«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара Алханова

Сегодня стало известно, что в отставку был отправлен вице-президент грозненского «Терека» и экс-министр спорта Чеченской Республики Хайдар Алханов. Спортивный функционер продолжит работать на посту генерального директора футбольной академии «Рамзан» – будет работать на благо молодежного спорта Чечни.

Нам Хайдар Минералович запомнился не только своей работой грозненском клуба, которая, без сомнений, вызывает уважение, но и огненными высказываниями. За словом Алханов в карман никогда не лез, за что и прослыл едва ли не самым острым языком российского футбола.

«Советский спорт» решил вспомнить самые острые из цитат Хайдара Алханова. Хотели собрать десятку, но в итоге набралось 20 высказываний, которыми мы захотели поделиться со своими читателями.

О борьбе за выход в премьер-лигу

В 2007 году «Терек» во второй раз в своей истории боролся за выход в премьер-лигу. Уже тогда Алханов начал неудачи команды списывать на судейскую предвзятость. После игры с КАМАЗом Хайдар Минералович копнул еще глубже.

- Не было никаких угроз! Я просто сказал ему: «Да, мы смолчим, но другие…». Мало ли кто ещё столкнётся с таким произволом. Что там говорить?! Всё уже сказано. Никаких претензий к игрокам соперника у меня нет, а вот к арбитру… Было видно, что он судил, мягко говоря, необъективно. У нас сложилось впечатление, что подобное судейство было кому-то нужно. Скорее всего, нашим соперникам, которые борются за выход в премьер-лигу. Кто за ними стоит, не знаю. «Терек» не пользовался «околофутбольным и технологиями». Просто кто-то не хочет видеть нас в премьер-лиге. Президент Республики Рамзан Кадыров пока не вмешивается в происходящее. С ним мне наверняка предстоит серьёзный разговор по поводу того, что, извиняюсь за выражение, творят с нашей командой. Уверен: Рамзан Ахматович сделает определённые выводы. И на кого «выходить», он тоже знает. Знаю, кому это выгодно. Но сказать не могу. Потому что, если я озвучу всё то, что вы хотите услышать, у нашей команды будет ещё больше проблем.

О «судье продажной»

Еще одна громкая история. И снова с участие судей. Теперь в адрес арбитра высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Прямо во время матча. В микрофон на стадионе

- На стадионе звук пошел эхом, никто из зрителей не понял слов из динамика. Звук хорошо лег только на телетрансляцию. Арбитр Вилков, находясь на поле, тоже ничего не понял. После матча мы с ним расстались нормально. У него не было претензий. А я сказал: «Что ж, бывает, это футбол...

- Это был крик души! Тяжело было за этим наблюдать — отмененный гол, удаленный по несправедливости игрок… Да, микрофон оказался у Рамзана Ахматовича Кадырова, так как он должен был выступить перед началом матча. Но случилось минутное опоздание, выступление отменили, а микрофон остался рядом. В какой-то момент эмоции вырвались наружу. Перед всем футбольным сообществом глава республики извинился, но только не перед арбитром. Мы считаем, что судейство в этом матче было предвзятым.

О поддержке команды с помощью микрофона

Позже был эпизод, когда в Грозном диктор на стадионе открыто призывал поддержать команду.

- Я считаю позором для «Зенита» все, что было на футбольном поле. Мы переиграли соперника по всем статьям. Так что нечего оправдываться. Я лично считаю, что судья наоборот слишком многое позволял «Зениту», прощая гостям наглые выходки, сделанные исподтишка. Рыбуса чуть не убили! Микрофон? Ну и что? Причем здесь это? Игра происходит на поле. Как говорится, плохому танцору известно что мешает.

О судьях

И еще пара цитат Алханова в тему футбольных арбитров.

- Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она. Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать всё. Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода. Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано.

- У нас обычно не бывает претензий к назначениям. Только раз клуб высказался по этому поводу, но не собираемся это делать каждый раз. А претензии предъявляем не только мы, а большинство клубов после каждого тура. По большому счету без разницы, кто будет нас судить - Мешков или другой арбитр. Лишь бы не Лапочкин и Карасев, которые все время почему-то «убивают» «Терек». То, что Лапочкин у нас натворил в матче с «Аланией», это уму непостижимо. Не удивлюсь, если питерского арбитра назначат еще на наш матч. Мы никогда в жизни не хотим видеть его на матчах с участием «Терека».

О договорном матче с «Уралом»

Больная тема и для «Терека» и для «Урала».

- Даже отвечать не хочу на эти вопросы, без комментариев. Мне уже надоела эта тема, два года ее поднимаете! Давай, до свидания.

О букмекерах и договорняках

Еще немного про игры между командами из Грозного и Екатеринбурга.

