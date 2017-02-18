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Дмитрий Дерунец об обмане со стороны английских телевизионщиков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» делился в своих многочисленных публикациях историей, связанной с выходом на ВВС фильма о российских футбольных хулиганах, а также информацией о реакции на фильм как официальных лиц, так и звезд шоу-бизнеса. Наше издание даже вышло с инициативой – провести матч дружбы с английскими журналистами.

Нам показалась любопытной позиция не только тех фанатов, которые стали героями фильма, но и нашего коллеги – спортивного журналиста Дмитрия Дерунца, человека, в высшей степени неравнодушного к футболу.

С разрешения Дмитрия Дерунца публикуем запись из его личного блога, который проливает свет на методы создания нашумевшего фильма.

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В конце сентября на меня вышел создатель сайта околофутбола.тв. Объяснил ситуацию – мол, есть парень с ВВС, который хочет снять фильм о положение дел в мире российских футбольных хулиганов. Планируется много переездов и съемок, но помимо этого Алексу Стокли, а именно так зовут автора опуса, нужен человек, желательно журналист, кто объяснил бы положение дел, провел исторические параллели. Я согласился при условии, что интервью будет на английском. С детства обожаю этот язык, изъясняться могу довольно спокойно и бегло. Ну и не хотелось бы потом вляпаться в неправильный перевод. Плюс попросил прислать вопросы заранее. 

Все развивалось по плану – в середине октября у меня был список тем. Приведу его здесь (само собой, перевод). Вот о чем, хотел поговорить со мной Алекс Стокли: 

- хулиганизм в России. Рост за последний 20 лет; 
- влияние британских хулиганов; 
- мой инцидент на поле с болельщиком «Спартака»; 
- жизнь в России – битва за выживание; 
- разница между столичными и провинциальными хулиганами; 
- структура хулиганизма – 5 больших «фирм»; 
- хулиганизм как карьера; 
- общественная реакция на поведение футбольных хулиганов; 
- Марсель – общественная реакция и обвинения со стороны британской прессы; 
- связи между государством и хулиганами; 
- Александр Шпрыгин; 
- Эффективность полиции в действиях против хулиганов; 
- Что произойдет на ЧМ 2018 года? 

С британской стороны было пожелание провести съемку в как можно более неофициальном месте. Я предложил Петровский парк. Там и встретились в полдень понедельника 24-го октября. 

Я проработал на канале «ТВ Центр» 12 лет, был и корреспондентом, и редактором, и ведущим прямого эфира. В том числе перед Играми в Сочи делал несколько специальных репортажей, посвященных подготовке к Олимпиаде, хронометражем 26 минут. Поэтому понимаю, сколько людей трудится над подобным проектом. Продюсеры, редакторы, операторы, ассистенты операторов, режиссеры, ассистенты режиссеров, корреспонденты, автор, собственно. Список можно, конечно, укоротить, но можно еще и удлинить. Какого же было мое удивление, когда в условленный час со мной встретились трое – человек, который нас свел, основатель сайта, переводчица/продюсер Дайана (давно живет в Лондоне, русские корни, прекрасно говорит на русском языке) и сам Алекс. Оказалось, что он на все руки мастер. Сам выбрал локацию, выставил камеру, проверил звук/свет, сам задавал вопросы. Сам себе режиссер. Буквально. После записанного интервью я выскажу ему свое удивление, ответ показателен: «Раньше ВВС снимал документальные фильмы большой группой людей. Теперь мы от этого ушли. Я работаю в одиночку – так создается более интимная атмосфера. Собеседник раскрепощается. Проще проникать в труднодоступные места. Вырастает оперативность». 

Наше интервью длилось больше часа. После него Алекс попросил разрешения приехать на радио, поснимать рабочий процесс. Мы пошли ему навстречу, даже посвятили праймтаймовый эфир программы «На все 100» как раз проблеме имиджа российских фанатов в преддверии больших футбольных событий у нас в стране. Сделали стритток, вызванивали спикеров. Стокли снимал на протяжении двух часов, мы много общались за эфиром. Сам он родом из Бирмингема, давно переехал в Лондон, болеет за «Челси». В документалистике работает уже полтора десятка лет, на спортивные темы фильмы снимает редко. Впрочем, нынешнюю тему едва ли можно назвать в прямом смысле спортивной. 

