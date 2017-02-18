Дмитрий Тарасов и жизнь ради лайков. Неделя российского футбола в Instagram

«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.

Дмитрий Тарасов, долго державшийся в стороне шумихи вокруг его развода с Ольгой Бузовой, не выдержал и высказался. Естественно, привычным ему способом – в Instagram:

– Мой «direct» завален тремя видами сообщений: 1) пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков» (думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным, – написал игрок.

Личную жизнь напоказ выставляет и голкипер московского «Динамо» Антон Шунин. Наконец-то у него все хорошо – он со своей избранницей отметил День всех влюбленных.

И пусть весь мир подождет! Valentine's Day❤ Публикация от Shunin (@shunin_anton) Фев 14 2017 в 3:23 PST

В отличие от своего бывшего партнера по команде Федору Смолову, громко разошедшемуся с Викторией Лопыревой, отмечать День Святого Валентина, видимо, не с кем. Вот он и «обнимает» всех одиноких.

Всем одиноким big hugs☺😋 #14февраля Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Фев 13 2017 в 10:02 PST

Вернувшийся на поле после третьего разрыва крестообразных связок португалец Мигель Данни, радует своих поклонников и в сети. Особенно довольны будут поклонницы – полуобнаженный футболист им в радость.

Feliz día de S. Valentim fofa,te amo muito!!!obrigado por estes 16 anos de muito amor 💝e muitas alegrias 👬👸🏼 I love you 😘 One life One love Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Фев 14 2017 в 12:43 PST

Супруга игрока «Краснодара» Павла Мамаева Алана пошла еще дальше – она продемонстрировала всем свой внутренний мир. В буквальном смысле. Мы желаем ей крепкого здоровья.

Тот момент, когда мозг оканчивал " мед " 👩🏻‍🔬👩🏻‍⚕️ Публикация от ! Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Фев 9 2017 в 10:14 PST

На откровения потянуло и Кирилла Комбарова – он наконец-то поведал миру имя своего новорожденного сына – Александр Кириллович Комбаров.

Не успел Роман Зобнин перейти из «Динамо» в «Спартак», как уже получил Кубок мира. Пока, правда, и кубок и Роман – марципановые.

Спасибо любимой за подарок 🎁 ❤💋 Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Фев 17 2017 в 11:40 PST

О великих победах мечтает и полузащитник ЦСКА Георги Миланов. Хочет достичь он их в «Барселоне». Пока, правда, примерить футболку гранда он может только в клубном магазине.

Понякога животът ни поставя трудности, за да види как ще се справим с тях, за да може после да сме подготвени и с лекота преодолеем истински тежките битки... Обичам те Барселона❤ Публикация от Georgi Milanov (@milanov17) Фев 14 2017 в 1:58 PST

Пока «Зенит» проигрывает «Андерлехту», забивший этому клубу четыре гола в своей карьере Александр Кержаков, вроде как травмированный, рекламирует свою книгу и снимается в музыкальных клипах – у Ирины Дубцовой.

Рад был принять участие в съёмках клипа @dubtsova_official #москванева ! Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Фев 15 2017 в 4:13 PST

Денис Глушаков принялся разбирать фотоархив. Сначала он откопал фотографию восьмилетней давности – с супругой. Поздравил ее на День Святого Валентина. А потом выложил в сеть еще более старый кадр, где он с кумиром своего детства – Ильей Цымбаларем.

Думаете Роман Широков сидит дома? Нет, н на Кипре. Вместе с Владиславом Радимовым и Евгением Алдониным.