- Я лично буду делать все, чтобы противодействова ть слухам о договорных матчах. Я вынесу этот вопрос на обсуждение на общем собрании РФПЛ. Я предлагаю, чтобы букмекеры, которые распространяют слухи о якобы договорном характере матчей, платили штрафы за то, что позорят клубы. Информация, которая появилась, – полный бред. И из-за нее так получилось, что если бы мы сегодня выиграли, все бы сказали, что «Урал» «сдал» нам игру. Мы заранее находились в кошмарном положении. «Терек» убили психологически. Ситуация получилась такая, что я лично даже и не знал, что лучше – победить или проиграть. Если бы выиграли, могли бы столько мусора на нас повесить, что его было бы очень сложно выгребать. Так что с какой-то стороны даже хорошо, что встреча завершилась вничью.

О Спартаке Гогниеве

Наверняка все помнят, как игрока «Краснодара» Спартака Гогниева избивали на поле. Вот что об этом тогда рассказал Хайдар Алханов.

- Было удалено два игрока за неспортивное поведение. Наш ушёл с поля, игрок «Краснодара» (Гогниев) не хотел уходить, ударил в грудь судью. Его еле-еле вывели. Он начал матом орать на трибуны. Там болельщиков-то было человек 40-50 от силы. Повел себя по-хулигански, по-хамски. Когда он подошёл к трибуне, пару человек выскочило, немножко до него они добрались… Невозможно было не ударить, он просто вызывающе вел себя. Судья прекратил встречу по вине краснодарцев, и им засчитали техническое поражение. Инспектор (матча) все указал, как было… … в своей жизни ещё ни разу не видел, чтобы футболист так себя вел. Потом мы зашли в раздевалку, со мной ещё несколько руководителей клуба. Он (Гогниев) извинился, признал свою вину, сказал, что был не прав, сделал это на эмоциях и не должен был себя так вести.

- После того, как матч остановили, мы зашли в раздевалку. Гогниев сам к нам подошел, чуть ли не земным поклоном встретил. Поговорили. Он был полотенцем обмотанный по пояс. Так что я видел его туловище. Все в сохранности. Только нос поврежден, видны следы. Гогниев смеялся, улыбался. Извинялся. Никаких признаков не было, чтобы у него поломаны ребра или что-то такое. Никаких.

О том, что «Спартак» не предоставил поле для тренировки



О другом «Спартаке», московском, который перед одним из матчей отказался предоставлять «Тереку» после для тренировки.

- Мы будем играть. Пускай решение принимают те органы, которые должны это делать. Но поймите, что «Терек» не провёл тренировку, на которую рассчитывал. Если все команды начнут друг другу таким образом вставлять палки в колёса, это будет не чемпионат, а бардак какой-то. Завтра мы не предоставим стадион, потом кто-то ещё не даст, такая эстафета может пойти далеко. Я считаю, что это просто безобразие, безответственнос ть и неуважение к соперникам. Команда в любом случае выйдет на поле и сыграет. Я думаю, что «Спартак» сам себе вырыл яму.

О потасовке с Курбаном Бердыевым

Был эпизод, в котором и сам Алханов едва не прибег к последнему аргументу – к кулакам. Это была игра с «Рубином». Оппонентом мог стать Курбан Бердыев.

- Соперник весь матч играл грубо. Если честно, я не ожидал такого от этой команды, – негодовал Алханов. – Вступиться за свой клуб меня побудило поведение Касаева и Бердыева. И один, и другой перешли всякие границы – принялись материть всех вокруг. А Бердыев ко всему прочему начал постоянно выбегать на поле. Именно об этом я ему и сказал – мол, почему ты здесь хозяйничаешь, ведешь себя своевольно, не обращая внимания ни на кого? На месте КДК я разобрал бы каждое их действие.

- Я точно не считаю Бердыева истинным мусульманином. Он им не является. Ни один мусульманин не позволит себе сказать то, что сказал он, тем более в месяц Рамадан. После игры я подошёл к нему поговорить. У нас не принято нарушать традиции гостеприимства, поэтому я по просьбе нашего президента Рамзана Кадырова сделал первый шаг, пожал Бердыеву руку и сказал ему: «Курбан, ты наш гость – отпускать тебя с конфликтом не имею права». Мы нормально разошлись, но осадок от его слов останется надолго

О комментаторе

Не всегда в неудачах «Терека» были виноваты судьи. Иногда – даже комментаторы.

- Комментатор болел за ЦСКА, прямо с ума сходил и вообще не видел игру нашей команды. Не знаю, как профессиональный тележурналист может себе позволять такие вещи. Мы выглядели точно не хуже москвичей, а где-то даже и превосходили их. Так комментировать просто нельзя!

О задержке «Зенита» в раздевалке

Обижали «Терек» всегда и везде. Ох уж эти двойные стандарты в нашем футболе…

- «Зенит» был на стадионе за час до игры. Не знаю, почему они не выходили на поле. Мне кажется, это был тактический ход Спаллетти, который знал, что «Терек» разминался, готовился к поединку. Когда наши футболисты ушли в раздевалку, чтобы уже выйти на матч, зенитовцы только-только приступили к разминке. В итоге нам пришлось ждать полчаса. Самое интересное – ни инспектор, ни судьи, ни делегат не предупредили нас о том, что матч начнется позже. Парадокс. И никого не наказали. Каждый раз в отношении «Зенита» принимают не совсем понятные решения. Если бы «Терек» вовремя не вышел на разминку, нас бы, наверное, с ОМОНом выгнали на поле.

