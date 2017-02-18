Не «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок Венгеру
В середине недели «Бавария» прошлась
катком по «Арсеналу» в Лиге чемпионов - 5:1. Возник вопрос: мюнхенцы так хороши
или лондонцы настолько плохи? Корреспондент «Советского спорта» посмотрел следующую
игру «Баварии» – с «Гертой» в бундеслиге
(1:1) – и сделал выводы.
Грудью на стволы
Тех, кто
ждал в Берлине продолжения лигочемпионской вечеринки, ждало разочарование. Дискотеки
не последовало. Если в среду атакующие действия чемпиону Германии давались с
удивительной легкостью, то в субботу - с трудом. Свидетельством служит разница
ударов по воротам - в матче Лиги чемпионов мюнхенцы нанесли 24 выстрела, в то
время как в игре чемпионата Германии - 16. Восемь ударов - не такое уж
маленькое различие: некоторые команды за игру столько бьют.
Несмотря на
то, что «Арсенал» и «Герта» выбрали одинаковый пусть нейтрализации «Баварии» -
оборона у своих ворот с последующими контратаками, детали были разными. Главное
различие заключается в тактическом построении: лондонцы при обороне
использовали схему 4-4-2, в то время как берлинцы - 4-5-1.
Дополнительный
игрок в средней зоне сделал жизнь «Герты» значительно легче, чем была у
«Арсенала». Во-первых, насыщенная линия соперника лишала «Баварию» ширины
атаки. Какой смысл переводить мяч с одного фланга на другой, если у соперника
длинная линия полузащиты? Вот и сделала команда Анчелотти всего 39 таких
передач. С «Арсеналом», который позволял себя растягивать, аналогичных пасов
было 83!
Во-вторых, команде
Карло Анчелотти перекрыли выход на ударные позиции. Так свободно смещаться в
центр и бить, как разрешил «Арсенал» Роббену в момент его гола, футболисты
«Герты» не позволяли. Стоило голландцу обыграть игрока на фланге, перед ним тут
же возникала тройка центральных полузащитников.
В первом
тайме был момент, когда вся «Герта» при позиционной атаке соперника оказалась в
своей штрафной площади, а несколько игроков легли под вражеский удар! Команда
Венгера щадила себя намного больше. На первый взгляд, это не так: берлинцы
заблокировали восемь чужих ударов, в то время как лондонцы семь. Но по воротам
«Арсенала» «Бавария» била чаще!
Наконец, перехваты. Уплотнив центр поля, «Герта» создала там пекло. Если у «Арсенала» перехватов за весь матч набралось 12, то у хозяев столько было уже по итогам первого тайма. Всего же подопечные Паля Дардаи овладели мячом подобным образом 29 раз. 12 из них (по четыре на нос) совершили центральные полузащитники - Штарк, Дарида и Шелбред.
Пекло
Организованностью
и самоотверженностью «Герта» заслуживала сухой победы, ведь она открыла счет в
первом тайме. И до 96-й минуты все шло неплохо. Но приход в штрафную площадь
вратаря «Баварии» Мануэля Нойера поставил «Герту» в тупик - прижавшись к тылам,
берлинцы дали пробить Роббену, а затем сыграть на добивании Левандовски. Но и
1:1 - достойно. Это вам не 1:5.
Еще обиднее
«Арсеналу» должно быть от того, что «Герта» атаковала острее. Парадоксально,
ведь тактика 4-4-2 подразумевает острые контратаки!
Потеряв мяч,
«Арсенал» стремился быстро доставить его маячившему впереди Санчесу и
поддерживавшему его Озилу. Отсюда малое общее количество передач за матч -
всего 271. Ты ли это, команда Арсена Венгера? Проблема в том, что к такой игре
«канониры» оказались не готовы. Лишь семь раз они угрожали чужим воротам.
Стратегия
«Герты» была иной. Она стремилась выйти в атаку через фланги, где действовали
Калу и Харагуси, пахавшие в обороне наравне с защитниками. При этом в ходу были
чаще короткие передачи. За матч их набралось у хозяев аж 292. Превзошла «Герта» «Арсенал» и в нацеленности
на ворота - 11 ударов.
Вот так
берлинцы доказали лондонцам, что можно обороняться большим количеством игроков,
не жертвуя при этом атакой. Пытаясь же преуспеть впереди, команда Венгера не
добилась успеха нигде.
Счастье
«Баварии», что в 1/8 финала Лиги чемпионов она попала на «Арсенал». Попадись ей
более организованный соперник, и свое выступление орлы Анчелотти могли
закончить. Сейчас же есть возможность что-то подправить, ведь первые
четвертьфинальные игры Лиги чемпионов состоятся лишь 11 и 12 апреля!
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция