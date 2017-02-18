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Отмучились... «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезона

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость армейцев
Радость армейцевИсточник: КХЛ

«Спартаку» не удалось хлопнуть на прощанье дверью. В последнем для себя матче сезона красно-белые были разгромлены армейцами, в третий раз подряд победившими в регулярном чемпионате.

Во вторник спартаковцы подставили подножку лидировавшему в чемпионате СКА, победив команду Олега Знарка в Санкт-Петербурге (4:2). Этой осечкой воспользовались московские армейцы и возглавили турнирную таблицу.

– Не верю в разговоры о том, что питерцы не хотели занимать первое место, дабы избежать свидания с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф, – делился мнением эксперт Алексей Бадюков. – Я комментировал игру СКА со «Спартаком» и уверяю: Свенссон провел гениальный матч, а едва ли не каждый бросок по воротам Шестеркина оборачивался голом.

Питерский подвиг Маркуса Свенссона заставил стихнуть вопросы к наставнику «Спартака» Алексею Ярушкину – зачем в концовке сезона, когда перспектив подняться по турнирной лестнице не остлось никаких, делать ставку на шведа, не лучше ль наиграть доморощенного вратаря. Например, Александра Трушкова или завершавшего в основе прошлый сезон Дениса Синягина?

Свенссона списали «на берег» после первого периода. После 13 бросков шайба пять раз погостила в его воротах. 5:1! Столько же шайб пропустил швед в январском дерби в Лужниках, но после 40 минут игры. Его сменщик Трушков капитулировал единожды, итог 1:6.

– Счет не по игре, в перерыве мы поговорим в раздевалке и выйдем с другим настроением, – обещал нападающий «Спартака» Константин Глазачев, отмечавший в субботу 32-й день рождения.

Мы ему поверили. Да и как не верить автору единственного спартаковского гола в том упомянутом матче-разгроме? Он с мясом продрался на пятачок и завез шайбу в армейские ворота.

1:5 – такой дефицит красно-белые без малого 40 лет назад у армейцев отыгрывали. На той же арене, когда ЦСКА считался базовым клубом сборной. Валерий Брагин, Александр Якушев и их партнеры вырвали победу 6:5.

Но после того, как шайба после дальнего наброса защитника Михаила Науменкова запорхнула в девятку ворот Синягина, сомнений не осталось – камбэка мы не увидим. Как не увидели в составе главного бомбардира красно-белых Райана Стоа, досрочно с 22 голами завершившего сезон. Американец приболел.

Зато увидели драку защитника хозяев Артема Сергеева и Дениса Толпеко. Спартаковец устроил потасовку, выскочив с лавки, что считается вопиющим хоккейным преступлением. Наказание – (4+20) минут штрафа, плюс еще пятерка за размахивание кулаками. Кстати, в лужнецком дерби с Сергеевым дрался капитан красно-белых Максим Потапов, получивший в Череповце травму и оказавшийся в лазарете.

Еще с первого периода болельщики занялись анализом пар в первом раунде плей-офф. Обладатель Кубка Континента ЦСКА встретится с «Йокеритом», СКА – с «Витязем»…

«Спартак» – на предпоследнем, 13-м месте. Ниже рассыпавшегося «Медвешчака».

Так красно-белые «хлопнули» на прощанье дверью.

Матч

ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)

Голы:

Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).

Место и дата

18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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