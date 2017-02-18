СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить
Регулярный чемпионат
все-таки сложился так, что у нас меньше шансов на снятие проклятия «кто выиграл
Кубок континента, не берет Кубок Гагарина», чем мы рассчитывали.
СКА продолжит ротацию суперсостава и в Кубке Гагарина
В последнем матче регулярки с «Торпедо» отдохнуть дали
ключевой паре защитников Белов – Яковлев, молодых Дергачева и Юдина отослали в
Караганду помогать «СКА-Неве» в ВХЛ: СКА за три дня до плей-офф развлекается с
составом так, как будто сейчас сентябрь.
Неприятности могут помешать – например, прямо по ходу игры с
Нижним в больницу поехал Вячеслав Войнов, – но Олег Знарок точно намерен делать
во время плей-офф то же, что дико добавляло мощи ЦСКА год назад: в каждом матче
есть возможность использовать свежую тройку или целое звено.
Результат матча с «Торпедо» сделали, например, Николай
Прохоркин и Александр Хохлачев – парни, которые пришли перед сезоном
пробиваться в топ-звенья, но пока не всегда попадают в заявку. И они тоже в
тонусе.
Вопрос: Смогут ли игроки ротации делать для СКА результат, а не только биться и давить?
Коскинен – вратарь на плей-офф
В самой важной для сборной России команде КХЛ главным
вратарем в Кубке Гагарина будет финн Коскинен – по сути, и такой выбор, и
ставка на Игоря Шестеркина не были бы удивительными. Тренер вратарей Рашит Давыдов
выбрал более опытный вариант. Шестеркин проиграл «Спартаку» и пропустил два последних
матча регулярки, но это вряд ли из-за результата игры с москвичами. У Давыдова
такая очередность наверняка была прописана еще перед Новым годом.
Шестеркин – более удобный для роли второго номера. Потому
что он без проблем потащит, если придется выйти по ходу матча или начать не с
первой игры серии. А Коскинена для полной его мощности обязательно нужно убедить,
что главный именно он. Потому финн отыграл два матча через день.
Вопрос: есть ли план чередовать вратарей и в плей-офф или Коскинен будет играть до серии грубых ошибок?
«Витязь» напряжет СКА в первом раунде, но проиграет без особых шансов
С командами типа «Витязя» у СКА как раз главные проблемы: это
не слабый соперник, которому можно закинуть 7+, но и не топ-клуб, где ты на
крутом кураже бьешься все 60+. «Витязю» стоит пересмотреть игру «Спартака» в
Петербурге – ту самую, где СКА проиграл Кубок континента. Да, первый гол чаще
всего в первом раунде будут забивать армейцы, но если вторым-третьим сможет
хотя бы пару раз ответить «Витязь», сюжет закрутится.
Хотя на то ведь Олег Знарок и крутой для плей-офф тренер,
чтобы свежие косяки использовать в свою пользу в Кубке Гагарина. Поэтому в
серьезные шансы «Витязя» не очень верится.
Вопрос: повлияет
ли на серию дружба между СКА и «Витязем»? (Подсказка: вряд ли)