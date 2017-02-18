Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Реал2 : 0Эспаньол
Хоккей  Детройт1 : 0Вашингтон
Хоккей  СКА4 : 2Торпедо
Хоккей  Баффало2 : 1Сент-Луис
Хоккей  Монреаль0 : 0Виннипег
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок Венгеру

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Герта" - "Бавария"
"Герта" - "Бавария"Источник: Reuters

В середине недели «Бавария» прошлась катком по «Арсеналу» в Лиге чемпионов - 5:1. Возник вопрос: мюнхенцы так хороши или лондонцы настолько плохи? Корреспондент «Советского спорта» посмотрел следующую игру «Баварии» – с «Гертой» в бундеслиге (1:1) – и сделал выводы.  

Грудью на стволы

Тех, кто ждал в Берлине продолжения лигочемпионской вечеринки, ждало разочарование. Дискотеки не последовало. Если в среду атакующие действия чемпиону Германии давались с удивительной легкостью, то в субботу - с трудом. Свидетельством служит разница ударов по воротам - в матче Лиги чемпионов мюнхенцы нанесли 24 выстрела, в то время как в игре чемпионата Германии - 16. Восемь ударов - не такое уж маленькое различие: некоторые команды за игру столько бьют.

Несмотря на то, что «Арсенал» и «Герта» выбрали одинаковый пусть нейтрализации «Баварии» - оборона у своих ворот с последующими контратаками, детали были разными. Главное различие заключается в тактическом построении: лондонцы при обороне использовали схему 4-4-2, в то время как берлинцы - 4-5-1.

Дополнительный игрок в средней зоне сделал жизнь «Герты» значительно легче, чем была у «Арсенала». Во-первых, насыщенная линия соперника лишала «Баварию» ширины атаки. Какой смысл переводить мяч с одного фланга на другой, если у соперника длинная линия полузащиты? Вот и сделала команда Анчелотти всего 39 таких передач. С «Арсеналом», который позволял себя растягивать, аналогичных пасов было 83!

Во-вторых, команде Карло Анчелотти перекрыли выход на ударные позиции. Так свободно смещаться в центр и бить, как разрешил «Арсенал» Роббену в момент его гола, футболисты «Герты» не позволяли. Стоило голландцу обыграть игрока на фланге, перед ним тут же возникала тройка центральных полузащитников.

В первом тайме был момент, когда вся «Герта» при позиционной атаке соперника оказалась в своей штрафной площади, а несколько игроков легли под вражеский удар! Команда Венгера щадила себя намного больше. На первый взгляд, это не так: берлинцы заблокировали восемь чужих ударов, в то время как лондонцы семь. Но по воротам «Арсенала» «Бавария» била чаще!

Наконец, перехваты. Уплотнив центр поля, «Герта» создала там пекло. Если у «Арсенала» перехватов за весь матч набралось 12, то у хозяев столько было уже по итогам первого тайма. Всего же подопечные Паля Дардаи овладели мячом подобным образом 29 раз. 12 из них (по четыре на нос) совершили центральные полузащитники - Штарк, Дарида и Шелбред.

Карло Анчелотти
Карло АнчелоттиИсточник: Reuters

Пекло

Организованностью и самоотверженностью «Герта» заслуживала сухой победы, ведь она открыла счет в первом тайме. И до 96-й минуты все шло неплохо. Но приход в штрафную площадь вратаря «Баварии» Мануэля Нойера поставил «Герту» в тупик - прижавшись к тылам, берлинцы дали пробить Роббену, а затем сыграть на добивании Левандовски. Но и 1:1  - достойно. Это вам не 1:5.

Еще обиднее «Арсеналу» должно быть от того, что «Герта» атаковала острее. Парадоксально, ведь тактика 4-4-2 подразумевает острые контратаки!

Потеряв мяч, «Арсенал» стремился быстро доставить его маячившему впереди Санчесу и поддерживавшему его Озилу. Отсюда малое общее количество передач за матч - всего 271. Ты ли это, команда Арсена Венгера? Проблема в том, что к такой игре «канониры» оказались не готовы. Лишь семь раз они угрожали чужим воротам.

Стратегия «Герты» была иной. Она стремилась выйти в атаку через фланги, где действовали Калу и Харагуси, пахавшие в обороне наравне с защитниками. При этом в ходу были чаще короткие передачи. За матч их набралось у хозяев аж 292.  Превзошла «Герта» «Арсенал» и в нацеленности на ворота - 11 ударов.

Вот так берлинцы доказали лондонцам, что можно обороняться большим количеством игроков, не жертвуя при этом атакой. Пытаясь же преуспеть впереди, команда Венгера не добилась успеха нигде. 

Счастье «Баварии», что в 1/8 финала Лиги чемпионов она попала на «Арсенал». Попадись ей более организованный соперник, и свое выступление орлы Анчелотти могли закончить. Сейчас же есть возможность что-то подправить, ведь первые четвертьфинальные игры Лиги чемпионов состоятся лишь 11 и 12 апреля!

Матч

Герта - Бавария - 1:1 (1:0)

Голы

Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер

Предупреждения:

Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» на своем поле обыграла «Баварию» со счетом 1:0.Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезонеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов малоГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Бундеслига. 21-й тур. «Аугсбург» уступил «Байеру», «Герта» - «Бавария» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг – через триФранцузский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубльФутболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги«Байер» играет в гостях в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Счет в матче открыл поузащитник гостей Карим Беллараби, и этот гол стал юбилейным.Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч ЛЧ с «Баварией»Болельщики лондонского «Арсенала» приняли решение бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает The Independent.Хунтелар забил 50-й гол в еврокубкахФорвард «Шальке» Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для 33-летнего голландца 50-м в еврокубках.Карл-Хайнц Румменигге: Заменить Лама в составе «Баварии» сможет КиммихПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что может стать преемником капитана команды Филиппа Лама на позиции правого защитника.«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 16-й домашний матч подрядПобедная серия мюнхенской «Баварии» в домашних матчах Лиги чемпионов достигла 16 матчей.Рой Кин: «Арсенал» – команда без характера, в которой всего два достойных игрокаЭкс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре лондонского «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварии».Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откосБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак оценил ситуацию Марио Гетце в дортмундской «Боруссии».Лоран Косьельни: Трудно себе представить выход «Арсенала» в следующую стадию ЛЧЗащитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще разГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧНападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом», а главным героем встречи «Реал» - «Наполи» назван Карим Бензема, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главные новости
Футбол
«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в ¼ финала Кубка Англии
Футбол
Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявили
Биатлон
Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Футбол
Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»
Биатлон
Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать
Футбол
«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»
Футбол
«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии
MMA
Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко – Митрион
Футбол
Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Герта
Гертакалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости