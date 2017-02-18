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Новый «Локомотив». Михаил Борзыкин – о готовности команды Семина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: ФК «Локомотив»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, в каком состоянии подходит «Локомотив» к весенней части сезона.

В субботу в Испании был день российско-китайского футбола. «Локомотив» устроил два спарринга: в первом проверялся резерв, во втором – основа. Резерв железнодорожников сделал невозможное – сыграл вничью. До этого наши большие клубы китайцев только обыгрывали, часто громили. В социальных сетях гуляют страшилки о том, что скоро Китай будет доминировать в мировом футболе и даже побеждать в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес. В субботу, возможно, был сделан первый шаг к этому триумфу.

Мы, впрочем, о серьезном. До первого официального матча «Локомотива» остается полторы недели. И вы ошибаетесь, если считаете, что команда Юрия Семина не способна пошуметь весной. Во-первых, в отличие от многих других больших клубов, «Локо» продолжает борьбу за Кубок; причем сетка такая, что его уже сейчас можно записать в финалисты (в четвертьфинале – «Тосно», в полуфинале – победитель пары «Уфа» – «Анжи»). Во-вторых, от еврокубкового четвертого места он отстает всего на пять очков.

«Локомотив» провел сомнительную трансферную кампанию, толком не усилившись и даже потеряв (Самедов). Да, пришел Фарфан, но он пока не впечатляет: то ли форму еще не набрал, то ли уже не наберет. Его наигрывают не на позиции правого полузащитника, а в нападении. И наигрывают не в основе. Во всяком случае, так было в субботу. Честно говоря, юный Галаджан к основе ближе, чем перуанец. У «Локомотива» вообще очень перспективная молодая поросль. Кто знает, возможно, не так и нужны сейчас трансферы.

* * *

Может быть, именно ограниченный кадровый ресурс вынудил Семина перейти на другую модель. Сейчас «Локомотив» осваивает тактику с тремя защитниками. Что ж, будет в тренде: эту схему практикует уже половина клубов премьер-лиги. Когда именно Семин решился на этот шаг, сказать сложно. На первом сборе тактического перехода еще не случилось. Но тогда Пейчинович и Чорлука еще только восстанавливались после травм. У Семина просто не было необходимого количества центральных защитников.

Модель «Локомотива» отличается от остальных тем, что это не совсем 3–5–2. Скорее 3–6–1. Майкон – единственный центральный нападающий. Он исполняет функции лазутчика – проникает в тыл, узнает секреты, и затем подтягиваются основные силы в лице Виталия Денисова, Миранчука и Фернандеша. Майкону его роль удается не очень. Основным силам – намного лучше. Второй темп атаки у команды есть. Игра в пас поставлена. Территория используется грамотно, хотя и с заметным перекосом на левый фланг.

Пока, однако, нельзя сказать, что эта модель у «Локомотива» будет основной. Во-первых, ближайший резерв в субботу играл по «классике» – с четырьмя защитниками. Во-вторых, в новой модели нет места для Игнатьева. А Игнатьев ой как хорош на сборах! Нет, место-то ему найти можно, но не факт, что на другой позиции он будет столь же полезен, как на правом фланге. Игнатьев играл во втором составе, но, как видится, именно потому, что второй состав использовал модель с классическими флангами, а первый – с латералями.

Кстати, а почему бы не сделать из Владислава латераля? Сможет. Получше Янбаева.


* * *

Организация атакующей игры, надо сказать, порадовала. На фоне команды, которую тренирует Мануэль Пеллегрини, а впереди играет, да не забивает Лавесси, «Локомотив» смотрелся здорово. Неожиданно здорово. О Самедове уже не вспоминают. У Семина есть два маршрута доставки мяча в штрафную площадь. Первый – через фланг Денисова, лучшего левого защитника премьер-лиги. Второй – через центр Фернандеша. Когда он в порядке, а в последнее время он в порядке, то позиционная атака сразу расцветает.

Есть, конечно, изъяны, куда ж без них. Это и нестабильный Майкон, который запросто может выпасть из игры на первой же минуте. И ищущий что-то новое или себя Миранчук; теперь он почему-то чаще бьет и реже ассистирует. Комбинационные нити, наверное, еще недостаточно крепки. Но в игре есть мысль, логика, система. Фундамент залит, стены возведены, крыша на месте. Осталось обои поклеить, портрет Палыча повесить и лампочку вкрутить. Сыростью от этого «Локо» уже не отдает. Он на финишной прямой.

Так что, вполне возможно, весной «Локомотив» нарушит чьи-то планы. И уж точно будет сильнее себя образца осени.

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Михаил Борзыкин
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