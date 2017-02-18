Почему у сборной России по биатлону все плохо?

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов пытается понять: в чем причины постоянных провалов на биатлонном чемпионате мира?

В Багдаде все спокойно, а сборной России по биатлону все стабильно. Здесь мало что меняется в принципе. Мы с одинаково удивленными лицами каждый год заваливаем чемпионаты мира, одни и те же тренеры сменяют друг друга уже по третьему, а то и по четвертому кругу, их методики не становятся более прогрессивными, а глава биатлонной федерации, кажется, до сих пор не понимает, зачем он ходит на работу.

Александр Кравцов – невероятно талантливый человек. Это проверенный кабинетный боец с отточенной, как лезвие опасной бритвы, лексикой прожженного чиновника, который может отвечать на ваши вопросы два часа, но вы все равно ничего не поймете.

Как не поймете и критерии, по которым биатлонисты отбираются в сборную, логику в назначении тренеров, принципы ротации, которые они применяют по ходу сезона. Если раньше во всех наших бедах было принято винить Пихлера, Прохорова, Кущенко и всю их бригаду управленцев, то вот уже третий год козлом отпущения у нас может стать абсолютно любой. Даже баба Маша, которая пока не родила.

Мы до сих пор не понимаем, кто все-таки главнее в женской команде – Медведцев или Норицын? Исходя из тех договоренностей, что были в начале сезона, руководить подготовкой обеих групп в женском составе должен был более опытный Медведцев, но по факту получилось, что два состава работали автономно, готовились по разным планам, а работу 33-летнего Норицына напрямую курировал главный тренер всей сборной Александр Касперович.

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Классическая басенная история про лебедя, рака и щуку. О таком количестве биатлонных начальников на одну команду в свое время высказался Анатолий Хованцев, которому довелось работать в подобных условиях в далеком 2011-м:

«Было несколько тренеров вроде как с равными правами. На как будто из загона выпустили: все рвались, кто и что лучше предложит. В итоге начался поиск компромиссов, это сразу сказалось на атмосфере. Получилось так: метод работы коллективный, ответственность вроде как общая – но получает только старший тренер. Получил я – старшим меня сделали в ноябре».

Ладно, бог с ним. Но ведь мужскую сборную тоже разбили на две группы, которые возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, но есть еще и Антон Шипулин и Алексей Волков, которые работают отдельно от основного состава сборной с тренером Андреем Крючковым, к которому в этом сезоне примкнул еще и специалист по стрельбе Андрей Гербулов. У вас еще не закружилась голова? Всему свое время.

Возвышается над всем этим господин Касперович, который по логике вещей должен быть консолидирующей личностью, - четко определить зоны ответственности, обозначить принципы отбора в главную команду, сформировать планы подготовки и выработать стратегию развития биатлонной сборной.

Однако по тому, что мы видим, он выступает исключительно в роли говорящей головы – подводит итоги этапов Кубка мира, критикует тренеров Антона Шипулина, озвучивает решения о перестановках в составе, но ни за что не отвечает.

Шипулин, как промахивался последним выстрелом, так и промахивается, только теперь еще и проигрывает финиш, Подчуфарова как не была готова выступать в плотном графике, так эту готовности и не обрела, о том, где находится Дарья Виролайнен и чем она болеет, мы не знаем до сих пор, как и не знаем, зачем на этот чемпионат мира в сборную позвали Глазырину, о проблемах которой стало всем известно после второй части доклада Макларена.

Зато в составе команды по-прежнему непотопляемые персонажи вроде Дмитрия Малышко и Светланы Слепцовой, уровень которых ясен всем, кроме тренеров сборной. Поэтому Слепцова, которая честно во всеуслышание признается в том, что не достойна места в эстафете, через несколько дней получает место на втором этапе.

А почему? Да потому что бежать больше некому. В Австрию женская команда приехала в составе из 7 человек. Еще до спринта из-за допинговых инсинуаций мы лишились Глазыриной, а Дарья Виролайнен, которая будучи лидером Кубка IBU показательно игнорировалась тренерами по ходу сезона и не получила ни одного шанса на Кубке мира, «внезапно» заболела. После смешанной эстафеты в своей слабой готовности призналась Подчуфарова.

В итоге, в спринте лучшей среди наших девушек (15-е место, ноль промахов и больше минуты проигрыша ходом) стала Ирина Услугина, которая узнала о том, что ей предстоит выйти на старт, только на утренней тренировке. То есть лучшую готовность в сборной показывает человек, которого тренеры изначально держали в запасе. Уж не говорит ли это о том, что наши специалисты не совсем понимают, на что способных их подопечные? Не повод ли это усомниться в их квалификации?

Про новые имена и говорить не приходится. Кайшеву, о таланте которой буквально кричат на каждом шагу все биатлонные специалисты, мы бережем и постепенно подводим к основе уже почти два года, а тем временем Лаура Дальмайер, которая старше Ульяны всего на год, ведет ожесточенную борьбу за Большой хрустальный глобус. Зато такую же молодую Викторию Сливко, которая не провела ни одной гонки на Кубке мира, наши тренеры без тени сомнения дважды бросают в эстафетную мясорубку. Где логика?

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Состояние нашего биатлонного хозяйства ярчайшим образом демонстрируют две реплики нашего биатлонного патриарха Александра Тихонова, которые он произнес с разницей в три года.

2014. «Должность главного тренера необходима! Это координация всех нагрузок, планов, мест проведения сборов и взаимодействие с правлением. На его плечи ложится рутинная работа, на этой должности должен быть человек с принципами, не делающий поблажек».

2017. «Главный тренер не нужен вообще! Нужны старшие тренеры и начальник команды, который бы отвечал за размещение и питание. Главный тренер – это психологическая нагрузка на любого старшего. А они должны сами иметь твердое мнение по всем вопросам».

За три года олимпийского цикла мы не смогли определиться - нужен нам главный тренер или нет. Как и не смогли подготовить молодежь, выкатать эстафетную четверку у женщин, решить проблему западения скорости на последнем круге, выйти на уровень лидеров мирового биатлона в плане функциональной подготовки и научиться стрелять быстрее.

В начале этого сезона Александр Касперович сказал, что перед командой стоит задача выйти на максимальные скорости к этапу Кубка мира в Пхенчхане, где соревноваться предстоит на олимпийской трассе. Опять же, по словам главного тренера сборная России идет к этим стартам тремя (!) разными направлениями, но всех секретов раскрывать он не захотел.

Корейский этап состоится в начале марта, через две недели после чемпионата мира. Наблюдая за мучениями наших спортсменов в Австрии прямо сейчас, верите ли вы, что за это время может что-то измениться? Я что-то не очень.