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Какой «Голден Стэйт» сильнее: из нынешнего или из прошлого чемпионата?

Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Какой «Голден Стэйт» сильнее: из нынешнего или из прошлого чемпионата?
Источник: Reuters

Когда в НБА затишье, связанное с перерывом на Матч всех звезд, можно задаться глобальными вопросами. Например, «Голден Стэйт Уорриорз» в этом регулярном первенстве вряд ли повторят успех прошлогоднего. Стоит ли считать, что команда стала слабее? Ответы ищет обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Донской.

К большому перерыву «Голден Стэйт Уорриорз» подходят лучшей командой чемпионата, что, впрочем, ожидаемо. Казалось, что косточки лидеру, который в межсезонье только усилился, перемыты уже все. Однако перед тем, как команда тренера Стива Керра начнет вторую половину чемпионата, хочется порассуждать об этой самой турнирной таблице. Дело в том, что «Воины» подошли к перерыву, имея девять поражений. Любая другая команда лишь только позавидовала бы такому результату. Вот только «Уорриорз» за весь прошлый чемпионат проиграли всего девять матчей. Напомню, что «Голден Стэйт» побили рекорд «Чикаго Буллз» времен Майкла Джордана, выиграв аж 73 матча в прошлом первенстве. Джордан и компания-в сезоне 1995/96 остановились на цифре в 72 победы.

Впрочем, вернемся к дню сегодняшнему и недавнему прошлому. Переход Кевина Дюранта в «Голден Стэйт» прошлым летом стал для многих любителей баскетбола неприятным сюрпризом. Мол, в Окленде сформировалась некая суперкоманда, которая сейчас будет рвать всех направо и налево. Да, что тут говорить, когда сам комиссионер лиги Адам Сильвер высказался в том духе, что он против формирования вот таких команд. Вот только эта «суперкоманда» проиграла уже девять матчей, а к прошлогоднему большому перерыву она подошла, имея всего четыре (!) неудачных игры. Стоит ли после этого к нынешним «Воинам» прилагать приставку супер?

Впрочем, это лишь первый вопрос из многих, которые стоит задать по итогам первой половины чемпионата. Главный же вопрос заключается в том, какая из команд выглядит более сильной: «Голден Стэйт» этого сезона или прошлого?

Кевин Дюрант или Харрисон Барнс?

Давайте вспомним, что в прошлом сезоне Кевин Дюрант еще играл в составе «Оклахомы-Сити», а в стартовом составе «Голден Стэйт» играл Харрисон Барнс. И ведь он не так плохо играл, набирая в среднем по 11,7 очка за игру. Вот только в решающих матчах плей-офф Барнс смотрелся, мягко говоря, не слишком замечательно. Вот, например, финальная серия против «Кливленда» завершилась для него всего лишь с 9,3 очками и с ужасным процентом с игры. Особенно это касается трех последних матчей серии, где был дисквалифицирован Дрэймонд Грин, а также из-за травмы два последних матча не играл Эндрю Богут. Барнс был нужен, как еще одна опция в нападении, но в игре - лишь 5,0 очка за матч.

Я бы сказал так: команда прошлого чемпионата была излишне схематична. Она работала по концепции Стива Керра, с некими вкраплениями от Люка Уолтона, который работал с клубом первую половину прошлого сезона (Керр неважно себя чувствовал и приступил к обязанностям лишь после Матча всех звезд). Барнс был прекрасным винтиком в той модели, но, как ни грустно, этот винтик был весьма безынициативным. Переход Барнса в «Даллас» сделал счастливее и оба клуба и самого Барнса, который… прирожденный лидер, что в «Маверикс» он только лишь начинает показывать.

Нападение же «Голден Стэйт» с Дюрантом стало куда более вариативно. У каждого из квартета есть достаточно мастерства, чтобы продолжить владение самому, либо найти передачей партнера в более выгодной позиции. В результате у «Голден Стэйт» по итогам первой половины чемпионата – лучший в лиге процент попадания с игры – 50,1. Кстати, в этом сезоне Дюрант проводит на площадке наименьшее в карьере количество минут, и бросает наименьшее количество раз. Однако, у игрока наилучший процент попадания с игры, что обусловлено идеальной организацией моментов для форварда.

