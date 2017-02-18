Мощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий
Пономаренко – о трех любопытных фактах на финише гладкого чемпионата, которые
видятся иначе через призму первого раунда плей-офф.
1. Армейский переворот
Московских армейцев - с победой! Выиграть регулярку
в третий раз кряду, безусловно, круто. Стабильность, как говорится, признак
класса.
И все же вас не удивляет, что как-то уж больно легко
СКА расстался с первым местом в турнирной таблице? Взял, да и в чуть ли не в самый
важный момент потерял три очка в матче со «Спартаком».
Возможно, тут обычный спад, которыми питерцы в этом
сезоне страдали чуть ли не после каждой паузы в чемпионате.
Но можно поставить вопрос и по-другому – а так ли
была нужна СКА победа в регулярке? Ведь она выводила армейцев на «Йокерит». А
сражаться с финнами в первом раунде плей-офф команде Олега Знарка вроде как и
ни к чему.
Во-первых, три матч в регулярке «Йокериту»
проиграны. Во-вторых, руководство у клубов, можно сказать общее, что делает противостояние
совсем уж неинтересным.
Не утверждаю, что СКА ушел с первого места в таблице
специально. Но уж точно - не расстроился. «Витязь» для питерцев, если опять же
судить по двум крупным победам в регулярке, - более удобный соперник.
А вот для ЦСКА «Йокерит» такой же крепкий орешек,
как и для СКА. Пока ни одной победы у армейцев над «шутами» в нынешнем сезоне
нет.
Вот и думай – кто больше выиграл от первого места в регулярке?
Отмучились... «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезона
2. Отважный Захаркин выбрал «зеленое дерби»
Как ни «хоронили» специалисты «Салават Юлаев» в
начале февраля, но после паузы на Евротур, уфимцы одержали две победы и начнут
плей-офф с шестого места.
А это, значит, - с «Ак Барса». Здравствуй, «зеленое
дерби»! Центральная схватка в первом раунде Кубка Гагарина.
Казанцам с третьей строчки в турнирной таблицы
Востока деваться давно уже было некуда. А вот «юлаевцы» вполне могли с него
сегодня улизнуть и выйти в плей-офф на «Авангард».
Но Захаркин юлить не стал! «Салават» целенаправленно
хотел встречи именно с «Ак Барсом». Иначе тренер не стал бы менять вратаря
Сведберга после двух пропущенных шайб, когда «Лада» сегодня вела в счете.
Уфимцы выиграли у тольяттинцев 4:2 и начнут плей-офф
в Казани. «Салават» в этом сезоне далек от лучшей формы, проблема с вратарем,
много травмированных. Но даже в таком разобранном состоянии «Ак Барс» в
регулярке был им бит в трех матчах из четырех при одной осечке в овертайме.
3. «Сибирь» сама себя похоронила
Новосибирцы на финише вновь удивили своих
болельщиков. И удивили крайне неприятно.
Все было в их руках! Надо было только набрать в
матчах с немотивированными турнирным положением «Югрой» и «Автомобилистом»…
даже не шесть, всего четыре очка.
Не смогли. Набрали на один бал меньше и пропустили
вперед «Куньлунь», который в свою очередь после паузы ожидаемо уступил на
Западе и «Локомотиву, и московскому «Динамо». Но все равно удостоился чести
начать плей-офф с действующим чемпионом – «Магниткой».
Не проиграй новосибирцы в предыдущем матче «Югре», «Сибирь» была бы в плей-офф на месте пекинского клуба.
Выиграй сибиряки сегодня у «Автомобилиста» в
основное время – они также были бы в плей-офф, даже с учетом потерянных очков в
матче с «Югрой».
Судьба была благосклонна к новосибирскому клубу и
дарила ему шанс за шансом. Но не один из них не был использован до конца.
И обижаться теперь можно только на себя.
Все
пары первого раунда плей-офф:
Запад
ЦСКА
– «Йокерит»
СКА – «Витязь»
«Динамо» М – «Торпедо»
«Локомотив» – «Динамо» Мн
Восток
«Металлург» Мг – «Куньлунь»
«Авангард» – «Адмирал»
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
«Трактор» – «Барыс»