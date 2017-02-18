Дмитрий Тарасов и жизнь ради лайков. Неделя российского футбола в Instagram
«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.
Дмитрий Тарасов, долго державшийся в стороне шумихи вокруг
его развода с Ольгой Бузовой, не выдержал и высказался. Естественно, привычным
ему способом – в Instagram:
– Мой «direct» завален тремя видами сообщений: 1) пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков» (думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным, – написал игрок.
Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным 🙏🏻 #всемдобра#укаждогосвойкрест
Личную жизнь напоказ выставляет и голкипер московского «Динамо» Антон Шунин. Наконец-то у него все хорошо – он со своей избранницей отметил День всех влюбленных.
В отличие от своего бывшего партнера по команде Федору Смолову, громко разошедшемуся с Викторией Лопыревой, отмечать День Святого Валентина, видимо, не с кем. Вот он и «обнимает» всех одиноких.
Вернувшийся на поле после третьего разрыва крестообразных связок португалец Мигель Данни, радует своих поклонников и в сети. Особенно довольны будут поклонницы – полуобнаженный футболист им в радость.
Супруга игрока «Краснодара» Павла Мамаева Алана пошла еще дальше – она продемонстрировала всем свой внутренний мир. В буквальном смысле. Мы желаем ей крепкого здоровья.
На откровения потянуло и Кирилла Комбарова – он наконец-то поведал миру имя своего новорожденного сына – Александр Кириллович Комбаров.
Не успел Роман Зобнин перейти из «Динамо» в «Спартак», как уже получил Кубок мира. Пока, правда, и кубок и Роман – марципановые.
О великих победах мечтает и полузащитник ЦСКА Георги Миланов. Хочет достичь он их в «Барселоне». Пока, правда, примерить футболку гранда он может только в клубном магазине.
Пока «Зенит» проигрывает «Андерлехту», забивший этому клубу четыре гола в своей карьере Александр Кержаков, вроде как травмированный, рекламирует свою книгу и снимается в музыкальных клипах – у Ирины Дубцовой.
Денис Глушаков принялся разбирать фотоархив. Сначала он откопал фотографию восьмилетней давности – с супругой. Поздравил ее на День Святого Валентина. А потом выложил в сеть еще более старый кадр, где он с кумиром своего детства – Ильей Цымбаларем.
Один из кумиров, Российского футбола! Илья Цымбаларь.🔴⚪#архив #история #илья #цымбаларь #тренер #игрок #легенда #кумир #россия #repost #moscow #russia #rus #glushakov #глушаков #ретро #спартакмосква #фратрия #лукойл #открытие #открытиеарена #стадион#spartak #spartakmoscow #краснобелые #футбол #спорт #юность #молодой
Думаете Роман Широков сидит дома? Нет, н на Кипре. Вместе с Владиславом Радимовым и Евгением Алдониным.
Видите на фотографии футболистов «из бывших?» 👆😜 Или группу товарищей на отдыхе? -)) Или меня, в окружении двух бывших капитанов сборной? С одним из которых играл в Зените, с другим – в сборной? Ни фига -) Эти двое, кто не я, - шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни! Слова Высоцкого "расталкивая спины и зады, они стремились в первые ряды и первыми ложились под картечью!" - это и про них! Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, "отборные головорезы" – верю, все у нас сложится! 💪 Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: "Лучше б дома сидел, епт" 😂 Иди и вкалывай на благо отечественного футбола 😂😂 #кипр #фнл #опсф#профсоюзфутболистов#