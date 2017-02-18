Сергей Чепинога: Бои в стойке лидируют по зрелищности, динамике и драматургии

Интервью с президентом W5 Сергеем Чепиногой, посвященное новому формату работы организации в России, его точке зрения на боевой спорт и сегодняшнему турниру в Москве.

- Первый турнир года W5 состоится уже сегодня. В главном событии примет участие великий Джорджио Петросян, который еще никогда не приезжал в Россию. Как удалось его заполучить?

А кто из профессиональных бойцов сегодня не хочет быть участником Мировой версии W5? Годами выстроенные партнерские отношения с Карло Ди Блази сделали этот бой возможным, ведь каждый из нас заинтересован в развитии и популяризации кикбоксинга во всём мире.

- W5 не проводила турниров на больших площадках в России с августа 2015 года. Что изменилось в этот раз? Появились какие-то новые особенности организации?

Появился новый формат работы W5 совместно с промоутерскими компаниями «Плечом к Плечу» и «Мир бокса». Интерес к России у нас никогда не пропадал и всегда будет оставаться - это ведь наша родина! Хочу напомнить, что одной из причин создания W5 была возможность организации международной площадки для роста российских бойцов и продвижения их на мировой арене профессиональног о кикбоксинга.

- Как вы оцениваете шансы российского чемпиона мира по версии W5 Артёма Пашпорина в этом поединке? Петросян побеждал Аскерова, Космо, Кущенко, Ван Русмалена, Замбидиса… и многих других топов. Джорджио и Артём вообще из одной лиги?

- Скептики могли бы назвать такой поединок мисматчем, однако Артём доказал, что умеет преподносить большие сюрпризы. Его победа над Космо Алешандре в весе до 71 кг стала сенсацией, а тогда тоже многие говорили, что мы отдаем парня на растерзание. У Артёма свой стиль боя, он скоростной, резкий и, что очень важно, молодой атлет, способный навязать свой рисунок поединка любому конкуренту. Я знаю, что поклонники Петросяна иногда задают вопросы, кто же этот новый соперник непобедимого Джорджио? Возможно, после 18 февраля еще больше людей узнает who is Mr . Pashporin.

- Этот бой, несомненно, большой шаг вперёд для Артёма. Однако Петросян никогда не участвовал в турнирной сетке W5, а тут сразу претендует на мировой титул. Он - легенда, но справедливо ли это?

- По нашим правилам, титул чемпиона мира может быть разыгран в ходе турнира-четвёрки : чтобы завоевать пояс боец должен выиграть два боя, в которых предусмотрено три раунда по три минуты. Защищать пояс можно в таком же порядке, если другой боец поднимается в рейтинговой сетке и становится претендентом. В то же время, существует вариант, когда атлет с мировым именем претендует на наш титул. В этом случае мы можем позволить ему стать официальным претендентом в пятираундовом поединке против нашего чемпиона.

- Что вы можете сказать о других титульных боях вечера? Владимир Идрани будет воевать с Александром Стецуренко, а Сергио Вилзен – с Тимуром Надровым.

- У Александра Стецуренко, действующего чемпиона мира по нашей версии, просто огромный боевой опыт и хороший бокс, он обладает жестким нокаутирующим ударом, твердым характером и хорошими физическими кондициями. Я горжусь, что Александр – наш чемпион, который всегда готов показать зрелищные бои. Его соперник – не менее опытный словак Владимир Идрани, который у себя на родине пребывает практически в ранге национального героя. Великолепный боксёр со своим собственным стилем, умением проводить яркие комбинации, не уступающий Стецуренко характером. Но есть большой вопрос, уедет ли чемпионский пояс W5 в Словакию? Он там не был с тех пор, как его завоёвывал Владимир Моравчик, другая словацкая легенда.

Тимур Надров - молодой боец, который обладает жесткостью характера и амбициями. Он будет претендовать на титул Серджио Вилзена, который носит наш чемпионский пояс с 2014 года. Вилзен – жесткий и взрывной боец, способный наказать за любое неосторожное движение. Будет битва!

- Равнозначная ли оппозиция составлена знаменитому чеченскому атлету Турпалу Токаеву в лице француза Кулибали Абдармана?

- Я бы хотел проверить на качество обоих бойцов, а после уже делать выводы. Кто и как подготовился к этому бою, решит исход поединка, оба настоящие профессионалы.

