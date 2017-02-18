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Сергей Чепинога: Бои в стойке лидируют по зрелищности, динамике и драматургии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Чепинога: Бои в стойке лидируют по зрелищности, динамике и драматургии

Интервью с президентом W5 Сергеем Чепиногой, посвященное новому формату работы организации в России, его точке зрения на боевой спорт и сегодняшнему турниру в Москве.

- Первый турнир года W5 состоится уже сегодня. В главном событии примет участие великий Джорджио Петросян, который еще никогда не приезжал в Россию. Как удалось его заполучить?

А кто из профессиональных бойцов сегодня не хочет быть участником Мировой версии W5? Годами выстроенные партнерские отношения с Карло Ди Блази сделали этот бой возможным, ведь каждый из нас заинтересован в развитии и популяризации кикбоксинга во всём мире.

- W5 не проводила турниров на больших площадках в России с августа 2015 года. Что изменилось в этот раз? Появились  какие-то новые  особенности организации?

Появился новый формат работы W5 совместно с промоутерскими компаниями «Плечом к Плечу» и «Мир бокса». Интерес к России у нас никогда не пропадал и всегда будет оставаться - это ведь наша родина! Хочу напомнить, что одной из причин создания W5 была возможность организации международной площадки для роста российских бойцов и продвижения их на мировой арене профессионального кикбоксинга. 

- Как вы оцениваете шансы российского чемпиона мира по версии W5 Артёма Пашпорина в этом поединке? Петросян побеждал Аскерова, Космо, Кущенко, Ван Русмалена, Замбидиса… и многих других топов. Джорджио и Артём вообще из одной лиги? 

- Скептики могли бы назвать такой поединок мисматчем, однако Артём доказал, что умеет преподносить большие сюрпризы. Его победа над Космо Алешандре в весе до 71 кг стала сенсацией, а тогда тоже многие говорили, что мы отдаем парня на растерзание. У Артёма свой стиль боя, он скоростной, резкий  и, что очень важно, молодой атлет, способный навязать свой рисунок поединка любому конкуренту. Я знаю, что поклонники Петросяна иногда задают вопросы, кто же этот новый соперник непобедимого Джорджио? Возможно, после 18 февраля еще больше людей узнает who is Mr. Pashporin. 

- Этот бой, несомненно, большой шаг вперёд для Артёма. Однако Петросян никогда не участвовал в турнирной сетке W5, а тут сразу претендует на мировой титул. Он - легенда, но справедливо ли это? 

- По нашим правилам, титул чемпиона мира может быть разыгран в ходе турнира-четвёрки: чтобы завоевать пояс боец должен выиграть два боя, в которых предусмотрено три раунда по три минуты. Защищать пояс можно в таком же порядке, если другой боец поднимается в рейтинговой сетке и становится претендентом. В то же время, существует вариант, когда атлет с мировым именем претендует на наш титул. В этом случае мы можем позволить ему стать официальным претендентом в пятираундовом поединке против нашего чемпиона.

- Что вы можете сказать о других титульных боях вечера? Владимир Идрани будет воевать с Александром Стецуренко, а Сергио Вилзен – с Тимуром Надровым.

- У Александра Стецуренко, действующего чемпиона мира по нашей версии, просто огромный боевой опыт и хороший бокс, он обладает жестким нокаутирующим ударом, твердым характером и хорошими физическими кондициями. Я горжусь, что Александр – наш чемпион, который всегда готов показать зрелищные бои. Его соперник – не менее опытный словак Владимир Идрани, который у себя на родине пребывает практически в ранге национального героя. Великолепный боксёр со своим собственным стилем, умением проводить яркие комбинации, не уступающий Стецуренко характером. Но есть большой вопрос, уедет ли чемпионский пояс W5 в Словакию? Он там не был с тех пор, как его завоёвывал Владимир Моравчик, другая словацкая легенда.

Тимур Надров - молодой боец, который обладает жесткостью характера и амбициями. Он будет претендовать на титул Серджио Вилзена, который носит наш чемпионский пояс с 2014 года. Вилзен – жесткий и взрывной боец, способный наказать за любое неосторожное движение. Будет битва!

- Равнозначная ли оппозиция составлена знаменитому чеченскому атлету Турпалу Токаеву в лице француза Кулибали Абдармана? 

- Я бы хотел проверить на качество обоих бойцов, а после уже делать выводы. Кто и как подготовился к этому бою, решит исход поединка, оба настоящие профессионалы.

