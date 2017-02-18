«Будет война: не думаю, что Овечкина отпустят в Корею». Свежее мнение из Канады

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон – об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх и выставочных матчах с клубами КХЛ.

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«Проворов будет звездой НХЛ многие годы»

В 73 года бывший защитник «Филадельфии» занимается продажами рекламы в офисе «Флайерз». Джо рассказывает, что в год клуб продает рекламы на 40 миллионов долларов, и на этом деле нужно зарабатывать как можно больше, чтобы потом было чем платить хоккеистам. Кстати, он и сам еще играет в хоккей. Уотсон – капитан команды ветеранов «Филадельфии», которая приехала в Россию на три выставочных матча. Встречи в Казани и Санкт-Петербурге «Флайерз» проиграли: первую по буллитам (6:7), вторую – в основное время (3:6). 20 февраля команда сыграет в Москве на Красной площади. Возможно, именно там выйдет на лед Владимир Путин, чье участие Уотсон не исключал.

В Петербурге ждали Майка Кинэна. По словам Джо, тренер был с командой, но без объяснения причин вернулся в Америку. Может, мы снова увидим «Железного Майка» на тренерской скамейке, а пока другой вопрос: подтолкнут ли такие игры к возобновлению матчей между основными составами клубов НХЛ и КХЛ? С этого и начинается разговор с Уотсоном.

– После матча ветеранов, может, готовы организовать матч основных составов СКА и «Филадельфии»?

– «Флайерз» сейчас все-таки играют регулярный чемпионат, – смеется Уотсон.

– Матч можно провести осенью, например.

– Это возможно. Не уверен, что НХЛ отправит команду в Европу. Мне кажется более вероятным, если российские команды приедут в Северную Америку.

– В Америке вообще заинтересованы в матчах с клубами КХЛ?

– Да, но не думаю, что это произойдет сейчас. В будущем это возможно. Я смотрел матч накануне (17 февраля в КХЛ прошел один матч между «Металлургом» (Магнитогорск) и «Трактором» – Прим.ред.), была очень равная игра, в командах выступают отличные хоккеисты. Они умные и хорошо обучены. Очень приятные ребята.

– В «Филадельфии» играют два российских хоккеиста: Иван Проворов и Роман Любимов.

– Проворов – очень хороший игрок. Он будет звездой лиги многие годы. Ему всего 19 или 20 лет, но какая разница. У нас есть еще Герман Рубцов, мы задрафтовали его в прошлом году, это хорошее пополнение для «Филадельфии». Сейчас он проводит первый год в юниорской лиге. Мы ждем больших дел от российских игроков.

«Не знаю, где вообще предел у Ягра»

– В России очень ждут, когда Александр Овечкин наконец-то выиграет Кубок Стэнли.

– У «Вашингтона» команда, которая должна выиграть плей-офф в этом году. Это должен быть их год. В прошлом сезоне они неудачно выступили. Сейчас «Кэпиталз» способны взять титул. У команды отличная вратарская и защитная линия, еще они много забивают. «Вашингтон» – главный фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина будет напряженное время.

– Кстати, «Вашингтон» готов отпустить Овечкина на Олимпиаду в Корею.

– Я не знаю, что там произойдет. Это будет война. Не думаю, что его отпустят. Тем более на три-четыре недели во время регулярного чемпионата. Вопрос в том, кто оплатит поездку: НХЛ или МОК. Не уверен, что Овечкину разрешат уехать. То же самое могу сказать и об остальной части игроков НХЛ. Я думаю, лига все-таки отпустит игроков, но если не разрешит – хоккеистам будет очень трудно уехать из команд на Олимпиаду. Это будет большая проблема.

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– Вы работали в «Филадельфии», когда там выступал Яромир Ягр. Как ему удается играть в 45?

– Он поддерживает свое здоровье и находится в хорошей форме. Ягр не пьет, не курит, иногда даже тренируется по ночам. Когда лед закрыт, он находит ключи и самостоятельно тренируется. Эти мелочи делают его все лучше. Не знаю, где вообще предел. Яромир и так много лет остается звездой НХЛ. Это честь для лиги.

– Если организуете еще один матч ветеранов СКА и «Флайерз» – позовете Ягра?

– Разумеется. Только не уверен, что он собирается завершать карьеру.

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