- После спорного поражения в июле Влад Туйнов снова набирает обороты и стал побеждать нокаутами. Что вы можете сказать о его новом оппоненте из турции Али Чакире? Он не очень-то известен…

- Про тот бой я уже неоднократно высказывался, в том числе и в своём фейсбуке. Если коротко, то экстрараунд в поединке с Миланом Палешем был лишним. Милан, серьёзный соперник, хороший боец, но перед встречей с ним у Влада была длинная серия боёв, он был травмирован. Это не оправдание, конечно. Возможно, в реванше мы сможем окончательно решить кто из этих двух уважаемых мною спортсменов действительно сильнее.

- В октябре Туйнов стал чемпионом Европы по версии W5. Планируется ли защита пояса в ближайшее время? Может быть, известен потенциальный соперник?

- Да, Влад взял первый титул по версии своего родного промоушена W5. Мы планируем не откладывать защиту в долгий ящик, т.к. этот бой нужен и нам и, конечно, самому Владу для дальнейшего роста… Скорее всего, защита состоится на одном из европейских турниров W5. Сейчас не могу сказать точно, пройдёт ли она в первой или второй половине этого года. Соперников подбираем. Возможен вариант при котором, претендентом на титул Влада станет одна восходящая звезда, голландец, который, как и Влад, сейчас находится в числе самых перспективных атлетов Европы…

- Лукаш Плавецкий, которого Владислав Туйнов убедительно победил на венском турнире W5 в конце 2015 года, недавно был подписан в Glory, где скоро проведет свой дебютный бой. Как Вы оцениваете шансы Влада на попадание в ринг этой организации? Нужно ли это ему?

- Влад интересный боец, достойный любого промоушена, в том числе и Glory. Его победа над Лукашем была более чем убедительна. В то же время попадание польского бойца в Glory мне лично очень понятно. Лукаш Плавецкий - хороший и надежный спорт смен, который всегда показывает очень качественные и привлекательные поединки. Желаю ему удачи, слежу также за ним и его дальнейшим ростом!

- Возвращаясь к московскому турниру W5, давайте поговорим о еще одном очень перспективном бойце Станиславе Казанцеве. Что принесет Стасу поединок против Адамовича после победы над более жестким соперником Стевелмансом?

- Стас - один из моих фаворитов, который прошел большой путь. Техничный, скоростной и выносливый, с очень симпатичной лично для меня манерой поединка! Марко - восходящая звезда из Сербии. Боец с характером и твердой психикой, огромной поддержкой своей команды и тренера. Мне очень интересен этот поединок, он станет замечательным подарком для всех любителей профессиональног о кикбоксинга. Что касается дальнейших планов в отношении Стаса, хочу сказать, что все в его руках и руках его тренерского штаба. Стабильная и последовательная работа с его командой дает нам уверенность в построении дальнейшего сотрудничества и взаимных перспектив.

- Даже в рамках одного промоушена W5 в дивизионе до 71 кг назревает серьёзная конкуренция… Казанцев, Туйнов, Пашпорин, Крис Нгимби, подрастающий Сергей Чадин… Никола Цимеша, Марко Адамович. Как совместить выступления этих бойцов и дать им дальнейший рост, не сталкивать друг с другом, по крайней мере, своих же соотечественнико в?

- Рейтинги все расставят на свои места! В ближайшие дни мы закончим официальное формирование обновленного рейтинга бойцов, согласно позициям в сетке Мировой версии W5. 71 кг – это всегда был и сейчас остается самым тесным дивизионом! В том и весь интерес! Нас ждёт еще много ярких и по-настоящему конкурентных поединков!

- Если коротко, то в чем, на ваш взгляд, преимущество кикбоксинга как вида единоборств, и почему публике надо посетить московский турнир W5?

- Если совсем коротко, то такие события вообще нельзя пропускать! Во-первых, потому что это международный турнир, где будут выступать наши соотечественники , которым нужна наша поддержка! До текущего момента все российские бойцы могли добиться популярности только на иностранных площадках, но есть W5, международная организация с российскими корнями, и в этом году нам уже исполняется 10 лет!

В чем преимущество кикбоксинга? Если бы я плохо разбирался в MMA, то сказал бы, что все бои в стойке гораздо привлекательнее и динамичнее, чем те, где много борьбы и партера. Однако современные бои по правилам смешанных единоборств порой похожи на настоящую шахматную партию, от просмотра которой я лично также получаю огромное удовольствие. Тем не менее, кикбоксинг был и останется мне ближе. Я считаю, что бои в стойке с огромным отрывом лидируют по зрелищности, энергетике, динамике и драматургии, в них есть очевидная конкуренция. Современный профессиональный кикбоксинг объединяет в себе всё самое лучшее, что присуще боевому ударному спорту: хорошие руки – от бокса, хорошие колени - это тайского бокса, отличные лоукики - от карате - кёкусинкай, - можно еще перечислять! Пройдёте ли вы мимо всего этого, будучи поклонником боевых искусств?