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10 текстов «Советского спорта» о бое Емельяненко – Митрион

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: Associated Press

Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом начнется в воскресенье рано утром. Если вы не подготовились к просмотру этой битвы, «Советский спорт» Вам в этом поможет!

Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона

Фаворитом этого боя, по мнению букмекеров, является Федор Емельяненко (коэфф. 1,60). Наши цифры также говорят о том, что в предстоящем поединке Федор должен одержать победу. Однако, цифры цифрами, но ММА — очень непредсказуемый вид спорта, в котором все может решить один единственный удар. Федор должен иметь преимущество в борьбе и в скорости, Митрион же, более мощный.

«Лучший тяжеловес мира теперь наш». Как Bellator гордится подписанием Федора Емельяненко

И вот настал этот момент. Объявляют Последнего императора и Федор надвигается к октагону. Американская толпа в шоке. Она рукоплещет. Все хотят потрогать Федора, и он, в своем легендарном свитере, проходя мимо фанатов, старается некоторым подарить частичку счастья. Мэтт Митрион, кажется, потрясен больше всех. Кого-кого, но Федора он явно не ждал. Но Мэтт, парень приятный, не стал раскидываться громкими словами.

Легенда о свитере Федора Емельяненко

Свитер Федора Емельяненко стал настолько популярным, что его обсуждает весь мир ММА. Так промоутерская организация Bellator сняла маленький фильм, в котором рассказывается о вещи Последнего императора.

Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»

18 «убойных вопросов». Узнай кто ты в результате ответов: милое, типичное, пропустившее или одобряющее.

Источник: «Советский спорт»

Мощный, но в борьбе - «ноль». Последние бои Мэтта Митриона

Смотрим последние поединки Мэтта Митриона.

Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.

Федор под прицелом. Что делает Емельяненко в преддверии боя с Митрионом

Складывается такое ощущение, что Федор находится в каком-то реалити-шоу. За ним постоянно ходят операторы Bellator и снимают на видео все, что делает боец. Видеооблог называется «Неделя боя».

«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»

- Ваш соперник Мэтт Митрион. Какова была ваша первая реакция, когда узнали, что биться придется с ним? Что слышали о нем раньше?
- Я смотрел его бои. Когда он дрался в Англии, мне удалось присутствовать в зале. Именно тогда глава Bellator Скотт Кокер предложил мне бой с ним и я согласился. Митрион — опытный боец, хороший ударник. У него быстрые руки.

Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта Митриона

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о сильных и слабых сторонах американца. Для того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.

«Федор должен «ломать» Митриона в партере». Бойцы ММА – о бое Емельяненко

ВИТАЛИЙ МИНАКОВ

Виталий Минаков
Виталий Минаков

– Глупо говорить, что Федор уже не тот, поскольку он до сих пор является очень опасным бойцом. Не стоит обращать внимание на его возраст. Почему? Федор в свои годы до сих пор успешно проводит серию ударов, умеет вовремя «взорваться». Посмотрите на его дивизион, в этом списке практически нет бойцов, которые способны делать подобные вещи. Емельяненко всегда пытается закончить свою атаку нокаутом или переводом в партер, а это огромный плюс. Сейчас ведь тяжеловесы бьют один-два удара максимум, а тройка – вообще редкость.

Голосование: Как завершится бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион? (19 февраля, Bellator 172)
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