть резервный состав.

4) Даже если «Сибирь» выиграет, а «Куньлунь» проиграет в основное время шанс попасть в Кубок Гагарина у пекинского клуба все равно остается – если такая же неудача постигнет одновременно и «Адмирал».

Вывод: Вот такие расклады. «Сибирь», повторюсь, в самом худшем положении. И вполне, возможно, что ее судьба решится в наиболее раннем матче в Екатеринбурге.

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