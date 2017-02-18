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Способен ли «Спартак» на второе чудо?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Способен ли «Спартак» на второе чудо?
Источник: «Советский спорт»

Превью матчей последнего игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня последний игровой день «регулярки». Из турнирных интриг живы две – кто завоюет Кубок Континента и кто третий лишний среди претендентов на путевку в плей-офф - «Куньлунь», «Адмирал» или «Сибирь».

Достаточно команде Андрея Скабелки потерять хотя бы одно очко в Екатеринбурге, эта интрига умрет, и матчи в Москве и области «Динамо» - «Ред Стар» и «Витязь» - «Адмирал» потеряют градус. Все-таки борьба за посев в кубковых восьмерках – не сражение жизни и смерти.

Армейцы поставят точку в споре за победу в регулярном чемпионате. Питерцам неожиданно подставила подножку команда их системы – «Спартак», обыграв тогдашних лидеров на их поле. На глазах 12-ти с гаком зрителей. И давайте прекратим домыслы – мол, СКА сам отказался от первого места, дабы избежать встречи в плей-офф с «Йокеритом».

- В первом периоде хозяева устроили расстрел ворот Свенссона, но швед сыграл матч жизни, в то время как в питерские ворота залетели все шайбы москвичей, - поделился мнением эксперт Алексей Бадюков, комментировавший тот матч на КХЛ-ТВ.

А ведь после крушения кубковых надежд болельщики красно-белых недоумевали – зачем продолжают ставить Свенссона, а не наигрывают своего, доморощенного, условного Трушкова.

Сподобится ли швед на второй матч жизни в культовом дерби ЦСКА – «Спартак»? Скорее всего, противоположные ворота будет защищать его соотечественник Виктор Фаст.

В конце января Свенссон сыграл в Лукжниках против ЦСКА неудачно и после второго периода бросил якорь на лавке. А вышедший Трушков не стушевался и пропустил всего одну шайбу. Хозяева уступили с теннисным счетом 1:6.

Тому дерби предшествовала нашумевшая встреча фанатов «Спартака» с командой в раздевалке. Там было все – покаяние игроков, видео с ясно различимым матком и болельщиком… «Витязя». И как он попал в спартаковские активисты? Наверное, под впечатлением от успехов клуба из Подольска, застолбившим себе путевку в плей-офф, решил поделиться опытом.

А говорят, что до встречи с болельщиками команда побывала в гостях у патрона клуба Геннадия Тимченко. Впрочем, давайте верить фактам, а не слухам. Факты же для болельщиков красно-белых огорчительны – их команда никуда с 13-го, предпоследнего, места Западной конференции не сдвинется.

К тому же в Череповце москвичи потеряли своего капитана Максима Потапова. Правда, вернулся в строй их главный бомбардир Райан Стоа, не ездивший в турне по маршруту Санкт-Петербург – Череповец из-за повреждения. Его результативность замерла на отметке «22 гола». Для клубного снайперского рекорда не хватает одной заброшенной шайбы.

СКА принимает колючее «Торпедо» с их неистовым главным тренером Петерисом Скудрой. Автозаводцы в прошлом месяце дома одолели СКА и в Питере намерены провести генеральную репетицию плей-офф. С участием своих лидеров – Владимира Галузина, капитана Алексея Потапова, Александра Фролова, Станислава Егоршева, пропустивших предыдущий матч с ЦСКА.

Китайская рулетка. Кто третий лишний – «Сибирь», «Адмирал» или «Куньлунь»?

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