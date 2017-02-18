В «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухи

Реза Шекари

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ДЖЮРДЖЕВИЧ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «СПАРТАК»?

Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спортски Журнал».

По данным источника, лидер чемпионата России может заплатить за 22-летнего сербского форварда 2,5 миллиона евро. При этом «Партизан» не планирует расставаться с игроком нынешней зимой.

Урош Джюрджевич ранее выступал за голландский «Витесс» и итальянский «Палермо». В нынешнем сезоне чемпионата Сербии он провел 14 матчей и забил 9 мячей.

ПРУДНИКОВ НАХОДИТСЯ НА ПРОСМОТРЕ В «АНЖИ»

Нападающий Александр Прудников находится в расположении «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.

Вчера Прудников появился на поле в контрольном матче с клубом «Шагадам». Если форвард пройдет просмотр, то с ним подпишут контракт.

Напомним, что ранее игрок находился в расположении «Локомотива».

В «РОСТОВЕ» ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ИРАНЕЦ

Полузащитник иранского клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком «Ростова», информирует иранские СМИ.

Сообщается, что 18-летний футболист перейдет в донской клуб после медосмотра. На сайте Transfemarkt футболист уже значится игроком «Ростова». Ранее интерес к нему проявляли «Лестер» и «Базель».

Что касается других трансферов «Ростова», то защитник желто-синих Дмитрий Скопинцев находится в расположении «Балтики». Ожидается, что футболист продолжит карьеру в клубе из Калининграда на правах аренды сроком до конца сезона.

БИЛЯЛЕТДИНОВ ПОКИНЕТ «РУБИН»

Полузащитник Динияр Билялетдинов, вероятнее всего, не будет выступать за «Рубин». Он не входит в планы главного тренера Хавьера Грасии.

По информации «Реального времени», Билялетдинов не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию наставника казанского клуба.

ГУЛИЕВ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «АНЖИ»

По информации «Чемпионата», полузащитник Аяз Гулиев договорился о переходе в «Анжи». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Футболист является воспитанником «Спартака» и в этом сезоне выступал за «Спартак-2».