- После спорного поражения в июле Влад Туйнов снова набирает обороты и стал побеждать нокаутами. Что вы можете сказать о его новом оппоненте из турции Али Чакире? Он не очень-то известен…

- Про тот бой я уже неоднократно высказывался, в том числе и в своём фейсбуке. Если коротко, то экстрараунд в поединке с Миланом Палешем был лишним. Милан, серьёзный соперник, хороший боец, но перед встречей с ним у Влада была длинная серия боёв, он был травмирован. Это не оправдание, конечно. Возможно, в реванше мы сможем окончательно решить кто из этих двух уважаемых мною спортсменов действительно сильнее. 

- В октябре Туйнов стал чемпионом Европы по версии W5. Планируется ли защита пояса в ближайшее время? Может быть, известен потенциальный соперник? 

- Да, Влад взял первый титул по версии своего родного промоушена W5. Мы планируем не откладывать защиту в долгий ящик, т.к. этот бой нужен и нам и, конечно, самому Владу для дальнейшего роста… Скорее всего, защита состоится на одном из европейских турниров W5. Сейчас не могу сказать точно, пройдёт ли она в первой или второй половине этого года. Соперников подбираем. Возможен вариант при котором, претендентом на титул Влада станет одна восходящая звезда, голландец, который, как и Влад, сейчас находится в числе самых перспективных атлетов Европы…

- Лукаш Плавецкий, которого Владислав Туйнов убедительно победил на венском турнире W5 в конце 2015 года, недавно был подписан в Glory, где скоро проведет свой дебютный бой. Как Вы оцениваете шансы Влада на попадание в ринг этой организации? Нужно ли это ему?

- Влад интересный боец, достойный любого промоушена, в том числе и Glory. Его победа над Лукашем была более чем убедительна. В то же время попадание польского бойца в Glory мне лично очень понятно. Лукаш Плавецкий - хороший и надежный спортсмен, который всегда показывает очень качественные и привлекательные поединки. Желаю ему удачи, слежу также за ним и его дальнейшим ростом! 

- Возвращаясь к московскому турниру W5, давайте поговорим о еще одном очень перспективном бойце Станиславе Казанцеве. Что принесет Стасу поединок против Адамовича после победы над более жестким соперником Стевелмансом?

- Стас - один из моих фаворитов, который прошел большой путь. Техничный, скоростной и выносливый, с очень симпатичной лично для меня манерой поединка! Марко - восходящая звезда из Сербии. Боец с характером и твердой психикой, огромной поддержкой своей команды и тренера. Мне очень интересен этот поединок, он станет замечательным подарком для всех любителей профессионального кикбоксинга. Что касается дальнейших планов в отношении Стаса, хочу сказать, что все в его руках и руках его тренерского штаба. Стабильная и последовательная работа с его командой дает нам уверенность в построении дальнейшего сотрудничества и взаимных перспектив. 

- Даже в рамках одного промоушена W5 в дивизионе до 71 кг назревает серьёзная конкуренция… Казанцев, Туйнов, Пашпорин, Крис Нгимби, подрастающий Сергей Чадин… Никола Цимеша, Марко Адамович. Как совместить выступления этих бойцов и дать им дальнейший рост, не сталкивать друг с другом, по крайней мере, своих же соотечественников? 

- Рейтинги все расставят на свои места! В ближайшие дни мы закончим официальное формирование обновленного рейтинга бойцов, согласно позициям в сетке Мировой версии W5. 71 кг – это всегда был и сейчас остается самым тесным дивизионом! В том и весь интерес! Нас ждёт еще много ярких и по-настоящему конкурентных поединков!

- Если коротко, то в чем, на ваш взгляд, преимущество кикбоксинга как вида единоборств, и почему публике надо посетить московский турнир W5?

- Если совсем коротко, то такие события вообще нельзя пропускать! Во-первых, потому что это международный турнир, где будут выступать наши соотечественники, которым нужна наша поддержка! До текущего момента все российские бойцы могли добиться популярности только на иностранных площадках, но есть W5, международная организация с российскими корнями, и в этом году нам уже исполняется 10 лет!

В чем преимущество кикбоксинга? Если бы я плохо разбирался в MMA, то сказал бы, что все бои в стойке гораздо привлекательнее и динамичнее, чем те, где много борьбы и партера. Однако современные бои по правилам смешанных единоборств порой похожи на настоящую шахматную партию, от просмотра которой я лично также получаю огромное удовольствие. Тем не менее, кикбоксинг был и останется мне ближе. Я считаю, что бои в стойке с огромным отрывом лидируют по зрелищности, энергетике, динамике и драматургии, в них есть очевидная конкуренция. Современный профессиональный кикбоксинг объединяет в себе всё самое лучшее, что присуще боевому ударному спорту: хорошие руки – от бокса, хорошие колени - это тайского бокса, отличные лоукики - от карате - кёкусинкай, - можно еще перечислять! Пройдёте ли вы мимо всего этого, будучи поклонником боевых искусств?

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