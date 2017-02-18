У кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальном
Авторитетные подсказки о том, как относиться к словацкой критике «Слована», распродаже в «Медвешчаке» и непобедимому СКА.
На выставочный ветеранский матч СКА с «Филадельфией»
собрался полный Ледовый: почти 12 тысяч зрителей. Многие, видимо, решили хоккею
отдать весь день, через пару часов после товарищеской игры СКА и «Торпедо» закрывают
регулярный чемпионат. Билеты на «Филадельфию» отдельные – дешевые, но купить за
50 рублей все же нужно.
Филадельфийцев меньше, чем полноценный состав. Поэтому
в форме с оранжевым немало русских: от Сергея Гимаева и Андрея Николишина до
Андрея Коваленко и топ-менеджера «Салавата» Александра Семака.
В таких играх обычно главная звезда – Роман Ротенберг.
В начале недели друзьям «Спартака» он забросил четыре шайбы. На этот раз у него
два нереализованных буллита и только одна шайба. СКА все равно выигрывает – 6:3,
самый результативный – Максим Сушинский, у него два гола и две передачи.
Недавние звезды и руководители говорят прямо в
перерывах, и в основном на глобальные темы.
О матчах команд НХЛ с командами КХЛ
Александр
Харитонов, двукратный чемпион России:
– Здорово, что столько народу на ветеранский матч
собралось. Воспоминания о профессиональной карьере очень хорошие возникают.
Знаете, морозец по коже такой приятный. Я открыл школу свою – имени Александра
Харитонова. Катаюсь с «Газпромом», в Ночной лиге – мне этого достаточно. В
целом я внутри хоккея, далеко не уходил.
Джо
Уотсон, двукратный обладатель Кубка Стэнли, работник «Филадельфии»:
– Матчи команд НХЛ с КХЛ возможны. Не уверен, что НХЛ отправит команду сюда. Мне кажется более вероятным, если российские команды приедут в Северную Америку. Но не думаю, что это произойдет сейчас. А вот в будущем – все действительно возможно.
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О Кубке Гагарина-2017
Александр
Харитонов:
– Кубок Гагарина возьмет не обязательно СКА. Если
назову фаворитом одну команду – другие ребята обидятся. Достойных выиграть в
этом сезоне очень много.
Александр Медведев, член совета директоров СКА, член правления
КХЛ:
– СКА готовили в Новогорске, они были под нагрузками, а
выходить из-под них довольно сложно. Все-таки основной трофей – Кубок Гагарина,
за него команда будет биться. Самый неприятный для СКА соперник в первом
раунде? В плей-офф все соперники неприятные.
Алексей Яшин, чемпион мира, серебряный и
бронзовый призер Олимпиады:
– Мне неважно – победимый
СКА или непобедимый. Можно приклеить ярлык «непобедимые», но вдруг команда два
матча проиграла и уже звучит: «Ой, вы знаете, это не так». СКА очень силен.
Наверное, они сильнейшие по составу в нашем чемпионате. В плей-офф все зависит
от них – как подготовятся, как сыграют. В плане мастерства и мотивации все у
СКА хорошо.
О словах руководителя словацкой Экстралиги про «Слован»
Александр Медведев, член совета директоров СКА, член правления
КХЛ:
– Иногда делают такие необдуманные заявления. Пускай этот коллега проанализирует результаты игры сборной, когда «Слован» играл в КХЛ, сравнит посещаемость, сколько игроков прошло через «Слован», как болельщики реагируют. Если у него есть желание уничтожить словацкий хоккей или привести его на более низкий уровень, это прямая дорога. Насколько я помню, разрешение играть в КХЛ, которое федерация дала, носит необратимый характер и необратима по времени.
О распродаже в «Медвешчаке»
Александр Медведев:
– Они это делают не просто так, а чтобы закрыть
все долги. По завершении сезона у команды не будет долгов. А будет ли команда
играть, зависит от того, сколько хорватские спонсоры смогут дать. Потому что
участие российского капитала было минимальным, тут нечего скрывать: два
миллиона евро было выделено в рамках совместного проекта. Это не пожертвования,
а совместный бизнес в Хорватии – никакой утечки капитала не было.
Для продолжения российских инвестиций должно быть основное финансирование с хорватской стороны. Если будет, об этом можно будет говорить. Обсуждать дефицит, если он будет. Главное, чтобы 80% было закрыто хорватской стороной.
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О выступлении игроков из НХЛ на Олимпиаде
Александр
Харитонов:
– На Олимпиаду должны поехать 20 сильнейших, важно
добиться именно этого: то есть участия хоккеистов из НХЛ тоже. Может быть, у
тренерского штаба другое мнение, но мое – в том, что участие игроков из
Северной Америки в Олимпиаде нужно.
Джо Уотсон:
– Я думаю, лига все-таки отпустит игроков, но если не разрешит – хоккеистам будет очень трудно уехать из команд на Олимпиаду. Это будет большая проблема.