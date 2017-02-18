Не «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок Венгеру

В середине недели «Бавария» прошлась катком по «Арсеналу» в Лиге чемпионов - 5:1. Возник вопрос: мюнхенцы так хороши или лондонцы настолько плохи? Корреспондент «Советского спорта» посмотрел следующую игру «Баварии» – с «Гертой» в бундеслиге (1:1) – и сделал выводы.

Грудью на стволы

Тех, кто ждал в Берлине продолжения лигочемпионской вечеринки, ждало разочарование. Дискотеки не последовало. Если в среду атакующие действия чемпиону Германии давались с удивительной легкостью, то в субботу - с трудом. Свидетельством служит разница ударов по воротам - в матче Лиги чемпионов мюнхенцы нанесли 24 выстрела, в то время как в игре чемпионата Германии - 16. Восемь ударов - не такое уж маленькое различие: некоторые команды за игру столько бьют.

Несмотря на то, что «Арсенал» и «Герта» выбрали одинаковый пусть нейтрализации «Баварии» - оборона у своих ворот с последующими контратаками, детали были разными. Главное различие заключается в тактическом построении: лондонцы при обороне использовали схему 4-4-2, в то время как берлинцы - 4-5-1.

Дополнительный игрок в средней зоне сделал жизнь «Герты» значительно легче, чем была у «Арсенала». Во-первых, насыщенная линия соперника лишала «Баварию» ширины атаки. Какой смысл переводить мяч с одного фланга на другой, если у соперника длинная линия полузащиты? Вот и сделала команда Анчелотти всего 39 таких передач. С «Арсеналом», который позволял себя растягивать, аналогичных пасов было 83!

Во-вторых, команде Карло Анчелотти перекрыли выход на ударные позиции. Так свободно смещаться в центр и бить, как разрешил «Арсенал» Роббену в момент его гола, футболисты «Герты» не позволяли. Стоило голландцу обыграть игрока на фланге, перед ним тут же возникала тройка центральных полузащитников.

В первом тайме был момент, когда вся «Герта» при позиционной атаке соперника оказалась в своей штрафной площади, а несколько игроков легли под вражеский удар! Команда Венгера щадила себя намного больше. На первый взгляд, это не так: берлинцы заблокировали восемь чужих ударов, в то время как лондонцы семь. Но по воротам «Арсенала» «Бавария» била чаще!

Наконец, перехваты. Уплотнив центр поля, «Герта» создала там пекло. Если у «Арсенала» перехватов за весь матч набралось 12, то у хозяев столько было уже по итогам первого тайма. Всего же подопечные Паля Дардаи овладели мячом подобным образом 29 раз. 12 из них (по четыре на нос) совершили центральные полузащитники - Штарк, Дарида и Шелбред.

Карло Анчелотти Источник: Reuters

Пекло

Организованностью и самоотверженностью «Герта» заслуживала сухой победы, ведь она открыла счет в первом тайме. И до 96-й минуты все шло неплохо. Но приход в штрафную площадь вратаря «Баварии» Мануэля Нойера поставил «Герту» в тупик - прижавшись к тылам, берлинцы дали пробить Роббену, а затем сыграть на добивании Левандовски. Но и 1:1 - достойно. Это вам не 1:5.

Еще обиднее «Арсеналу» должно быть от того, что «Герта» атаковала острее. Парадоксально, ведь тактика 4-4-2 подразумевает острые контратаки!

Потеряв мяч, «Арсенал» стремился быстро доставить его маячившему впереди Санчесу и поддерживавшему его Озилу. Отсюда малое общее количество передач за матч - всего 271. Ты ли это, команда Арсена Венгера? Проблема в том, что к такой игре «канониры» оказались не готовы. Лишь семь раз они угрожали чужим воротам.

Стратегия «Герты» была иной. Она стремилась выйти в атаку через фланги, где действовали Калу и Харагуси, пахавшие в обороне наравне с защитниками. При этом в ходу были чаще короткие передачи. За матч их набралось у хозяев аж 292. Превзошла «Герта» «Арсенал» и в нацеленности на ворота - 11 ударов.

Вот так берлинцы доказали лондонцам, что можно обороняться большим количеством игроков, не жертвуя при этом атакой. Пытаясь же преуспеть впереди, команда Венгера не добилась успеха нигде.

Счастье «Баварии», что в 1/8 финала Лиги чемпионов она попала на «Арсенал». Попадись ей более организованный соперник, и свое выступление орлы Анчелотти могли закончить. Сейчас же есть возможность что-то подправить, ведь первые четвертьфинальные игры Лиги чемпионов состоятся лишь 11 и 12 апреля!