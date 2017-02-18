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Сергей Юран: Критика в адрес Шатова – неуместна

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Шатов (слева)
Олег Шатов (слева)Источник: ФК «Зенит»

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об итогах первой недели еврокубков для российских клубов.

- Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?
- Не только, - говорит Юран. - Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего. Все-таки «Андерлехт» - середнячок, ровная команда без звезд. Может быть, поражение связано с тем, что у питерцев добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар» порадовали тем, как выглядели физически. В случае неудач мы привыкли говорить, что весной в еврокубках нашим командам не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов» и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

- «Зенит» выглядел перегруженным.
- Игроки тяжеловато двигались, не было креатива в атаке, легкости. Настораживает и оборона – практически любая быстрая атака «Андерлехта» выглядела очень опасной. По такой игре нужно было свои моменты забивать. У того же Дзюбы был шанс. Возможно, какой-то просчет в подготовке и был.

- Реально отыграться?
- 0:2 – очень неприятный счет. В своей карьере помню мало случаев, когда с такого результата отыгрывались и проходили дальше. За счет чего можно все-таки отыграться? Нужна хорошая реализация моментов, тогда все будет реально. Но нельзя забывать и то, как бельгийцы хорошо бегут в атаку. Здесь нужно выбрать правильный план на игру, чтобы не слишком увлечься атакой. Думаю, должны быть изменения в составе.

- Например, поменять Шатова и Кокорина? Много критики вылилось на них.
- Насчет Шатова, считаю, эта критика неуместна. Парень вернулся после операции на голеностопе. Желание и самоотдача есть, это видно, но из-за того, что много времени пропустил, присутствуют ошибки. С Кокориным же действительно что-то творится. От него и болельщики, и руководство «Зенита» многого ждут. Но он пока этих ожиданий не оправдывает.

- Почему?
- Допускаю, что ему некомфортно играть на фланге. Все-таки в «Динамо» он играл чистого нападающего второго плана. Можно привести пример форварда ПСЖ Кавани, которого при Ибрагимовиче тоже отодвигали на фланг. Его очень сильно критиковали, а сейчас, когда он вернулся в центр нападения, забивает чуть ли не в каждом матче. Не думаю, что если у игрока большая зарплата, то он должен обязательно играть. Особенно, если это идет в ущерб и команде, и футболисту. Ему приходиться и отрабатывать в защите, и созидать. И он несколько потерялся, уверенность пропала. Думаю, и в этом есть проблема, не только в самом футболисте.

- Неудачную игру Ивановича списывают на адаптацию. Согласны?
- В случае с игроком такого высокого уровня смешно об этом говорить. Думаю, такую ошибку, как в первом голе «Андерлехта», он не допустил бы, играя в «Челси». Наверное, имела места некоторая недоконцентрация. В «Челси» ты знаешь, что после ошибки можешь надолго засесть в запас. А в «Зените» Иванович незаменим. И это ощущение незаменимости сыграло с ним злую шутку. Но он – профессионал. Видно, и по интервью, что расстроен. Думаю, теперь Иванович понимает, что и здесь тоже нужно играть с полной концентрацией и самоотдачей.

- Есть мнение, что перегруженный сейчас «Зенит» через две недели очень сильно побежит в чемпионате.
- У тренеров и футболистов есть такое выражение: «Нагрузки нужно переварить». И тогда у команды появится и быстрота, и легкость. Но это можно сделать только через официальные матчи. Через три-четыре игры «Зенит» должен прибавить. Но, уверен, в ответной игре они поборются – все-таки это и рейтинг клуба, и престиж страны. Будем надеяться, что отыграются. Но будет очень сложно.

- «Фенербахче» даже после 0:1 в Краснодаре – фаворит?
- Да. При всем уважении к «Краснодару» в Турции это будет совсем другой матч. Мощнейшая поддержка трибун, да и состав у турецкой команды достаточно сильный. Шалимову важно правильно подойти к игре, понять, за счет чего можно не проиграть и пройти дальше.

- Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?
- По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

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