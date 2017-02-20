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Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Форвард СКА Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту»  о регулярке, возможном финале конференции с ЦСКА и собственных амбициях. 

«Раньше я был «первой скрипкой», в СКА нужно было перестроиться» 

Николай Прохоркин долгое время отказывался общаться с прессой даже после победных матчей и забитых голов. В заключительном матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Торпедо», Прохоркин в интересном стиле забросил свою шестую шайбу в сезоне, а после все-таки согласился ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

– Вы намеренно пустили шайбу под щитки Михаилу Бирюкову?
– Нет, просто бежал на ворота. Посмотрел на дальнюю штангу, где находился Широков. Защитник катился с ним, а меня догонял другой соперник, поэтому не оставалось другого выбора – поехал забивать «с мясом». Трудовой гол получился. По-другому там никак было.


– Регулярный сезон у вас получился непростой. Но концовка оптимистичная?
– Слоями все шло. Сезон был совершенно другой, в отличие от прошлых лет. Новая роль в команде... Надо было все это осознать и перестроиться, потому что раньше я немного в другой хоккей играл. В прошлых командах у меня была роль «первой скрипки», а в СКА я выполняю более работящую роль.

– Зато в сборной вас использовали в первом звене.
– Да, матчи сборной немного раскрепощали. Играли в свое удовольствие, у нас все получалось. Такие игры дает определенный толчок. В том числе психологический.  

– Вы впервые выходите в плей-офф в команде, которую считают главным фаворитом. Новые чувства?
– Почему впервые (смеется)? Я все-таки был в ЦСКА, который два года назад выиграл регулярку.

– Тогда все ставили на СКА.
– Ну да... Если честно, только когда вы сказали, я подумал о каких-то фаворитах вообще. В плей-офф все может перевернуться. Вспомните, как мы (Прохоркин выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2015/16 – Прим.ред.) в прошлом году вынесли «Ак Барс» и «Авангард», когда на нас никто не ставил.

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

«В «Витязе» собрали очень классную команду» 

– Все эксперты уже говорят о финале конференции ЦСКА  СКА. Как не расслабиться в первых двух раундах?
– Нам и им до туда надо еще доползти, путь будет нелегкий. Плей-офф непредсказуем, двигаться надо потихоньку, маленькими ступеньками. Сначала надо пройти «Витязь», а дальше будет видно. 

– В сезоне вы дважды обыграли «Витязь» с преимуществом в четыре шайбы.
– В регулярке было много разных матчей, но теперь о них можно забыть. Просто выкинуть из головы. Сейчас хоккей будет другой: все станут играть строго от обороны, закрываться, минимизировать удаления, потому что все знают: у СКА очень хорошее большинство. В Подольске классная команда собралась: хорошие иностранцы, крутой сезон у Максима Афиногенова и Алексея Копейкина, вратарь хороший.

– Вы сказали о смене роли в команде. Если возьмете Кубок Гагарина  все будет не зря?
– Мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф. Это в регулярке хочется выходить как можно больше, получать удовольствие от хоккея, набирать очки, а в матчах навылет свои амбиции надо засовывать куда подальше и просто лупиться там, где тебе скажут.

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