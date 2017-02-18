Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 2 БСибирь
Хоккей  ЦСКА6 : 1Спартак
Футбол  Боруссия3 : 0Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА4 : 2Торпедо
Футбол  Реал1 : 0Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Будет война: не думаю, что Овечкина отпустят в Корею». Свежее мнение из Канады

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Джо Уотсон (слева)
Джо Уотсон (слева)Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон – об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх и выставочных матчах с клубами КХЛ.

У кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальном

«Проворов будет звездой НХЛ многие годы»

В 73 года бывший защитник «Филадельфии» занимается продажами рекламы в офисе «Флайерз». Джо рассказывает, что в год клуб продает рекламы на 40 миллионов долларов, и на этом деле нужно зарабатывать как можно больше, чтобы потом было чем платить хоккеистам. Кстати, он и сам еще играет в хоккей. Уотсон – капитан команды ветеранов «Филадельфии», которая приехала в Россию на три выставочных матча. Встречи в Казани и Санкт-Петербурге «Флайерз» проиграли: первую по буллитам (6:7), вторую – в основное время (3:6). 20 февраля команда сыграет в Москве на Красной площади. Возможно, именно там выйдет на лед Владимир Путин, чье участие Уотсон не исключал.

В Петербурге ждали Майка Кинэна. По словам Джо, тренер был с командой, но без объяснения причин вернулся в Америку. Может, мы снова увидим «Железного Майка» на тренерской скамейке, а пока другой вопрос: подтолкнут ли такие игры к возобновлению матчей между основными составами клубов НХЛ и КХЛ? С этого и начинается разговор с Уотсоном.

– После матча ветеранов, может, готовы организовать матч основных составов СКА и «Филадельфии»?
– «Флайерз» сейчас все-таки играют регулярный чемпионат, – смеется Уотсон.

– Матч можно провести осенью, например.
– Это возможно. Не уверен, что НХЛ отправит команду в Европу. Мне кажется более вероятным, если российские команды приедут в Северную Америку.

– В Америке вообще заинтересованы в матчах с клубами КХЛ?
– Да, но не думаю, что это произойдет сейчас. В будущем это возможно. Я смотрел матч накануне (17 февраля в КХЛ прошел один матч между «Металлургом» (Магнитогорск) и «Трактором» – Прим.ред.), была очень равная игра, в командах выступают отличные хоккеисты. Они умные и хорошо обучены. Очень приятные ребята.

– В «Филадельфии» играют два российских хоккеиста: Иван Проворов и Роман Любимов.
– Проворов – очень хороший игрок. Он будет звездой лиги многие годы. Ему всего 19 или 20 лет, но какая разница. У нас есть еще Герман Рубцов, мы задрафтовали его в прошлом году, это хорошее пополнение для «Филадельфии». Сейчас он проводит первый год в юниорской лиге. Мы ждем больших дел от российских игроков.

«Не знаю, где вообще предел у Ягра»

– В России очень ждут, когда Александр Овечкин наконец-то выиграет Кубок Стэнли.
– У «Вашингтона» команда, которая должна выиграть плей-офф в этом году. Это должен быть их год. В прошлом сезоне они неудачно выступили. Сейчас «Кэпиталз» способны взять титул. У команды отличная вратарская и защитная линия, еще они много забивают. «Вашингтон» – главный фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина будет напряженное время.

– Кстати, «Вашингтон» готов отпустить Овечкина на Олимпиаду в Корею.
– Я не знаю, что там произойдет. Это будет война. Не думаю, что его отпустят. Тем более на три-четыре недели во время регулярного чемпионата. Вопрос в том, кто оплатит поездку: НХЛ или МОК. Не уверен, что Овечкину разрешат уехать. То же самое могу сказать и об остальной части игроков НХЛ. Я думаю, лига все-таки отпустит игроков, но если не разрешит – хоккеистам будет очень трудно уехать из команд на Олимпиаду. Это будет большая проблема.

Сергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеет

– Вы работали в «Филадельфии», когда там выступал Яромир Ягр. Как ему удается играть в 45?
– Он поддерживает свое здоровье и находится в хорошей форме. Ягр не пьет, не курит, иногда даже тренируется по ночам. Когда лед закрыт, он находит ключи и самостоятельно тренируется. Эти мелочи делают его все лучше. Не знаю, где вообще предел. Яромир и так много лет остается звездой НХЛ. Это честь для лиги.

– Если организуете еще один матч ветеранов СКА и «Флайерз» – позовете Ягра?
– Разумеется. Только не уверен, что он собирается завершать карьеру.

1900 очков! Яромир Ягр в свой день рождения опять всех свел с ума (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континентаЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком» (6:1) и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок континента.СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»Петербургский СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар» и заняло третье место на ЗападеМосковское «Динамо» одержало волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).Игорь Есмантович: Весь тренерский штаб ЦСКА продлил контракты до 2019 годаПрезидент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что весь тренерский штаб, включая главного тренера Дмитрия Квартального, продлил контракты до конца сезона-2018/19.КХЛ. «Барыс» проиграл «Авангарду», ЦСКА – «Спартак» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».СКА – «Торпедо». Войнов получил травму и не вернулся на ледЗащитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу.«Сибирь» пропустила в плей-офф «Куньлунь» и «Адмирал»«Автомобилист» дома уступила «Сибири» (1:2 Б.) в матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Торпедо». ОнлайнМатч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Ладу» со счетом 4:2.Дубль Михеева помог «Авангарду» обыграть «Барыс»«Барыс» дома уступил «Авангарду» (1:3) в матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Торпедо». Войнов сыграет в первом звене, Хохлачев – в третьемТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».У кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальномУ кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальномАвторитетные подсказки о том, как относиться к словацкой критике «Слована», распродаже в «Медвешчаке» и непобедимому СКА.Ветераны СКА обыграли ветеранов «Филадельфии» в выставочном матчеВетераны СКА в выставочном матче обыграли ветеранов «Филадельфии» со счетом 6:3.Александр Харитонов: Важно добиться участия игроков НХЛ в ОлимпиадеБывший нападающий «Динамо» Александр Харитонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018.Алексей Яшин: В плей-офф все зависит от того, как СКА подготовится. С мотивацией и мастерством все хорошоБывший нападающий СКА Алексей Яшин поделился мнением о выступлении армейцев в КХЛ.Джо Уотсон: Не уверен, что Овечкину разрешат уехать на Олимпийские игрыБывший защитник «Филадельфии» Джо Уотсон поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018.Джо Уотсон: «Вашингтон» – главный фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина будет напряженное времяБывший защитник «Филадельфии» Джо Уотсон поделился мнением о выступлении «Вашингтона» в НХЛ.Александр Медведев: Главный приз для СКА известен – это Кубок ГагаринаЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением выступлении команды в КХЛ.Александр Медведев: Нужно, чтобы 80% финансирования «Медвешчака» осуществлялось хорватской сторонойЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о будущем «Медвешчака» в лиге.ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в ПодольскеВ офисе Федерации хоккея России состоялось внеочередное расширенное заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по дальнейшему расследованию обстоятельств смерти 14-летнего хоккеиста в ледовом дворце «Витязь» (Подольск). Об этом сообщает официальный сайт ФХР.
Главные новости
Биатлон
Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира
Биатлон
Антон Шипулин: Еще одна моя мечта осуществилась, за это спасибо команде
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента
Хоккей
СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»
Биатлон
Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапом
Биатлон
Алексей Волков: Обходил, а потом больше проигрывал, и бросил это дело
Биатлон
Максим Цветков: От нас всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образом
Биатлон
Александр Касперович: У меня ощущения, как гора с плеч свалилась
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»
Футбол
«Локомотив» не смог обыграть «Бэйцзин Гоань» на сборе в Испании
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Иван Проворов
Иван Провороввсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости