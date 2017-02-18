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«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафету

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Reuters

После золотого финиша российской команды Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин рассказали, как им удалось победить в эстафетной гонке ЧМ-2017. Напомним, что все четверо впервые в карьере стали чемпионами мира.

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Алексей Волков (1-й этап):

– Промахнулся, потому что немножко суетился. И еще вот что обидно: допускал тактические ошибки по ходу дистанции. В тех местах, где можно было обходить соперников, я уходил вбок, но там скольжения совсем не было, лыжи вставали. Получалось, что я не только не обгонял, но и еще кого-то пропускал. Так я три раза пытался выходить, но потом бросил эту затею и просто шел за группой.

На последнем круге Хоффер с Мезотичем так резво начали после рубежа, что я сразу встал за ними и рассчитывал, что вместе с ними подтянемся к лидерам, но они проехали буквально метров триста и сбросили темп. Но выходить их и обгонять по другому снегу не было смысла. А так хотелось, конечно, еще приблизиться к лидеру. Силы на это оставались.

– Первый круг вы шли лидером, чувствовали в себе силы?
– Не хотел уходить в глубину группы, так работалось приятнее, а там, в толпе, суеты больше.

Максим Цветков (2-й этап):

– Работал хорошо, особенно первый круг, чувствовал себя очень уверенно, быстро догнал группу впереди из трех человек. Понимал, что нужно чисто работать на рубежах и потом уже терпеть, сколько возможно. В принципе это и получилось.

Было немного сложно психологически: на первом рубеже успокаивал себя, чтобы чисто отработать. Но самочувствие, конечно, было совсем не таким, как в спринте, поэтому сегодня все получилось. А в спринте неудача меня настигла, видимо, потому что мы не угадали со временем на акклиматизацию. Либо раньше надо было приезжать, либо позже – горы это такое дело.

– У вас была уверенность, что вы попадете в эстафету?
– Да, была, мы заранее обговаривали это. Тренеры сказали мне, что рассчитывают на меня в эстафете. Было непонятно, какой этап я побегу, но вопрос участия был решен давно.

– Каким было настроение в команде перед этой гонкой?
– Настрой был хороший, от нашей команды многого ждут всегда, и мы настраивались только на лучший результат.

– То, что именно от мужской команды ждали медаль, не давило?
– Конечно, это немного давило, но нам ничего не оставалось делать, как показывать свой максимум. Да, не всегда получается, расстраиваемся не мы одни – болельщики тоже. Я хотел бы извиниться за мой спринт перед ними. Слава богу, что теперь все получилось.

1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева

Антон Бабиков (3-й этап):

– В эстафете намного больше волнения по сравнению с личными гонками, тут его действительно ощущаешь по полной. В принципе, все получилось неплохо, единственное, я бы хотел держать более высокую скорость, но трасса была разбитой, а в таких условиях мне пока трудно работать.

На последнем участке, когда я увидел, что Эдер догнал меня, хотел уйти за него, чтобы передать эстафету Антону вторым и чтобы он сидел на своем первом круге за Ландертингером, но Эдер это понимал и тоже не стал выходить вперед, поэтому мы так глуповато потеряли несколько секунд перед передачей.

За стрельбу поставлю себе пять, потому что я не помню, когда стрелял в эстафете без дополнительных патронов.

Антон Шипулин (4-й этап):

– Я хочу сказать спасибо большое своей команде за то, что наконец-то сбылась моя мечта и я стал чемпионом мира. Честно говоря, я не помню, когда последний раз получал эстафету первым перед финишным этапом. Этап Алексея я не видел, потому что в это время разминался, а вот за Бабиковым и Цветковым я следил. Они молодцы!

Когда я промахнулся на последней стрельбе, понял, что у меня еще есть немного времени перед Мартеном, но нужно было обязательно закрывать мишень первым же дополнительным патроном. У меня это получилось, но преимущество сильно уменьшилось. Я принял решение сразу же сделать рывок и убежать от Фуркада, не дожидаясь финишных разборок. Мне ничего не оставалось делать – только убегать, убегать, убегать!

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