И мы, как «Спорт FM», и я лично оказались Алексу в итоге не очень интересны. В финальный вариант фильма вошел фрагмент эфира – Стокли придумал таким образом, что по прилету в Москву (кстати, из аэропорта он должен ехать по идее в центр, а едет в область; ну ладно, детали), он сразу в такси просит водителя включить «Спорт FM» (респект, бро). Там идет обсуждение проблемы фанатов. Алекс «мастерски» оставил фразу из стриттока обычного человека на улице: «Мы чужих не любим», и кусок диалога с Марией Прияткиной, очаровательной девушкой, волонтером на Евро-2012 и ОИ-2014: «Сейчас утверждать, что конфликтов (во время ЧМ) не будет – невозможно». Мои личные «секунды славы» настали позднее. Автор фильма взял следующие слова из огромного интервью: «Полиция против фанатов в 90-е это была битва. Битва в прямом смысле этого слова. Поход на футбол в 90-е был крепко связан с проблемами на трибунах. Потому что полиция не понимала проблемы». Фразы про то, как изменились времена, насколько важен ЧМ для России, сколько делает государство для решения проблем, да много всего осталось в личном архиве Стокли. Приятных воспоминаний, Алекс. Потерял я с тобой время, но приобрел опыт.

Работу Стокли проделал, конечно, огромную, здесь без вопросов. Встретился с кучей спикеров, «развел» на откровения действующих лиц беспорядков на Евро во Франции, довел до нужной кондиции Васю «Киллера». Чтобы потом, внимательно поработав при монтаже, представить картину происходящего в России ужаса английскому зрителю. Только за красивую бороду на ВВС не берут, Алекс – профессионал телевизионного дела. 

Цель фильма – дискредитация российского ЧМ. И самое страшное, что пропагандистской машине тут и включаться не надо. Хороший парень из Британии, получивший возможность говорить на весь мир, высказывает мысли, которые заложены на подсознательном уровне: «эти русские - они другие, они страшные, дикие, они не могут проводить такое святое мероприятие как чемпионат мира по придуманному нами футболу». И ведь все же это уже проходили. Вспомните, как накануне чемпионата Европы в Польше и на Украине высказался легендарный защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл, предупреждая английских фанатов: «Если поедете на Евро, можете вернуться в гробу». Конечно, от человека, променявшего «Тоттенхем» на «Арсенал», можно ждать разных безумных выражений. Но такого… В ответ поехавшие-таки в Донецк и Киев англичане пронесли импровизированный «гроб Сола Кэмпбелла» по улицам. Обычные парни, с которыми я общался на улицах украинской столицы тогда, были в невероятном восторге: от дешевизны пива, красоты восточной Европы, соблазнительности девушек. Футбольные путешествия – это ведь не только и не столько игра. Это эмоции, впечатления. Это жизнь. Вот такой жизни документалистика ВВС своих сограждан лишает. 

Вместе с тем большая работа Алекса была бы бесполезной без активного содействия героев фильма. Рядом с фанатами, представляющими Орел и Ростов-на-Дону, не нашлось старших товарищей, которые отсоветовали бы общаться с журналистом из Англии. Полез на словесные баррикады тот же Вася «Киллер». Удалось кому-то родить гениальную фразу про «фестиваль насилия». Неужели не хватает ума понять, кто напротив тебя и кому ты пишешь историю? К сожалению, мирская слава многим дороже. В итоге мы получили, что вторую часть фильма Стокли и озвучивать по сути не надо было. Главное – все заснять. Не нашел откровений в речи журналиста – не беда. Не состыковал свой график съемок и рабочий график главы Оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина – не страшно. Фанаты сами приведут, покажут, камеру гоупро на себя повесят. Затянут петлю на шее. А то, что петля выражение пусть и не буквальное, но близкое к истине, думаю, мы поймем довольно скоро. От правоохранительных органов цветастые балаклавы, увы, не спасут. 

Сегодня, то есть в пятницу, в редакцию «Спорт FM» вновь нагрянули английские журналисты. Снимают фильм о фильме теперь. Будут демонстрировать альтернативный взгляд на положение вещей, хотят, наоборот, всячески прорекламировать российский ЧМ, обещали смонтировать к марту. Режиссера на этот раз зовут Лоуренс Таллис, и он болеет за «Блэкберн». Подождем, посмотрим. Во всем произошедшем с документалкой ВВС вижу один положительный момент – может быть, мы поймем, что пора не только среди своих граждан будущий ЧМ и Кубок конфедераций раскручивать, но и начать открываться к болельщикам из других стран? Современные технологии позволяют это сделать, несмотря ни на какую политику. Остается захотеть.

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