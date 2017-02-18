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Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!
Источник: Reuters

Мужская сборная России в упорной борьбе одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира. Антон Шипулин, несмотря на промах на последней стрельбе, сумел удержать преимущество над Фуркадом, который так и не догнал россиянина на последнем круге. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин впервые в карьере стали чемпионами мира.

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1-й этап. Алексей Волков

По одному доппатрону на рубеже

Алексей Волков проводил вторую гонку на чемпионате мира. Первой была индивидуалка, в которой он стрелял лучше всех из россиян (один штраф на 4 стрельбы) и отметился шикарным финишем. Его рывок стал особенно счастливым для американца Лоуэлла Бэйли, который работая за нашим спортсменом, завоевал историческое золото.

Конечно, и тренерскому штабу эта история подсказала: кандидатуру Волкова на эстафету обязательно рассмотреть! Рассмотрели и включили. Все-таки один из самых титулованных наших биатлонистов в этой дисциплине.

Алексей взял на каждой стрельбе по одному доппатрону. Максиму Цветкову он привез 20 секунд и 7-е место.

– Можно было бы пройти быстрее, если бы трасса была готова везде одинаково, – сказал Волков после гонки журналистам Матч ТВ. – Но лыжи скользили только там, где было накатано, и когда я уходил в сторону, чтобы кого-то обогнать, то только терял на этом время, потому лыжи вообще вставали.

Алексей Волков: Обходил, а потом больше проигрывал, и бросил это дело

2-й этап. Максим Цветков

Цветков доказал, что он лучший в мире стрелок

После лежки Максим подтянул сборную России к лидеру: семисекундное отставание от лидера и шестая позиция. А ушел на заключительный круг Цветков четвертым в пяти секундах от первого места, на котором теперь расположились французы.

Наконец, на этом чемпионате мира Максим доказал, что его стрельба одна из лучших в мире: без вопросов закрыл все десять мишеней.

На втором этапе отстали лидировавшие до этого немцы: Бенедикт Долль, новоиспеченный чемпион мира в спринте, едва не ушел на штрафной круг, но все-таки восьми патронов ему хватило, чтобы разобраться с мишенями.

Это вылилось в полминуты отставания для немецкой сборной. Действующие чемпионы мира в мужской эстафете норвежцы к середине гонки проигрывали 45 секунд: так отработали Бьорнадален и Свендсен.

Максим Цветков: От нас всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образом

3-й этап Антон Бабиков

Россияне выходят на первое место

Вы видели лицо Бабикова, когда он подошел к своей второй стрельбе на третьем этапе. На всех биатлонных экранах его показали крупным планом, и стало понятно: он не промахнется. Так и случилось. Не промахнулся он и на лежке, после чего вывел сборную России на первое место и так до конца этапа его не отдал. Да, соперники, хорошо подтянулись к Бабикову: австрийцы подошли вплотную, у французов от 20 секунд осталось 12.

Но как бы то ни было: Антон Бабиков первым отправил на трассу финишера своей команды. Конечно, им был Антон Шипулин.

Беги, Антон, беги!

Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапом

4-й этап. Антон Шипулин

Обогнать Фуркада и финишировать с флагом

Первый круг последнего этапа. Лидируют четыре сборные: Австрия, Россия, Франция, Германия. В именах это Ландертингер, Шипулин, Фуркад, Шемпп.

Первая стрельба. Шипулин начинает, закрывает все, убегает. Фуркад стреляет медленнее, уходит в десяти секундах за россиянином. Шемпп задерживается на коврике: не обходится без доппатрона, австриец тоже теряет на этом время.

Последняя стрельба. Четвертый выстрел Шипулина – неточный. Одного доппатрона хватает, чтобы закрыть эту мишень. А что Фуркад? Конечно, же он точен!

Шипулин уже рванул на стадион, но между ними осталось всего четыре секунды.

Что эти секунды для Фуркада? В борьбе с любым соперником – это капля! Фуркад слизнет и не заметит. Но сегодня он имел дело с Антоном Шипулиным. И вы можете себе представить, что из этих четырех секунд на трассе Шипулин делает восемь! Это почти невероятно! Это сказка, которая секунда за секундой становилась явью.

Антон Шипулин: Еще одна моя мечта осуществилась, за это спасибо команде

Россия – чемпион!

Антон Шипулин финишировал с флагом.

Спасибо, мужики!

Источник: Reuters

Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4x7,5 км
Текстовая трансляция

1. Россия (Волков 1+1; Цветков 0+0; Бабиков 0+0; Шипулин 0+1) – 1:14.15,0 (0+3)
2. Франция (Беатрикс 0+0; Фийон-Майе 1+0; Дестье 3+0; М.Фуркад 0+0) – отставание 5,8 (0+4)
3. Австрия (Месотич 0+1; Эберхард 2+2; Эдер 1+2; Ландертингер 1+1) - +20,1 (0+10)
4. Германия (Лессер 0+0; Долль 1+3; Пайффер 2+1; Шемпп 1+0) – +29,6 (0+8)
5. Италия (Хофер 1+1; Виндиш 0+0; Монтелло 0+1; Бормолини 2+0) – +1.30,8 (0+5)
6. Украина (Прима 1+0; Семенов 0+0; Семаков 2+1; Пидручный 3+3) - +1.41,3 (0+10)
7. США (Бэйли 1+0; Нордгрен 0+1; Бурк 1+3; Догерти 2+0) – +1.50,5 (0+8)
8. Норвегия (Бьорндален 0+2; Свендсен 1+0; Т.Бё 0+4; Й-Т. Бё 2+0) – +2.22,3 (1+8)
9. Болгария – +2.50,3 (1+7)
10. Чехия – +3.10,0 (1+15)
11. Швеция – +3.10,1 (1+11)
...19. Белоруссия – +5.40,1 (4+12)

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