О снайперах и танках в Грозном

О Грозном постоянно рассказывают небылицы. Как-то раз британский игрок «Ростова», Бентли, «сдал» английской прессе снайперов и танки на улицах столицы Чечни.

- Это все происки английской прессы. «Ростов» прилетел на игру за 45 минут до начала встречи. Мы же обеспечили им сопровождение в виде ГИБДД. Полузащитник назвал полицейских охраной. Для меня неудивительно, в Англии пишут такое про Грозный. На самом деле никаких танков и снайперов, естественно, не было и быть не могло. Нас просто не допустили бы к игре, если бы была такая обстановка. В общем, это какой-то бред. Англичане всегда хотят видеть в Чечне что-то плохое. Они естественно, недовольны, что чемпионат мира будет проводиться в России.

О чемпионате мира-2018

Кстати, в Чечне были практически уверены, что чемпионат мира может приехать и в Грозный.

- Когда стадион откроют, многие убедятся, что здесь нужно проводить такие турниры. Нас даже упрашивать еще будут, чтобы провести матчи чемпионата мира в Грозном.

О поджоге флага Чечни

Болельщики других клубов тоже почему-то недолюбливают «Терек». Они частенько перегибают палку.

- Комментарии? Нет слов, честно говоря… Это решение настолько оскорбительное для нас. С чем его сравнить? Это решение примерно такого же рода, как и сам поджог флага. Не думал, что такое оскорбление можно подвести под штраф в тысячу рублей. Пока пребываю в шоке от решения. Мы, конечно, подумаем. Президент клуба должен сказать слово… Я думаю так: лучше вообще не судить, чем судить так. Не суд, а посмешище. Судья фактически выступил в поддержку подонка.

- Надо учитывать, что у нас вообще нет закона, который может наказать болельщика серьезнее. Поэтому думаю, что «Зенит» достаточно наказал этого болельщика. Хотя такой поступок я приравнял бы к террористическом у акту. Это неуважение к целому региону, к целому народу — и не одному, а всему, который населяет этот регион.

О богатом спонсоре

В какой-то момент «Терек» готов был стать топ-клубом. Так и было бы, если бы не подвел спонсор – Булат Чагаев. А как все прекрасно начиналось!

Сначала:

- Между мной и Булатом состоялся разговор, по итогам которого могу ответственно заявить: в «Тереке» появятся футболисты топ-класса. И никаких рамок у нас нет - спонсор заверил, что ради качественного усиления будут выделены любые средства. Если Чагаев выполнит хотя бы половину из обещанного, то мы все равно сделаем «Терек» суперклубом. Другое дело - я убежден, что Булат свои слова сдержит полностью. Не поверите, но я уже две ночи не сплю - в уме всех звезд мира купил.

- Денег будет гораздо, гораздо больше. Так что не удивляйтесь, если в «Терек» приедет Роналдиньо. Правда, сегодня он уже на исходе своей карьеры – не так быстр и техничен, как раньше.

Потом:

- Честно говоря, мне этот человек с самого начала не внушал особого доверия. Во-первых, он не из футбольного мира, во-вторых, и это главное, он просто вызывал недоверие. В частном порядке могу вам подтвердить, что Чагаев — действительно мошенник.

О премиальных в команде

Денег в команде много никогда не было, но на премии футболистам их никогда не жалели.

- Адилсону Варкену и Мбенгу подарили по «Тойоте Камри». А всем ребятам были выплачены тройные премиальные. Это глава республики расщедрился. Он очень был доволен самой игрой и красивыми голами. Поэтому решил сделать подарки.

О зарплате Жонатана Лежара

- В прошлом году он отказался от половины своей зарплаты. Не по собственной инициативе, конечно. Но он принял наши условия. До этого он получал чрезмерно много. Это была единственная зарплата, которую «Терек» не мог себе позволить. После сокращения Лежар сравнялся по зарплате с нашими лидерами.

О Жераре Депардье

В «Тереке», кстати, думали о подписании не только футбольных звезд.

- Из всех футбольных позиций, думаю, Депардье лучше всего бы смотрелся в воротах. В поле бы ему пришлось тяжело. А вот какую-то часть ворот Депардье бы точно закрыл.

О Рамзане Кадырове

И еще немного о Рамзане Кадырове. На этот раз – с футбольным уклоном.

- Итальянцы были впечатлены спортивной формой Рамзана Кадырова. Их приятно удивило, как Рамзан Ахматович все девяносто минут играет в одном темпе, ведет игру своей команды, раздает пасы и даже забил красивый гол.

О названии «Терека»

Последняя яркая цитата Хайдара Алханова связана со слухами о возможном переименовании «Терека» в «Ахмат». Остается надеяться, что не она стала причиной отставки бывшего министра спорта региона.

- Не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что «Терек» и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Если завтра футбольный клуб «Ахмат» будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской Республики.