Скамейка запасных и группа поддержки

Самой главной потерей для команды стал уход, отнюдь не Барнса, но центрового Эндрю Богута, который прекрасно умеет занимать позицию под своим кольцом. Для вас не станет сенсацией, что именно потеря Богута из-за травмы стала фатальной для «Уорриорз» в прошлогоднем финале. А еще ушел из команды его сменщик – Фестус Эзели, что априори, потеря линейки центровых. При всем уважении к грузинскому легионеру Зазе Пачулии, он на порядок хуже выбирает позицию. Кроме того, из клуба ушли такие игроки, как Морис Спейтс и Леандро Барбоса.

Казалось бы, в общей сумме «Уорриорз» потеряли с ушедшими игроками около 40-ка очков в нападении. Однако сохранились те запасные, которые действительно влияли на игру. Прежде всего, вот эта парочка: Шон Ливингстон и Андре Игудала, которые всегда могут поменять направление игры в рамках своего игрового времени. С большими, конечно, проблема, но есть молодые Кевон Луни, Джеймс-Майкл МакАду, повидавший виды ДжаВал МакГи, а также ветеран Дэвид Уэст. Нельзя сказать, что сильная компания, да и из девяти поражений восемь было против команд с сильной передней линией. Однако сезон показал, что у «Воинов» есть модели и против таких команд.

Психология

А вот с этим качеством проблемы были как в прошлом чемпионате, так и в этом. Однако если в прошлом первенстве это были проблемы связанные с неким недонастроем на слабых соперников в регулярном чемпионате, то в этом сезоне прибавились новые. Так, «Голден Стэйт» попросту не всегда могут выиграть концовку. Обратите внимание, что в матчах, которые завершились с разницей в одно владение мячом, «Воины» проиграли три, а выиграли только два раза. Более того, все три матча, которые зашли в овертайм, «Голден Стэйт» также проиграл. В прошлом сезоне соотношение побед и поражений в дополнительное время было куда лучше (6 к 1).

Как ни странно, но в этом чемпионате психологическая ситуация выглядит куда лучше. В команде появился мотиватор, которым является Дрэймонд Грин. Да, он играет за «Голден Стэйт» уже пятый сезон, но только сейчас он по-настоящему проявляет себя как лидер команды, которая нацелилась на титул. Все больше по своему умению заводить партнеров Грин напоминает Мэджика Джонсона. В свое время Джонсон, играя за «Лейкерс» был организатором баскетбола, доводя до игроков на паркете решения тренера Пэта Райли. Сейчас Грин также организатор игры, а также блюститель философии Керра. По-настоящему Грин стал раскрываться в начале прошлого чемпионата, где помогал и.о. главного тренера Люку Уолтону. И вот наступило его время.

Так кто же все-таки сильнее?

Впереди еще половина регулярного чемпионата. Впереди еще два матча против «Сан-Антонио», который унизительно обыграл «Воинов» на старте чемпионата. Как знать, возможно, «Уорриорз» даже не займут первое место на Западе по итогам регулярного первенства. Однако игра нынешнего состава – игра баскетболистов, которые не слишком хотят растрачивать себя на успехи в регулярном чемпионате. После поражения в финальной серии, многие прошлись по тому, что команда установила рекорд регулярного чемпионата, но в плей-офф сыграла откровенно слабо.

Подписание Дюранта не добавило уважения к команде, хотя стоит ли называть «Голден Стэйт» – суперклубом? Думаю, что нет, иначе как еще называть «Майами» времен «Большого трио»? Однако подписание Дюранта - это еще и озвученная претензия на чемпионский титул. Именно поэтому клуб сейчас не разменивается на успехи в регулярном чемпионате, работая исключительно на победу в плей-офф, экспериментируя с составом, наигрывая дополнительные взаимодействия, которые могут быть полезными по окончании регулярного первенства. Именно поэтому нынешний «Голден Стэйт» на порядок сильнее прошлогоднего.

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