Что за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководством

«Адмирал» вышел в плей-офф, но в команде происходит какая-то неразбериха в руководстве. Хотелось бы разобраться…

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Во первых строках письма поздравляю «Адмирал» из Владивостока с выходом в плей-офф. Клуб существует четыре года – три из них команда попадала в кубковую восьмерку. Правда, вылетала всегда в первом раунде – от «Магнитки» (1-4), от «Сибири» (1-4). Теперь вот будет «Авангард». Надеюсь, теперь обойдется без 1-4. Хочется разнообразия.

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Во-вторых, не очень понятно, что происходит с «Адмиралом».

Понятна судьба «Медвешчака». Команда потеряла спонсоров, была вынуждена заняться распродажей. Дошло до того, что на матч привозили команду из 13 человек. Это полная профанация, и я соглашусь с мнением президента ФХР Владислава Третьяка, который поставил вопрос: «Нужен ли «Медвешчак» в нашей лиге?»

Понятно, что происходит со «Слованом». Команда не попала в плей-офф, и в словацкой федерации потребовали, чтобы клуб из Братиславы покинул КХЛ, вернувшись во внутренний чемпионат. Словаки сошли с ума, потому что рубят сук, на котором сидят их хоккеисты. Уровень игры в этой стране и так упал, а теперь будет ниже плинтуса.



…Это иностранные клубы в КХЛ. Если они выйдут из лиги, никто в России не заплачет.

Но что происходит с «Адмиралом»? Я снова спрашиваю вас.

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В Москве силовиками задержан Илья Митькин, он же Спокойнов, он же Зельдович. Это генеральный директор ХК «Адмирал», а также советник зампреда Госдумы Сергея Неверова.

А в конце декабря были задержаны супруга Митькина, гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова, а также советник губернатора Приморья, председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин.

Сообщается, что их подозревают в махинациях с бюджетными средствами в области госзакупок. В эти дни суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей для Свиридовой и Авершина на четыре месяца.

Митькин-Спокойнов-Зельдович возвращается в Приморье под конвоем.

Кто же руководит теперь «Адмиралом»? Власти Приморского края сообщают, что власть в клубе не менялась.

Но тут Камил Гаджиев, который был первым заместителем генерального директора, заявил, что уже стал генеральным директором вместо Митькина. И уже неделю как исполняет эту должность.





А вот администрация Приморского края с этим назначением не согласна. Мол, только с ее разрешения, а также с согласования с генеральным спонсором, возможна такая кадровая перестановка.

Но на официальном сайте «Адмирала» назначение уже состоялось.

В общем, какой-то хаос.

При этом губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прилетал в Уфу, где продвигал заявку Владивостока на следующий «Матч звезд».





Да и популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев был с этим полностью согласен.





Но не накроется ли «Адмирал» медным тазом к 2018 году? У нас ведь это просто. Хаос – ушел спонсор – нет команды.

А клуб российский. Это не «Медвешчак». Терять «Адмирал» очень бы не хотелось.