«Мы никому ничего не доказывали». «Золото» сегодняшней эстафеты в цитатах

Мужская сборная по биатлону Источник: Reuters

Итак, на чемпионате мира по биатлону мы сегодня получили «золото» в мужской эстафете 4х7,5. Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).

Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!

Сначала – слово спортсменам:

На первом этапе за Россию бежал Алексей Волков:

– Мое отставание было связано с дополнительными патронами на рубеже. Задача первого этапа простая: надо стрелять и бежать быстро.

Максим Цветков, бежавший за Россию на втором этапе:

– Давлением было, что не справился на спринте, где был неудачный результат. Я чувствовал себя хорошо и уверенно, что показал первый круг, где я довольно быстро догнал группу, – сказал Цветков.

Антон Бабиков, бежавший на третьем этапе, прокомментировал свое выступление:

– Конечно, я готовился к эстафете после финиша преследования и верил, что смогу подойти в лучшей форме и поддержка команды. Мне повезло, что соперники брали дополнительные патроны, а я стрелял чисто и сумел вывести команду на первое место и передать Антону эстафету с хорошим результатом, – сказал Бабиков.

Антон Шипулин сказал, что это была его мечта – финишировать первым и бежать с флагом России:

– Я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете. Считаю, что для всего народа, для России и болельщиков это очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать эту победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом. Говорю спасибо всей нашей команде и нашей стране за возможность сегодня выиграть. Бежалось очень хорошо. Последний круг был одним из самых тяжелых. Я понимал, что Фуркад очень сильный спортсмен и может меня догнать, поэтому старался убежать от него, с чем я сегодня и справился, – поделился впечатлениями Шипулин.

«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафету

Вот как это было:

Следующий тост – как говорится, за родителей.

Владимир Шипулин, отец Антона, прокомментировал победу сына в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене:



– Мы ждали этого невероятно долго. Безумно рад за Антона, эмоции, конечно, невероятные. Но всё равно ждем победы в личном старте. Сын – настоящий командный боец, он всегда горой за партнеров. Эстафеты Антон бегает даже лучше личных гонок. На финише он тактически сработал великолепно. В миксте Фуркад отсиделся за Антоном, затем вышел вперед и закрыл коридор. Сын сделал выводы. Он даже не дал Фуркаду приблизиться к себе, убежав вперед задолго до финиша.



Если честно, перед гонкой в золото в таком составе верилось с трудом. Волков, Цветков и Бабиков бежали в Австрии не так много стартов и с переменным успехом. Но все сложилось, так бывает! Все парни – красавцы! В масс-старте будет невероятно тяжело. Позади столько гонок. Плюс сегодня будут пресс-конференци и, допинг-контроль, в покое Антона долго не оставят. Отдохнуть будет непросто. Но, конечно, верим в успешный масс-старт! – так заявил Шипулин-старший в интервью «Тюменской арене».

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в эстафете:

– Мы никому ничего не доказывали. Просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях, которые бежали, никак не могли раскрыться до конца, в свою силу. Но в эстафете команда сработала исключительно. И на рубежах, и на дистанции вели себя агрессивно, постоянно атаковали. Чемпионат для нас еще не закончился. Мы будем бороться и в масс-старте. Есть еще и женский, и мужской. Так что подведем итоги уже после конца турнира. Конечно, мы уже поблагодарили всех личных тренеров и всех. Огромное спасибо болельщикам за поддержку и вам, журналистам, в том числе. Где-то вы нас ругали, но в целом верили в нас. На последнем круге Антон с первого метра после рубежа начал атаковать и на первом подъеме ушел на две секунды, а потом на четыре, так что Фуркад даже не стал бороться, – сказал Касперович.

Текстовая трансляция гонки. Как это было

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс:

– Очень горд и рад за нашу команду. Это на самом деле выдающееся достижение. Что касается Цветкова, то в первый день, когда не удался спринт, в его голове произошли некоторые изменения. Такое иногда случается в спорте. Но он наконец-то освободил голову. Мы были в нем уверены.

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментирова л победу так:

– Мы стали чемпионами не впервые за девять лет – просто был перерыв. Сегодня все ребята очень хорошо пробежали и отработали на ура. Даже те два запасных патрона, которые были у Волкова, и один патрон у Шипулина. Это очень грамотная стрельба и достаточно хороший ход. Антон показал на финише, что нас просто так не возьмешь. История с Фуркадом? Антон поставил точку в эстафете, а не в отношениях с Фуркадом. Завтра будет другой день и другая гонка, поэтому и Фуркад – молодец, и Антон – молодец. А все эти истории нужно забыть и оставить в прошлом, – сказал Драчев.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал победу в эстафете следующим образом:

– Предвидеть такой результат сложно, спорт есть спорт, но, конечно, я ждал этой победы, мужская команда у нас достаточно ровная, спортсмены достаточно конкурентоспособ ные. Так что верил и надеялся. Мы должны радоваться за сборную России, победа заслуженная и ожидаемая. Выступили здорово, уверенно и достойно и немного подсластили нам этот чемпионат мира.

Впереди Олимпиада 2018 года, есть еще возможность какие-то выводы сделать, так что, надеюсь, все будет нормально. В целом, ребята стремились и хотели. Мы видим, что они боролись в каждой гонке чемпионата мира.



Любой из них может выстрелить, олимпийские чемпионы были в составе эстафеты, так что, считаю, большой неожиданности в этой победе нет. Подтвердить класс через два года после Игр в Сочи — здорово. Победа, повторюсь, была ожидаемой, но могло подвести волнение, – сказал Мутко.

1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева



Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после этой победы подарил шубу Антону Шипулину.

– Красавцы сегодня! Просто здорово! Антон, поздравляю! – сказал Тихонов в микст-зоне, обращаясь к Шипулину и снимая шубу.

Шипулин вернул Тихонову шубу, пообещав принять подарок позже и отметив, что заботится о здоровье 70-летнего ветерана.

Чуть позже стало известно, что эта шуба будет выставлена на благотворительны й аукцион:

– Скорее всего, по согласованию с Тихоновым, выставлю шубу на благотворительны й аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей, – сказал Шипулин.

День, когда хорошо всем. Даже Губерниев написал, что помирился с Фуркадом и ему стыдно за свои слова про свинью.