«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)
Ковальчук хвалит «Витязь»,
Скудра больше не общается с судьями, а Даугавиньш назвал своего фаворита в плей-офф.
«Проходных матчей с «Витязем» не будет»
В течение недели настроение игроков СКА сильно менялось от
очень плохого к хорошему. После поражения от «Спартака» армейцы совсем не
хотели говорить с журналистами и по очереди убегали из раздевалки. Победа над
ХК «Сочи» несильно изменила обстановку: Илья Ковальчук отвечал неохотно. Финиш
регулярки разговорил «бесценного игрока» СКА: награду с таким названием вручили
Ковальчуку после матча с «Торпедо».
– Вся команда провела хорошую регулярку, я бы себя не стал
выделять, – скромничает ассистент капитана СКА. – Спасибо болельщикам, что
выбрали меня. Это очень важно. Тем более, что в Петербурге знают, как болеть и
умеют это делать. Уверен, что в матчах плей-офф на всех играх будет аншлаг: мы
нуждаемся в поддержке и не подведем их.
– По ходу встречи
следили за тем, как играет ЦСКА со «Спартаком»?
– Нет, не знаю счет.
– ЦСКА победил 6:1,
вы остались на втором месте и сыграете с подольским «Витязем». Что знаете об
этой команде?
– Многих ребят знаю. У них очень хорошая команда, в конце чемпионата набрали ход: обыгрывали всех подряд. В том числе, «Магнитку». Проходных матчей не будет. Но мы много работали над тем, чтобы подойти к играм плей-офф в пиковой форме, поэтому силы есть. Осталось только выйти на лед и показать их.
Второй раз за год выстрелил Николай Прохоркин. После дубля «Трактору» форвард отклонил предложение на интервью. В ворота «Торпедо» нападающий забил однажды, зато согласился на разговор с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге». И вышло зажигательно.
– Мне без разницы, в какой роли играть в плей–офф, – говорит
Прохоркин. – Это в регулярке хочется играть как можно больше, получать
удовольствие от хоккея, набирать очки, а в матчах навылет свои амбиции надо
засовывать куда подальше и просто лупиться там, где тебе скажут.
Больше ярких цитат от
хоккеиста – скоро на сайте «Советского спорта».
«С судьями вообще не общаюсь»
– В каком вы сейчас
состоянии? – спрашивают Евгения Дадонова. На этой неделе вопрос актуальный,
команда постепенно отходит от нагрузок, полученных в Новогорске.
– Сложно сказать, но 21 февраля будем в оптимальном состоянии, – отвечает нападающий не только за себя, но и за команду.
Другой важный вопрос – что с Вячеславом Войновым? Защитник отыграл 48 секунд в первом периоде, а после столкновения с бортом ушел в раздевалку вместе с врачом команды. Владимир Федосов сразу после финальной сирены говорит, что хоккеиста увезли в больницу. На пресс-конференции новостей о состоянии защитника еще нет.
– Пока ничего не знаем, – подтверждает Олег Знарок. Войнов и
так в начале недели не играл со «Спартаком» и «Сочи», а тут рискует пропустить
старт плей-офф.
– Что скажете о «Витязе»?
– Непростая команда. В плей-офф совсем другая игра, будем серьезно готовиться.
Перед пресс-конференцией Знарок общается с Петерисом Скудрой
на латвийском языке. На привычном русском главный тренер «Торпедо» тоже
немногословен.
– Начали здорово, но потом такое количество удалений,
которые нам выписывали, не дало показать более успешную игру. Ребята показали
отличный характер, нам над было пройти через такую встречу.
– После вашей дисквалификации
вы стали более лояльно разговаривать с судьями?
– Вообще не общаюсь, – ухмыляется Скудра. Последнюю дисквалификацию он получил как раз в домашнем матче против СКА.
«Вижу главными фаворитами плей-офф «Торпедо»
Хоккеисты «Торпедо» совсем не торопятся уезжать. Работник
пресс-службы клуба внезапно говорит коллегам, что интервью запрещены. Это не
мешает Каспарсу Даугавиньшу ответить на вопросы корреспондента «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
– Поражения – это даже лучше, чем обыгрывать и заходить в
плей–офф, думая, что мы в порядке, – говорит соотечественник Скудры. – Мы
посмотрели на свои ошибки, поняли их и получили хорошую тренировку. Два матча с
ЦСКА и СКА прошли на больших скоростях, была силовая борьба. Это даже хорошо,
мы в тонусе начинаем плей-офф.
– «Динамо» наверняка
будут считать фаворитом в вашей паре.
– Это ничего не значит, фаворит ты или нет. В этом сезоне, да и в последние годы лига доказала, что уровень выравнивается. Посмотрите, в нашей конференции шесть команд набрали больше ста очков. Плей-офф идет день за днем и надо использовать свои шансы.
– Хоть вы сказали,
что уровень выравнивается, но на Западе главными фаворитами будут ЦСКА и СКА.
– Я вижу главным фаворитом «Торпедо». Нам без разницы. Мы разговаривали между собой: неважно с какого места выходишь, дома ли начинаешь серию – все равно надо побеждать на выезде, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Едем в Москву и будем стараться выиграть там первый матч.
Матч
СКА - Торпедо - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Прохоркин 1:55 (1:0). МакМиллан (Эштон), 25:20 (1:1). Херсли (Дацюк), 28:18 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Зуб, Коскиранта), 35:15 (3:1). Аляев 44:57 (3:2). Ковальчук (Херсли), 59:23 (4:2 - бол.).
Место и дата
18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция