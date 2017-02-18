У кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальном

Авторитетные подсказки о том, как относиться к словацкой критике «Слована», распродаже в «Медвешчаке» и непобедимому СКА.

На выставочный ветеранский матч СКА с «Филадельфией» собрался полный Ледовый: почти 12 тысяч зрителей. Многие, видимо, решили хоккею отдать весь день, через пару часов после товарищеской игры СКА и «Торпедо» закрывают регулярный чемпионат. Билеты на «Филадельфию» отдельные – дешевые, но купить за 50 рублей все же нужно.

Филадельфийцев меньше, чем полноценный состав. Поэтому в форме с оранжевым немало русских: от Сергея Гимаева и Андрея Николишина до Андрея Коваленко и топ-менеджера «Салавата» Александра Семака.

В таких играх обычно главная звезда – Роман Ротенберг. В начале недели друзьям «Спартака» он забросил четыре шайбы. На этот раз у него два нереализованных буллита и только одна шайба. СКА все равно выигрывает – 6:3, самый результативный – Максим Сушинский, у него два гола и две передачи.

Недавние звезды и руководители говорят прямо в перерывах, и в основном на глобальные темы.

О матчах команд НХЛ с командами КХЛ

Александр Харитонов, двукратный чемпион России:

– Здорово, что столько народу на ветеранский матч собралось. Воспоминания о профессиональной карьере очень хорошие возникают. Знаете, морозец по коже такой приятный. Я открыл школу свою – имени Александра Харитонова. Катаюсь с «Газпромом», в Ночной лиге – мне этого достаточно. В целом я внутри хоккея, далеко не уходил.

Джо Уотсон, двукратный обладатель Кубка Стэнли, работник «Филадельфии»:

– Матчи команд НХЛ с КХЛ возможны. Не уверен, что НХЛ отправит команду сюда. Мне кажется более вероятным, если российские команды приедут в Северную Америку. Но не думаю, что это произойдет сейчас. А вот в будущем – все действительно возможно.

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О Кубке Гагарина-2017

Александр Харитонов:

– Кубок Гагарина возьмет не обязательно СКА. Если назову фаворитом одну команду – другие ребята обидятся. Достойных выиграть в этом сезоне очень много.

Александр Медведев, член совета директоров СКА, член правления КХЛ:

– СКА готовили в Новогорске, они были под нагрузками, а выходить из-под них довольно сложно. Все-таки основной трофей – Кубок Гагарина, за него команда будет биться. Самый неприятный для СКА соперник в первом раунде? В плей-офф все соперники неприятные.

Алексей Яшин, чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады:

– Мне неважно – победимый СКА или непобедимый. Можно приклеить ярлык «непобедимые», но вдруг команда два матча проиграла и уже звучит: «Ой, вы знаете, это не так». СКА очень силен. Наверное, они сильнейшие по составу в нашем чемпионате. В плей-офф все зависит от них – как подготовятся, как сыграют. В плане мастерства и мотивации все у СКА хорошо.



О словах руководителя словацкой Экстралиги про «Слован»

Александр Медведев, член совета директоров СКА, член правления КХЛ:

– Иногда делают такие необдуманные заявления. Пускай этот коллега проанализирует результаты игры сборной, когда «Слован» играл в КХЛ, сравнит посещаемость, сколько игроков прошло через «Слован», как болельщики реагируют. Если у него есть желание уничтожить словацкий хоккей или привести его на более низкий уровень, это прямая дорога. Насколько я помню, разрешение играть в КХЛ, которое федерация дала, носит необратимый характер и необратима по времени.

О распродаже в «Медвешчаке»

Александр Медведев:

– Они это делают не просто так, а чтобы закрыть все долги. По завершении сезона у команды не будет долгов. А будет ли команда играть, зависит от того, сколько хорватские спонсоры смогут дать. Потому что участие российского капитала было минимальным, тут нечего скрывать: два миллиона евро было выделено в рамках совместного проекта. Это не пожертвования, а совместный бизнес в Хорватии – никакой утечки капитала не было.

Для продолжения российских инвестиций должно быть основное финансирование с хорватской стороны. Если будет, об этом можно будет говорить. Обсуждать дефицит, если он будет. Главное, чтобы 80% было закрыто хорватской стороной.

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О выступлении игроков из НХЛ на Олимпиаде

Александр Харитонов:

– На Олимпиаду должны поехать 20 сильнейших, важно добиться именно этого: то есть участия хоккеистов из НХЛ тоже. Может быть, у тренерского штаба другое мнение, но мое – в том, что участие игроков из Северной Америки в Олимпиаде нужно.

Джо Уотсон:

– Я думаю, лига все-таки отпустит игроков, но если не разрешит – хоккеистам будет очень трудно уехать из команд на Олимпиаду. Это будет большая проблема.