1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Шипулин дал промах на заключительной стойке – Фуркад все пули уложил в мишень. Показалось: все, аут. Как всегда. Наш что-то, конечно, не рассчитает в горячей финишной разборке – француз с холодной головой приведет в исполнение приговор очередным нашим отчаянным надеждам. Сработает неуязвимая чемпионская аура Фуркада – и шипулинская карма неудачника.

И тут!

Шипулин просто вдарил по газам. Врешь, не возьмешь! Врешь, не догонишь! Отвяжись, хлипкий французишка, надоел! Просто достал уже. Со своими хитрозадыми (в смысле – отсидеться за чужой спиной, а потом припустить) повадками. И со своей крючкотворной мелочностью.

Чисто русская победа. Великая русская победа. Так, чтобы по-крупному. Не мелочась.

Как в 1812-м. Почитайте «Войну и мир» Льва Толстого. Вся российская знать изъясняется меж собой исключительно по-французски. Почитает Наполеона полноправным властителем мира. Потом русская армия отступает. Отдает Москву. И казалось, современным нашим языком, – все, аут.

И тут – перелом. Закипающая волна не сопротивления даже, а все нарастающего противодействия агрессору. Достал, французишка! Отцепись, кому сказали! До Парижа твоего гнать тебя будем, как сидорову козу.

Точно так в 2017-м весь биатлонный мир подобострастно глядел на Фуркада снизу вверх – как на своего единственного правителя и властелина. А наши весь чемпионат отступали и отступали, пропуская к вершинам славы всех, кому не лень было на них взойти, вплоть до штатника, прости господи.

А могучая сила, накопленная к Хохфильцену Антоном Шипулиным, только угадывалась, только ощущалась подспудно – не находя реализации.

Ему требовался край. Самый сладкий экстрим. Потому что история, случившая в Хохфильцене меж ним и Фуркадом, не могла оборваться на том формальном примирении. Ему, Антону, может, как еще никогда в жизни требовалось доказать свою принципиальную правоту спортивным делом. В прямой схватке с Фуркадом. Без посторонних.

Биатлонный всевышний все устроил как нельзя лучше.

И, наверное, все мы с вами после этой великой гонки что-то гораздо лучше поняли про самих себя.

Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!