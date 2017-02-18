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Малкин вошел в элитный клуб, где всего семь русских. И там нет Овечкина (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Малкин вошел в элитный клуб, где всего семь русских. И там нет Овечкина (видео)
Источник: Reuters

Самые интересные события игрового дня НХЛ – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей».

ГЕРОЙ

Матч «Коламбус» – «Питтсбург». Середина второго периода. Евгений Малкин выигрывает вбрасывание, шайба отлетает к защитнику Йану Коулу, и тот отличным дальним броском поражает ворота Сергея Бобровского.

Это была 500-я передача Евгения Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Кто из россиян достигал этой отметки? Всего семеро:

Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591), Александр Могильный (559) и вот Евгений Малкин (500).

Вы спросите: «Где Александр Овечкин?» Он пока к этой высоте еще идет (466), как и Андрей Марков (444).

Ну и еще одна статистика. Оказывается, только четверо хоккеистов в истории «Питтсбурга» отдавали 500 передач за карьеру – Марио Лемье (1033), Яромир Ягр (640), Сидни Кросби (633) и вот Евгений Малкин (500).

МАТЧ


Есть большая вероятность, что «Коламбус» и «Питтсбург» сыграют уже в первом раунде Кубка Стэнли. Да, есть соблазн сказать, что «пингвины» вынесут вчерашнего аутсайдера в одну калитку.

Но что мы видели в этом сезоне? В одном матче «Коламбус» разгромил «Питтсбург» со счетом 7:1. А теперь вот без пыли и без шума победил 2:1 в овертайме. Причем никак не уступил по броскам (39-39), делал лучше силовые приемы (25-16) и доминировал на вбрасывании (63% – 37%). «Питтсбург» оправдывает только то, что команда проводила второй матч за два дня и была несвежей.

В овертайме все решил Брэндон Дубински, который блестяще убрал Тревора Дэйли и нанес бросок, переиграв Мэтта Мюррея. «Питтсбург» пока остался вторым в таблице Столичного дивизиона, но «Коламбус» отстает всего на одно очко.

ГОЛ

Яромир Ягр забил 760-й гол за карьеру. И посмотрите, что творит этот ветеран!

25-летний защитник «Анахайма» Джош Мэнсон, который Ягру в сыновья годится, зазевался с шайбой за воротами. Тут коршуном налетел Яромир. Эту шайбу отобрал, выкатился на ворота 23-летнего Джона Гибсона и переиграл его изощренными финтами.

…Поймал себя на мысли, что Мэнсону и Гибсону в сумме 48 лет, а Ягру – 45.

760 голов за карьеру – сейчас Ягр занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Так вот, Яромир вполне может Хоу достать. Еще пара-тройка сезонов в лиге, так и произойдет.

ВОПРОС

Вот объясните Джону Торторелле (и нам заодно), почему отменили этот гол «Коламбуса».

ОТКАЗ

Вообще я думал, что «Нью-Джерси» может обменять Сергея Калинина перед дедлайном, потому что у него заканчивается контракт ($800 тыс. в год), а он в этом сезоне не показывает ничего вразумительного.


Но переоценил этого форварда, который в 42 матчах сезона набрал 4 (2+2) очка при полезности «-14». В итоге «дьяволы» просто выставили Калинина на драфт отказов. Посмотрим, кто заберет его в ближайшие 24 часа. Если никто, то Сергей поедет в АХЛ. Ну а в следующем сезоне можно и в родной Омск вернуться, где Калинин был капитаном.

Вот что Калинин делает в НХЛ? Как Панарин он не выстрелит, денег много не получает. Приобрел опыт – welcome home. Хотя и понять Сергея можно. Если есть мечта играть в НХЛ, то цепляться за нее нужно до последнего.

ТАБЛО

Матч

Каролина - Колорадо - 1:2 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Бэрри (Игинла, Митчелл), 13:48 (0:1). Скиннер (Стемпняк, Песке), 19:11 (1:1). Рантанен (Дюшен), 64:23 (1:2).

Место и дата

18 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

К: Тютин (0+0; 0, 0, 2, 17.05)
Задоров (0+0; -1, 0, 3, 20.09)
Григоренко (0+0; -1, 0, 0, 14.57)

Матч

Коламбус - Питтсбург - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Мюррей (Карлссон, Андерсон), 21:33 (1:0). Коул (Малкин), 26:13 (1:1). Дубински (Эткинсон, Джонс), 61:04 (2:1).

Место и дата

18 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

К: в Бобровский (39-38; 97,4%, 61.04)

П: Малкин (0+1; -1, 0, 3, 16.12)

Матч

Анахайм - Флорида - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы:

Кольяно (Шоу), 22:45 (1:0 - мен.). Сивиур (Торнтон, МакКензи), 24:18 (1:1). Ягр 26:58 (1:2). Экблад (Трочек, Маркессо), 30:08 (1:3 - бол.). МакКензи 58:02 (1:4 - мен.).

Место и дата

18 февраля 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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