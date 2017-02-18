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Дмитрий Губерниев: Я сказал Фуркаду «Хватит говорить о допинге!» Он согласился

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартен Фуркад и Дмитрий Губерниев
Мартен Фуркад и Дмитрий ГуберниевИсточник: Instagram

Популярнейший комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после золота биатлонистов дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Дмитрий, что это было – грандиозная сенсация или закономерный результат?
- Не скажу, что это сенсация. Каждый спортсмен, которого вы видели в сборной России в сегодняшней гонке, был к победе готов.

Конечно, пришлось поволноваться на первом этапе. Но задачей Волкова было если уж не привезти отрыв, то по крайней мере сработать в общей группе. Алексей это сделал блестяще.

И я просто снимаю шляпу перед Цветковым и Бабиковым, потому что я такого Цветкова вообще никогда не видел – об этом сказал в репортаже. Бабиков же отстрелял на ноль, агрессивно, вгрызаясь в землю. Ребята после своих неудач не просто голову очистили от ненужных мыслей, но реально были преисполнены психологией победителей.

Шипулин же показал свой класс. Фуркад сначала бросился за ним, но это не получилось. Очень сильно устал, чувствовал себя не очень хорошо. Поэтому здесь победила большая команда. Это первая победа за 10 лет – огромное для всех счастье.

Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!

- Может ли это золото стать переломным? И теперь сборная России будет гораздо чаще побеждать.
- Случайно можно проиграть. Нельзя случайно победить. Так что никакой случайности в нашем золоте нет.

И давайте дождемся воскресенья. Я уверен, что мы будем бороться в масс-старте и у женщин, и у мужчин. Очень рассчитываю, что Старых и Акимова выстрелят в последний день.

Вы понимаете, когда русская пруха уже началась, нас сложно остановить! А сейчас мы видим всероссийскую пруху как явление. Теперь вся страна морально стоит на медальной площади и слушает гимн России!

- Расскажите, как у вас состоялось примирение с французом Мартеном Фуркадом. Кто к кому подошел?
- Огромное спасибо пресс-службе международной федерации биатлона за фантастическую помощь в подготовке нашего общения. Настоящим миротворцем выглядел шеф по прессе Пьер Ланге. Огромное ему спасибо, он большой дипломат.

И я, и Фуркад – мы были не против поговорить. А когда встретились, то разговаривали очень долго. Произошло это в подземном длинном переходе – было похоже на мост, на котором встречаются разведчики.

Я рассказал о своих эмоциональных вещах, Фуркад поделился своими соображениями. Мы с ним обнялись, договорились остаться друзьями, как и было раньше. А еще я сделал памятный снимок для своего инстаграма.

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- Мартен Фуркад ведь близок к России. Меня поразило, что он завел страничку ВКонтакте.
- Да все уже устали от этого всего! И я устал, и Мартен. Я сказал Фуркаду: «Ты из-за этого недобираешь золотые медали. Потому что отвлекаешься на другие моменты». Он ответил: «Абсолютно! Я согласен».

Как же нас всех достали эти разговоры о допинге! Хочется говорить о честном спорте, который мы видели сегодня. Русская команда выступает чисто. Теперь вот одержала победу. Это было красиво! И я счастлив, что мы с Фуркадом не просто помирились, а поняли друг друга.

- Теперь у сборной России есть одно золото. Кстати, у Норвегии пока ни одного. И что, мы задачу-максимум выполнили?
- Я же сказал перед чемпионатом мира, что мы отсюда без золота не уедем. Но мне одного мало! В воскресенье будет еще две гонки. По одной медали в каждой меня бы устроило.

7 цифр, которые убедят: золото России в эстафете – самое крутое событие зимы

- Что вы скажете тем, кто считает, что рейтинг биатлона держится на таланте Дмитрия Губерниева?
- Всем большое спасибо за поддержку. Мы все гребем в одной лодке! Но главное – это спорт. Спортсмен побеждает, а мы помогаем о нем рассказать. Это здорово. Огромное спасибо нашей телекоманде. Мы делаем программу зачастую на коленке. Но получается это блестяще! Я считаю, мы – большие молодцы. Мы – большая биатлонная семья! И сегодня мы снова ей стали.

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