Мощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о трех любопытных фактах на финише гладкого чемпионата, которые видятся иначе через призму первого раунда плей-офф.

1. Армейский переворот

Московских армейцев - с победой! Выиграть регулярку в третий раз кряду, безусловно, круто. Стабильность, как говорится, признак класса.

И все же вас не удивляет, что как-то уж больно легко СКА расстался с первым местом в турнирной таблице? Взял, да и в чуть ли не в самый важный момент потерял три очка в матче со «Спартаком».

Возможно, тут обычный спад, которыми питерцы в этом сезоне страдали чуть ли не после каждой паузы в чемпионате.

Но можно поставить вопрос и по-другому – а так ли была нужна СКА победа в регулярке? Ведь она выводила армейцев на «Йокерит». А сражаться с финнами в первом раунде плей-офф команде Олега Знарка вроде как и ни к чему.

Во-первых, три матч в регулярке «Йокериту» проиграны. Во-вторых, руководство у клубов, можно сказать общее, что делает противостояние совсем уж неинтересным.

Не утверждаю, что СКА ушел с первого места в таблице специально. Но уж точно - не расстроился. «Витязь» для питерцев, если опять же судить по двум крупным победам в регулярке, - более удобный соперник.

А вот для ЦСКА «Йокерит» такой же крепкий орешек, как и для СКА. Пока ни одной победы у армейцев над «шутами» в нынешнем сезоне нет.

Вот и думай – кто больше выиграл от первого места в регулярке?

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2. Отважный Захаркин выбрал «зеленое дерби»

Как ни «хоронили» специалисты «Салават Юлаев» в начале февраля, но после паузы на Евротур, уфимцы одержали две победы и начнут плей-офф с шестого места.

А это, значит, - с «Ак Барса». Здравствуй, «зеленое дерби»! Центральная схватка в первом раунде Кубка Гагарина.

Казанцам с третьей строчки в турнирной таблицы Востока деваться давно уже было некуда. А вот «юлаевцы» вполне могли с него сегодня улизнуть и выйти в плей-офф на «Авангард».

Но Захаркин юлить не стал! «Салават» целенаправленно хотел встречи именно с «Ак Барсом». Иначе тренер не стал бы менять вратаря Сведберга после двух пропущенных шайб, когда «Лада» сегодня вела в счете.

Уфимцы выиграли у тольяттинцев 4:2 и начнут плей-офф в Казани. «Салават» в этом сезоне далек от лучшей формы, проблема с вратарем, много травмированных. Но даже в таком разобранном состоянии «Ак Барс» в регулярке был им бит в трех матчах из четырех при одной осечке в овертайме.

3. «Сибирь» сама себя похоронила

Новосибирцы на финише вновь удивили своих болельщиков. И удивили крайне неприятно.

Все было в их руках! Надо было только набрать в матчах с немотивированными турнирным положением «Югрой» и «Автомобилистом»… даже не шесть, всего четыре очка.

Не смогли. Набрали на один бал меньше и пропустили вперед «Куньлунь», который в свою очередь после паузы ожидаемо уступил на Западе и «Локомотиву, и московскому «Динамо». Но все равно удостоился чести начать плей-офф с действующим чемпионом – «Магниткой».

Не проиграй новосибирцы в предыдущем матче «Югре», «Сибирь» была бы в плей-офф на месте пекинского клуба.

Выиграй сибиряки сегодня у «Автомобилиста» в основное время – они также были бы в плей-офф, даже с учетом потерянных очков в матче с «Югрой».

Судьба была благосклонна к новосибирскому клубу и дарила ему шанс за шансом. Но не один из них не был использован до конца.

И обижаться теперь можно только на себя.

Все пары первого раунда плей-офф:

Запад

ЦСКА – «Йокерит»

СКА – «Витязь»

«Динамо» М – «Торпедо»

«Локомотив» – «Динамо» Мн

Восток

«Металлург» Мг – «Куньлунь»

«Авангард» – «Адмирал»

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

«Трактор» – «Барыс»