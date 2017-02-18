10 текстов «Советского спорта» о бое Емельяненко – Митрион
Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом начнется в воскресенье рано утром. Если вы не подготовились к просмотру этой битвы, «Советский спорт» Вам в этом поможет!
Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
Фаворитом этого боя, по мнению букмекеров, является Федор Емельяненко (коэфф. 1,60). Наши цифры также говорят о том, что в предстоящем поединке Федор должен одержать победу. Однако, цифры цифрами, но ММА — очень непредсказуемый вид спорта, в котором все может решить один единственный удар. Федор должен иметь преимущество в борьбе и в скорости, Митрион же, более мощный.
«Лучший тяжеловес мира теперь наш». Как Bellator гордится подписанием Федора Емельяненко
И вот настал этот момент. Объявляют Последнего императора и Федор надвигается к октагону. Американская толпа в шоке. Она рукоплещет. Все хотят потрогать Федора, и он, в своем легендарном свитере, проходя мимо фанатов, старается некоторым подарить частичку счастья. Мэтт Митрион, кажется, потрясен больше всех. Кого-кого, но Федора он явно не ждал. Но Мэтт, парень приятный, не стал раскидываться громкими словами.
Легенда о свитере Федора Емельяненко
Свитер Федора Емельяненко стал настолько популярным, что его обсуждает весь мир ММА. Так промоутерская организация Bellator сняла маленький фильм, в котором рассказывается о вещи Последнего императора.
Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»
18 «убойных вопросов». Узнай кто ты в результате ответов: милое, типичное, пропустившее или одобряющее.
Мощный, но в борьбе - «ноль». Последние бои Мэтта Митриона
Смотрим последние поединки Мэтта Митриона.
Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион
«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.
Федор под прицелом. Что делает Емельяненко в преддверии боя с Митрионом
Складывается такое ощущение, что Федор находится в каком-то реалити-шоу. За ним постоянно ходят операторы Bellator и снимают на видео все, что делает боец. Видеооблог называется «Неделя боя».
«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»
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Ваш соперник Мэтт Митрион. Какова была
ваша первая реакция, когда узнали, что
биться придется с ним? Что слышали о нем
раньше?
- Я смотрел его бои. Когда он дрался в Англии, мне удалось присутствовать в зале. Именно тогда глава Bellator Скотт Кокер предложил мне бой с ним и я согласился. Митрион — опытный боец, хороший ударник. У него быстрые руки.
Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта Митриона
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о сильных и слабых сторонах американца. Для того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.
«Федор должен «ломать» Митриона в партере». Бойцы ММА – о бое Емельяненко
ВИТАЛИЙ МИНАКОВ
– Глупо говорить, что Федор уже не тот, поскольку он до сих пор является очень опасным бойцом. Не стоит обращать внимание на его возраст. Почему? Федор в свои годы до сих пор успешно проводит серию ударов, умеет вовремя «взорваться». Посмотрите на его дивизион, в этом списке практически нет бойцов, которые способны делать подобные вещи. Емельяненко всегда пытается закончить свою атаку нокаутом или переводом в партер, а это огромный плюс. Сейчас ведь тяжеловесы бьют один-два удара максимум, а тройка – вообще редкость.