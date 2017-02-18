Медальный невозврат

Российские легкоатлеты начинают возвращать в МОК медали, завоеванные в нечестной (с использованием допинга) борьбе.

История с возвратом медалей, по большому счету, яйца выеденного не стоит. По регламентным нормам, тут всё очень просто и однозначно: если спустя годы тебя поймали на допинге и происходит движение на пьедестале, то ты должен через свою федерацию сдать медаль организаторам обратно и она достанется тому, кто был прежде на строчку ниже тебя. На допинге попадались многие, пробы раньше хранились не так долго, сейчас хранятся 10 лет, возможно со временем их станут хранить еще дольше. Потому, допускаю, доживем до ситуации, когда в иных дисциплинах на пьедестал будут подниматься из второго десятка мест. Занял 16-е место, к примеру – и понимаешь: шанс не утерян. Годы идут – место в итоговом протоколе растет.

Но я что-то не припомню массовых случаев возврата медалей спортсменами. Каждый ссылается на то, что медаль утеряна, деформирована или что-то еще. В прессе заявляет: «Она (медаль) досталась мне потом и кровью, отдать награду тем, кто пытается бросить тень на мою победу…» Ну, и так далее – так, как пресс-служба за тебя напишет (таких случаев хватает), ну или как сам шаблонные слова произнесешь (если пресс-служба клуба или федерации тебя уже от своей опеки освободила).

Из иностранцев помню только одну свежую историю: Усейн Болт, едва узнал о том, что число его золотых олимпийских наград сократилось с девяти до восьми (по вине попавшегося на допинге его партнера по эстафете), тут же сдал свое «золото» - в коробочке, в упаковочке. В общем, все, как положено. Про такую же аккуратность и исполнительность у остальных я что-то не слышал.

Думаю, что и реальных рычагов для того, чтобы наказанные и дисквалифицирова нные отдавали награды назад, особо не существует. Если ты закончил уже выступать – это вообще твое личное дело, оставаться ли порядочным человеком. А вот если выступаешь до сих пор? Наверное, тут рычаги всё-таки имеются. Не буду выступать в бестолковом жанре «почему обижают именно нас», но категорически согласен с требованием, которое выдвинули международные спортивные структуры не включать в состав сборных тех, кто до сих пор не выполнил вот этот медально-возврат ный регламент.

И если мы хотим показать, что действительно хотим навести порядок в системе российского спорта, а не прикрываться истеричным «все нарушают – а ловят только нас», то давайте тогда уже обяжем наших выполнять регламентные нормы. Аккуратность и последовательнос ть сегодня готовы будут убедить куда лучше, чем пустые заявления.

Кстати, еще одно замечание, напрямую не имеющее отношения к теме медального возврата/невозврата. Если раньше победитель крупных спортивных форумов, олимпиад в глазах общественности воспринимался как герой, то теперь всегда этот героизм предполагает сносочку, эдакую звездочку. Будешь сидеть в кресле и смотреть в окружении любящих внуков на снежок, падающий за окном, а тут по радио в соседней комнате объявляют решение МОК изменить таблицу медального зачета. И ты вроде как уже и не герой.

А есть и другой нюанс. Обладатели первых мест получали рекламные контракты, немаленькие гонорары от спонсоров, а спустя годы (а может, и десятилетие) победителем стал тот, у кого прежде было «серебро», «бронза» или вообще ничего. Ты – честный победитель. Ты – чистый. Но все эти деньги и контракты просвистели мимо.