СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

Регулярный чемпионат все-таки сложился так, что у нас меньше шансов на снятие проклятия «кто выиграл Кубок континента, не берет Кубок Гагарина», чем мы рассчитывали.

СКА продолжит ротацию суперсостава и в Кубке Гагарина

В последнем матче регулярки с «Торпедо» отдохнуть дали ключевой паре защитников Белов – Яковлев, молодых Дергачева и Юдина отослали в Караганду помогать «СКА-Неве» в ВХЛ: СКА за три дня до плей-офф развлекается с составом так, как будто сейчас сентябрь.

Неприятности могут помешать – например, прямо по ходу игры с Нижним в больницу поехал Вячеслав Войнов, – но Олег Знарок точно намерен делать во время плей-офф то же, что дико добавляло мощи ЦСКА год назад: в каждом матче есть возможность использовать свежую тройку или целое звено.

Результат матча с «Торпедо» сделали, например, Николай Прохоркин и Александр Хохлачев – парни, которые пришли перед сезоном пробиваться в топ-звенья, но пока не всегда попадают в заявку. И они тоже в тонусе.

Вопрос: Смогут ли игроки ротации делать для СКА результат, а не только биться и давить?

Коскинен – вратарь на плей-офф

В самой важной для сборной России команде КХЛ главным вратарем в Кубке Гагарина будет финн Коскинен – по сути, и такой выбор, и ставка на Игоря Шестеркина не были бы удивительными. Тренер вратарей Рашит Давыдов выбрал более опытный вариант. Шестеркин проиграл «Спартаку» и пропустил два последних матча регулярки, но это вряд ли из-за результата игры с москвичами. У Давыдова такая очередность наверняка была прописана еще перед Новым годом.

Шестеркин – более удобный для роли второго номера. Потому что он без проблем потащит, если придется выйти по ходу матча или начать не с первой игры серии. А Коскинена для полной его мощности обязательно нужно убедить, что главный именно он. Потому финн отыграл два матча через день.

Вопрос: есть ли план чередовать вратарей и в плей-офф или Коскинен будет играть до серии грубых ошибок?

«Витязь» напряжет СКА в первом раунде, но проиграет без особых шансов

С командами типа «Витязя» у СКА как раз главные проблемы: это не слабый соперник, которому можно закинуть 7+, но и не топ-клуб, где ты на крутом кураже бьешься все 60+. «Витязю» стоит пересмотреть игру «Спартака» в Петербурге – ту самую, где СКА проиграл Кубок континента. Да, первый гол чаще всего в первом раунде будут забивать армейцы, но если вторым-третьим сможет хотя бы пару раз ответить «Витязь», сюжет закрутится.

Хотя на то ведь Олег Знарок и крутой для плей-офф тренер, чтобы свежие косяки использовать в свою пользу в Кубке Гагарина. Поэтому в серьезные шансы «Витязя» не очень верится.

Вопрос: повлияет ли на серию дружба между СКА и «Витязем»? (Подсказка: вряд ли)