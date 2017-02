Малкин вошел в элитный клуб, где всего семь русских. И там нет Овечкина (видео)

Самые интересные события игрового дня НХЛ – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей».

Матч «Коламбус» – «Питтсбург». Середина второго периода. Евгений Малкин выигрывает вбрасывание, шайба отлетает к защитнику Йану Коулу, и тот отличным дальним броском поражает ворота Сергея Бобровского.

Это была 500-я передача Евгения Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Кто из россиян достигал этой отметки? Всего семеро:



Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591), Александр Могильный (559) и вот Евгений Малкин (500).

Вы спросите: «Где Александр Овечкин?» Он пока к этой высоте еще идет (466), как и Андрей Марков (444).

Evgeni Malkin became the 4th player in @penguins history to record 500 assists, joining Lemieux (1,033), Jagr (640) and Crosby (633). pic.twitter.com/DvzbFWybPr