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«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию
Источник: Mix Fight

Немца Штефана Пютца вдохновляют Арнольд Шварценеггер и паспорт гражданина России.

«Много раз атаковал страницы Шварценеггера в соцсетях»

– До перехода в ММА вы занимались хоккеем, теннисом, гандболом, боксом, легкой и тяжелой атлетикой. Как вам это помогает в подготовках к боям?
– Чтобы стать высококлассным атлетом, нужно многое попробовать. Те же атлетика и гимнастика очень помогают в этом. Чем больше движений, тем лучше ты становишься по ходу карьеры.

– Ваш отец – врач, и он не одобрял ваш выбор в пользу единоборств. До сих пор против?
– Надо признать, мой папа никогда не был фанатом этого вида спорта. Ему нравился бокс, но он говорил мне: «Эй, никогда не занимайся этим». Однако это мой выбор. У каждого вида спорта есть плохие стороны, но что о них говорить? Всегда будут травмы, это часть спорта. Каждое повреждение чему-то тебя научит, и ты будешь стараться улучшать себя, делать тело сильнее.

– Как же он смотрит ваши бои? Наверняка ему страшно в эти моменты.
– Моя семья в полном составе смотрит поединки. Родители всегда хотят сделать самое лучшее для детей и видеть их здоровыми. Это естественно.

– Отец участвует в вашем восстановлении после боев?
– Да, мы иногда видимся. Не всегда нахожусь дома, потому что родители живут в Мюнхене, а я – во Франкфурте. У меня нет отпусков, так как постоянно тренируюсь.

– Все фанаты MMA знают ваше прозвище – Т-800. Почему его выбрали?
– Мне не пришлось выбирать, я и есть Т-800 (улыбается). Я большой фанат Арнольда Шварценеггера, всех его фильмов и достижений. Он мой настоящий вдохновитель. Мне очень нравятся фильмы о терминаторе.

– Когда стали выступать под этим никнеймом?
– Наверное, как только начал проводить бои в России. Я был сконструирован, чтобы разрушать.

– Думали когда-то над тем, чтобы пригласить самого Шварценеггера на свои бои?
– Пару раз я мог с ним увидеться. Иногда провожу время в Австрии, а Шварценеггер всегда приезжает туда в горы – это его родина все-таки. Однажды я оказался в том месте, где он был, но не успел с ним встретиться – Арнольд как раз уехал. Было бы здорово однажды увидеться с Шварценеггером и поговорить.

– Он знает, что вы носите прозвище его героя?
– Не уверен. Я много раз атаковал его страницы в социальных сетях, всегда говорил, что большой его фанат. Но Шварценеггер – слишком знаменитый человек. Вряд ли у него столько времени, чтобы читать все комментарии.

«Русские – хорошо образованные люди»

– Если вы Т-800 – кто тогда Рашид Юсупов, ваш соперник по титульному бою на M-1 Challenge?
– Он Т-1000, конечно. Рашид – отличный спортсмен, атлет с хорошими способностями. У него немного боев, но достаточно опыта. Честно говоря, мне нравится его стиль боя. У меня есть план на поединок, я собираюсь задавить его своей активностью. Это мой ключ. В рейдже нет места двум бойцам. Центр – мой. Я задавлю Юсупова, тут секретов нет.

– После победы в последнем бою над Маркусом Винициусом Лопесом вы размахивали флагом Санкт-Петербурга. Как на такое решились?
– Это была моя идея. Я очень люблю Петербург. Каждый раз приезжаю сюда с хорошими воспоминаниями, всегда наслаждаюсь пребыванием здесь. Выйдя с флагом после победы, я выразил свою признательность Петербургу, это самый лучший город в мире.

– Когда выиграете очередной бой – может, стоит отпраздновать с флагом России? Вы говорили в 2015 году о желании получить российское гражданство.
– Конечно. Я большой фанат России. Мне нравится менталитет русских, они хорошо образованные люди, много знают о спорте. Здесь уважают любого спортсмена, и неважно, проиграл он или выиграл.

– А сейчас как обстоит ситуация с российским гражданством?
– Тут другое дело. Я говорил, что был бы очень признателен, если мне дадут возможность получить гражданство. Это было мое признание в любви к России. Тогда много людей хотели получить российский паспорт, и я это сказал, потому что так подсказывало мое сердце.

– Как в Германии отреагировали на ваше желание?
– Немцы – всегда очень нейтральные люди. Не было такой реакции вроде «А, окей, пожалуйста». Они никого не осуждают, не говорят что-то плохое или позитивное.

«Хочу драться с большими имена, с Федором»

– Вы большой фанат Федора Емельяненко. Что может помочь ему победить Мэтта Митриона?
– Комбинации – это ключ к победе. Митрион не очень хорошо выдерживает удары. Емельяненко провел очень много боев, он показывает, что до сих пор отлично справляется с ударами. Не думаю, что у Мэтта есть такая же способность. Мне кажется, Федор выиграет во втором раунде техническим нокаутом.

– Последний бой Емельяненко выиграл у Фабио Мальдонадо, хотя судью критиковали за то, что он не остановил поединок в первом раунде.
– Думаю, рефери отлично знал Федора и то, что он может принять много ударов. Все зависит от того, насколько хорошо судья знает бойца. Никто бы ничего не сказал рефери, если бы он остановил бой в первом раунде, потому что на тот момент это было избиение. Однако Федор вернулся и победил.

– По-разному восприняли новость о возвращении Емельяненко в ММА.
– Он ушел очень рано. Потом у него снова возросло желание драться, это в его крови. Я могу понять бойца. Другие люди могут не понимать этого, говорить о семье и так далее. Федор многого достиг, ему нравится драться – таково его решение.

– До его ухода в 2012-м вы говорили о желании встретиться с ним.
– Я его уважаю как человека и бойца, но в то же время хочу драться с большими именами. Федор – легенда, и для меня будет честью встретиться с ним.

– Вы до сих пор верите, что сразитесь с ним?
– Разумеется, мне бы этого хотелось.

– Желаете встретиться в Bellator, где у Федора сейчас контракт?
– Скорее в M-1, в России. Можем провести бой в Петербурге.

– Сами подумываете о карьере в американских организациях: том же Bellator или UFC?
– Нет. Я очень хорошо чувствую себя в России, говорю это честно. Если выиграю у Юсупова титул – потом у меня будет еще три боя по контракту с M-1.

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