10 текстов «Советского спорта» о бое Емельяненко – Митрион

Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом начнется в воскресенье рано утром. Если вы не подготовились к просмотру этой битвы, «Советский спорт» Вам в этом поможет!

Фаворитом этого боя, по мнению букмекеров, является Федор Емельяненко (коэфф. 1,60). Наши цифры также говорят о том, что в предстоящем поединке Федор должен одержать победу. Однако, цифры цифрами, но ММА — очень непредсказуемый вид спорта, в котором все может решить один единственный удар. Федор должен иметь преимущество в борьбе и в скорости, Митрион же, более мощный.

И вот настал этот момент. Объявляют Последнего императора и Федор надвигается к октагону. Американская толпа в шоке. Она рукоплещет. Все хотят потрогать Федора, и он, в своем легендарном свитере, проходя мимо фанатов, старается некоторым подарить частичку счастья. Мэтт Митрион, кажется, потрясен больше всех. Кого-кого, но Федора он явно не ждал. Но Мэтт, парень приятный, не стал раскидываться громкими словами.

Свитер Федора Емельяненко стал настолько популярным, что его обсуждает весь мир ММА. Так промоутерская организация Bellator сняла маленький фильм, в котором рассказывается о вещи Последнего императора.

18 «убойных вопросов». Узнай кто ты в результате ответов: милое, типичное, пропустившее или одобряющее.

Смотрим последние поединки Мэтта Митриона.

«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.

Складывается такое ощущение, что Федор находится в каком-то реалити-шоу. За ним постоянно ходят операторы Bellator и снимают на видео все, что делает боец. Видеооблог называется «Неделя боя».

- Ваш соперник Мэтт Митрион. Какова была ваша первая реакция, когда узнали, что биться придется с ним? Что слышали о нем раньше?

- Я смотрел его бои. Когда он дрался в Англии, мне удалось присутствовать в зале. Именно тогда глава Bellator Скотт Кокер предложил мне бой с ним и я согласился. Митрион — опытный боец, хороший ударник. У него быстрые руки.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о сильных и слабых сторонах американца. Для того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.

Виталий Минаков

– Глупо говорить, что Федор уже не тот, поскольку он до сих пор является очень опасным бойцом. Не стоит обращать внимание на его возраст. Почему? Федор в свои годы до сих пор успешно проводит серию ударов, умеет вовремя «взорваться». Посмотрите на его дивизион, в этом списке практически нет бойцов, которые способны делать подобные вещи. Емельяненко всегда пытается закончить свою атаку нокаутом или переводом в партер, а это огромный плюс. Сейчас ведь тяжеловесы бьют один-два удара максимум, а тройка – вообще редкость.