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Александр Стецуренко: Чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Стецуренко: Чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победа

Интервью с российским бойцом из Саратова за несколько часов до его боя в Москве, где он будет защищать титул чемпиона мира по версии W5 против Владимира Идрани, Словакия.

Александр Стецуренко, которому поклонники присвоили прозвище «Великий» за внушительное количество профессиональных боёв, не любит, когда его так называют. Он любит спокойствие и отличается скромностью в поведении. Даже в ринге он часто выглядит умиротворённым, что, однако, не мешает ему нокаутировать своих оппонентов.

Сегодня Стецуренко защищает свой титул сильнейшего кикбоксёра планеты по версии W5 в поединке против знаменитого представителя Словакии Владимира Идрани. Будет ли в ринге то самое спокойствие, не ясно. Что-то подсказывает, что будет очень даже наоборот. Но Александр отвечает на вопросы для интервью с простым достоинством и ничем себя не выдаёт.

- После твоего победного чемпионского боя над Эролом Коннингом это первая защита титула. Как ощущения?
- Действительно, это первая защита. Пока мы шли к ней, удалось завоевать еще один титул чемпиона мира, по версии Kunlun. Чувствую себя отлично и нахожусь в хорошей форме, будем биться сегодня!

- Претендент на твой титул – Владимир Идрани – серьезный оппонент. Что ты знаешь про него?
- Знаю, что Владимир, как и я, был победителем боев по правилам TNA, периодически он выступает по боксу, что говорит о его качественной подготовке. Это хороший, крепкий боец!

- Учитывая, что у вас обоих сильная боксерская школа, на что будешь делать ставку в поединке? Перебоксируешь? Или добавишь больше ног?
- Уже непосредственно в ринге я буду понимать, как мне действовать, чтобы развить успех. Конечно, у моей команды готов определенный план на бой, но пока что не хочется его освещать.

- Чем тебе интересен бой с Идрани? Устраивает ли тебя уровень оппозиции в его лице?
- Я не выбираю соперников, их поиском занимается мой промоутер Сосланбек Израилов. Мне нет большой разницы, с кем биться, но, конечно ,чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победа!

Как я уже сказал, мы могли встретиться с Владимиром на турнире ТNА, но, наверно, даже хорошо, что не встретились. Сейчас дополнительная интрига в том, что мы оба выигрывали на другой площадке, так кто же сильнее?

- Кто будет в твоем углу во время боя?
- Привычные для меня люди, которые часто меня секундируют: Виталий Мурзыкин и Сергей Мусабеков. Возможно, приедет Армен Исраелян, если у него получится.

- Есть отличия в том, как ты настраиваешься на титульный бой или на обычный рейтинговый?
- У меня не бывает слабых соперников ни в титульных, ни в обычных боях. Я всегда настраиваюсь одинаково серьёзно. Нельзя недооценивать оппонентов.

- Где и с кем проходила подготовка в этот раз?
- Подготовка проходила в моем родном городе Саратове, в зале клуба «Патриот». У нас занимаются многие сильные спортсмены, так что мне есть, с кем готовиться к серьёзным профессиональным встречам. Тренируюсь у Виталия Мурзыкина и, конечно же, как и всегда, у своего отца - Юрия Николаевича Стецуренко.

- Как переносишь «диету» перед боем, не бывает ли проблем с весом?
- В этот раз проблем не возникло. Я придерживаюсь диеты совсем немного, но, сказать по правде, вообще не люблю гонять вес.

- После того, как Никки Холзкен уступил свой титул чемпиона Glory, реванш с ним стал реальнее? Были переговоры?
- В прошлый раз, когда я выходил против Холзкена, это было довольно неожиданно, так как меня поставили на замену. Никки – отличный, яркий боец. Если в будущем мы встретимся, я обязательно постараюсь взять реванш, но пока переговоры об этом никто не ведёт.

- Когда планируется защита титула чемпиона мира по версии Kunlun fight?
- Пока запланирован бой на 24 Марта во Франции в рамках турнира АСВ. Соперник еще не известен. После этого поединка я буду готов защищать свой титул по версии Kunlun.

- Ты продолжаешь увлекаться экстримом? Катаешься на доске зимой? А мотоцикл починил?
- Да, у меня много увлечений, сноуборд, байк, музыка, рисование. К сожалению, не хватает времени, чтобы стать во всем профессионалом, но для меня это хобби. К мотосезону готов, но он откроется не раньше апреля.

- Нет ли в контактах пунктов, запрещающих экстрим перед боями?
- Перед боем я стараюсь не испытывать судьбу. Например, почти все прошлое лето были старты, покататься на байке так и не получилось. Вне зависимости от контракта, мне самому не хочется никого подводить.

- И еще один небезынтересный спортивному сообществу вопрос: с появлением сразу нескольких профессиональных титулов ты стал больше зарабатывать боями? Сколько в среднем приносит тебе каждая дуэль?
- Коротко говоря, всегда по-разному. Иногда это разница довольно существенная. В России из-за высокого курса гонорары стали меньше, предлагают боксировать за 3 - 4 тысячи долларов и это считается выгодно. В ТNА я, став победителем, получал призовые в 10 тыс. баксов, но тогда и доллар был по 30. В настоящее время среднее предложение - около 5 тыс. долларов за бой, в зависимости от уровня оппонента и статуса турнира. Отдельно оговорюсь, что чемпионские бои стоят дороже. Чемпионом быть выгодно (смеётся)!

- На кого ставишь в поединке Федора Емельяненко против Мэтта Митриона?
- Федор – легенда из России, он уникальный спортсмен. Я за него.  

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