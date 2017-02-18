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Потеря «Спартака», спарринги «Локо» и рефлексия «Зенита». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Потеря «Спартака», спарринги «Локо» и рефлексия «Зенита». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Финиш второго сбора

Второй сбор «Спартака» завершен. Игроки получили несколько выходных, и в понедельник соберутся на третьем сборе в Марбелье. Позади пять контрольных матчей. Впереди – еще два. 26 февраля красно-белые сыграют с норвежским клубом «Сарпсборг 08», а 28 февраля – с «Волеренгой».


Участие в третьем сборе точно не примет Зуев. 20-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. К сожалению, у Александра пока не пошло. Как и у всех: какой-то потенциал есть, но раскрыть его не получается. Лишь бы дальше было не как у всех – чтобы не затерялся в бесчисленных арендах, а вернулся и заиграл.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Вы не находите, что аренда в нашем футболе – почти приговор? Тех, кто вернулся и раскрылся, единицы. Это касается не только «Спартак» – всех.

«Локо» vs Китай

Юрий Семин что-то задумал! Сегодня железнодорожники сыграют с двумя китайскими клубами. В одном из матчей «Локомотив» встретится с Мануэлем Пеллегрини и Лавесси, зарабатывающим 82 тысячи евро в день. Хотя правильнее будет сказать – получающим. Самый высокооплачиваемый игрок мира вообще не забивает. Если только на футбол.

Первый матч начнется в 17.00 (мск), второй – в 19.00 (мск). Оба будут показаны на Youtube-канале клуба. Возможно, по итогам этих спаррингов нас порадуют какими-то интересными сюжетами, а не очередным рассказом о жизни киберфутболиста. Дело-то не наше, но, кажется, это уже перебор. Сходить с ума вместе со всем миром хотят далеко не все.

Вечером – материал «Советского спорта» о готовности «Локомотива» к сезону.


Фото: официальный сайт «Локомотива»

ЦСКА без Натхо и Щенникова

Армейцы работают в обычном режиме. В воскресенье предстоит очередной матч, с тем соперником, с которым в конце месяца встретится «Спартак», – «Сарпсборгом 08». Две неприятные новости. Первая – Щенников восстанавливается после повреждения голеностопа. Вторая – возвращение Натхо в общую группу откладывается. Раньше сообщалось, что Бибрас приступит к тренировкам без ограничений на этой неделе. Теперь речь о начале следующей.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Еврокубковая пауза

В «Зените» пытаются понять, что же произошло в Брюсселе. Почему питерцы показали настолько невыразительный футбол. Своим мнением поделился Жулиано.

– Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала, – приводит слова бразильца официальный сайт клуба.

Ужасно, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о поражении питерцев в Лиге Европы


Фото: официальный сайт «Зенита»

В «Краснодаре», конечно, другое настроение. Хотя «быки» и не являются фаворитами в противостоянии с «Фенербахче». Увы, 1:0 перед гостевым матчем – это вообще не задел.


Другое дело – 4:0. Даже немного скучно.

Бонус. Дьембер поет

Новичок «Терека» Дьембер спел на первой тренировке – оказывается, это неписанное правило грозненской команды. Посмотрим и послушаем.


Что ж, наверное, в футбол он играет лучше.

Ближайшие матчи
18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан
18.02. «Арсенал» – «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай
19.02. «Терек» – «Горица», Италия
19.02. ЦСКА – «Сарпсборг 08», Норвегия
19.02. «Урал» – «Вентспилс», Латвия
20.02. «Крылья Советов» – «Тосно»
20.02. «Анжи» – «Кайрат», Казахстан
20.02. «Томь» – «Торпедо»

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Михаил Борзыкин
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