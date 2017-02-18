Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Реал2 : 0Эспаньол
Хоккей  Детройт1 : 0Вашингтон
Хоккей  СКА4 : 2Торпедо
Хоккей  Баффало2 : 1Сент-Луис
Хоккей  Монреаль0 : 0Виннипег
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о трех любопытных фактах на финише гладкого чемпионата, которые видятся иначе через призму первого раунда плей-офф.

1. Армейский переворот

Московских армейцев - с победой! Выиграть регулярку в третий раз кряду, безусловно, круто. Стабильность, как говорится, признак класса.

И все же вас не удивляет, что как-то уж больно легко СКА расстался с первым местом в турнирной таблице? Взял, да и в чуть ли не в самый важный момент потерял три очка в матче со «Спартаком».

Возможно, тут обычный спад, которыми питерцы в этом сезоне страдали чуть ли не после каждой паузы в чемпионате.

Но можно поставить вопрос и по-другому – а так ли была нужна СКА победа в регулярке? Ведь она выводила армейцев на «Йокерит». А сражаться с финнами в первом раунде плей-офф команде Олега Знарка вроде как и ни к чему.

Во-первых, три матч в регулярке «Йокериту» проиграны. Во-вторых, руководство у клубов, можно сказать общее, что делает противостояние совсем уж неинтересным.

Не утверждаю, что СКА ушел с первого места в таблице специально. Но уж точно - не расстроился. «Витязь» для питерцев, если опять же судить по двум крупным победам в регулярке, - более удобный соперник.

А вот для ЦСКА «Йокерит» такой же крепкий орешек, как и для СКА. Пока ни одной победы у армейцев над «шутами» в нынешнем сезоне нет.

Вот и думай – кто больше выиграл от первого места в регулярке?

Отмучились... «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезона

2. Отважный Захаркин выбрал «зеленое дерби»

Как ни «хоронили» специалисты «Салават Юлаев» в начале февраля, но после паузы на Евротур, уфимцы одержали две победы и начнут плей-офф с шестого места.

А это, значит, - с «Ак Барса». Здравствуй, «зеленое дерби»! Центральная схватка в первом раунде Кубка Гагарина.

Казанцам с третьей строчки в турнирной таблицы Востока деваться давно уже было некуда. А вот «юлаевцы» вполне могли с него сегодня улизнуть и выйти в плей-офф на «Авангард».

Но Захаркин юлить не стал! «Салават» целенаправленно хотел встречи именно с «Ак Барсом». Иначе тренер не стал бы менять вратаря Сведберга после двух пропущенных шайб, когда «Лада» сегодня вела в счете.

Уфимцы выиграли у тольяттинцев 4:2 и начнут плей-офф в Казани. «Салават» в этом сезоне далек от лучшей формы, проблема с вратарем, много травмированных. Но даже в таком разобранном состоянии «Ак Барс» в регулярке был им бит в трех матчах из четырех при одной осечке в овертайме.

3. «Сибирь» сама себя похоронила

Новосибирцы на финише вновь удивили своих болельщиков. И удивили крайне неприятно.

Все было в их руках! Надо было только набрать в матчах с немотивированными турнирным положением «Югрой» и «Автомобилистом»… даже не шесть, всего четыре очка.

Не смогли. Набрали на один бал меньше и пропустили вперед «Куньлунь», который в свою очередь после паузы ожидаемо уступил на Западе и «Локомотиву, и московскому «Динамо». Но все равно удостоился чести начать плей-офф с действующим чемпионом – «Магниткой».

Не проиграй новосибирцы в предыдущем матче «Югре», «Сибирь» была бы в плей-офф на месте пекинского клуба.

Выиграй сибиряки сегодня у «Автомобилиста» в основное время – они также были бы в плей-офф, даже с учетом потерянных очков в матче с «Югрой».

Судьба была благосклонна к новосибирскому клубу и дарила ему шанс за шансом. Но не один из них не был использован до конца.

И обижаться теперь можно только на себя.

Все пары первого раунда плей-офф:

Запад

ЦСКА – «Йокерит»
СКА – «Витязь»
«Динамо» М – «Торпедо»
«Локомотив» – «Динамо» Мн

Восток

«Металлург» Мг – «Куньлунь»
«Авангард» – «Адмирал»
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
«Трактор» – «Барыс»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каспарс Даугавиньш: Мы готовы к плей-офф. Сейчас начинается настоящий сезонНападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против СКА (2:4) и оценил готовность нижегородцев к старту плей-офф.Игорь Захаркин: Эпизодами пытались смоделировать игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс»Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2).Андрей Сафронов: «Динамо» не выбирало соперника, хотя могло это сделатьГенеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов после матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ, который бело-голубые завершили на третьем месте Западной конференции.Илья Сорокин: Для нас важна победа в регулярке, ребята просто красавцыПосле победы над «Спартаком» (6:1) вратарь ЦСКА Илья Сорокин рассказал, насколько было важно для его команды выиграть регулярный чемпионат.Максим Осипов: Игра за сборную? Вызвали и спасибоЗащитник «Торпедо» Максим Осипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4), а также об игре за сборную России.Что за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководствомЧто за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководством«Адмирал» вышел в плей-офф, но в команде происходит какая-то неразбериха в руководстве. Хотелось бы разобраться…Алексей Ярушкин: Почему так выступили? Задавайте вопросы по игреПосле поражения от ЦСКА (1:6) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин отказался назвать причины провала команды в сезоне.Дмитрий Квартальнов: Нас ждет сложный соперникПосле победы над «Спартаком» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, с которым продлили контракт до 2019 года, оценил своего соперника в первом раунде плей-офф.СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода споритьСКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода споритьРегулярный чемпионат все-таки сложился так, что у нас меньше шансов на снятие проклятия Кубка континента.Петерис Скудра: Большое количество удалений в матче против СКА не дало показать более успешную игруГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).Олег Знарок: Что с Войновым? Пока ничего не знаюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).Евгений Дадонов: В первом матче плей-офф СКА будет в оптимальном состоянииФорвард СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка ГагаринаВ субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, и стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.Отмучились... «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезонаОтмучились... «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезона«Спартаку» не удалось хлопнуть на прощанье дверью. В последнем для себя матче сезона красно-белые были разгромлены армейцами.Илья Ковальчук: Обидное поражение от «Спартака» не позволило выиграть Кубок Континента, хотя такая задача стоялаФорвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).«Адмирал» обыграл «Витязь», обе команды вышли в плей-оффВ заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на домашнем льду проиграл «Адмиралу» со счетом 1:3.ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континентаЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком» (6:1) и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок континента.СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»Петербургский СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар» и заняло третье место на ЗападеМосковское «Динамо» одержало волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).Игорь Есмантович: Весь тренерский штаб ЦСКА продлил контракты до 2019 годаПрезидент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что весь тренерский штаб, включая главного тренера Дмитрия Квартального, продлил контракты до конца сезона-2018/19.
Главные новости
Футбол
«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в ¼ финала Кубка Англии
Футбол
Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявили
Биатлон
Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Футбол
Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»
Биатлон
Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать
Футбол
«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»
Футбол
«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии
MMA
Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко – Митрион
Футбол
Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости